Pobouření poté, co CBS stáhla reportáž pořadu 60 Minutes o věznici Cecot v Salvadoru
23. 12. 2025
Kontroverzně jmenovaná šéfredaktorka Bari Weissová říká: „Zadržela jsem tu reportáž, protože nebyla dokončená.“
CBS News se v pondělí potýkala s vnitřním i vnějším pobouřením poté, co na poslední chvíli stáhla reportáž pro svůj vlajkový pořad 60 Minutes o drsné věznici v Salvadoru, kam Trumpova administrativa letos na jaře deportovala stovky Venezuelanů z USA.
Epizoda o mega-věznici Cecot měla být vysílána v neděli večer. V „poznámce redaktora“ zveřejněné na Twitteru pozdě odpoledne však oficiální účet vysílací společnosti oznámil, že „program dnešního vydání pořadu 60 Minutes byl aktualizován. Naše reportáž „Inside Cecot“ bude vysílána v budoucím čase.“
Následovala vlna pobouření, včetně reakce klíčové korespondentky plánovaného segmentu, Sharyn Alfonsi. Ta natočila rozhovory s některými z nedávno propuštěných vězňů o „brutálních a mučivých“ podmínkách ve vězení. Web Paramount Plus v neděli oznámil, že segment měl být vysílán v 19:30 východního času.
Bari Weissová, která byla v říjnu kontroverzně jmenována šéfredaktorkou CBS News navzdory nedostatku zkušeností a obavám z politizace této proslulé televizní stanice poté, co její majitel Paramount koupil její konzervativní startup Free Press, se k této záležitosti vyjádřila v pondělí ráno.
Vyjádřila se během ranního telefonátu se zaměstnanci společnosti uprostřed zpráv, že novináři zpravodajského kanálu hrozí odchodem, a zatímco mateřská společnost Paramount Skydance upravila některé prvky své nabídky v korporátní bitvě o získání kontroly nad Warner Bros Discovery, která vlastní zpravodajského rivala CNN spolu s filmovými a streamovacími aktivy.
Weissová řekla: „Zadržela jsem tu reportáž, protože nebyla dodělaná.“ Uvedla, že reportáž představuje „velmi silné svědectví“ o týrání v Cecotu, ale tyto problémy jsou již známy a je třeba více informací. Poté však dodala: „Musíme být schopni vynaložit veškeré úsilí, aby byly tyto zásady zaznamenány a natočeny na kameru.“
Tím rozvedla body, které v neděli uvedl mluvčí CBS News, že reportáž „potřebuje další informace“, a zprávu New York Times, že reportáž by měla zahrnovat rozhovory s příslušnými představiteli Trumpovy administrativy. Alfonsi dříve uvedla, že Trumpova administrativa neposkytla komentář navzdory opakovaným žádostem a pozváním ze strany 60 Minutes.
Weissová uvedla, že veřejnost již ví, co se ve věznici děje, poté co Trumpova administrativa obvinila více než 200 venezuelských migrantů v USA z gangsterství a poslala je do Salvadoru bez řádného soudního řízení a na základě sporných důkazů, v rámci dohody s tamějšími úřady, aby byli drženi v nechvalně známé věznici pro podezřelé z terorismu.
Alfonsi v neděli v soukromé zprávě svým kolegům z CBS uvedla, že reportáž „byla pětkrát zkontrolována a schválena právníky CBS i oddělením Standards and Practices. Je věcně správná. Podle mého názoru není její stažení nyní, po splnění všech přísných interních kontrol, redakčním rozhodnutím, ale rozhodnutím politickým.“
V další části poznámky Alfonsi uvedla, že její tým požádal o komentář Bílý dům, ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitřní bezpečnosti. „Pokud se odmítnutí účasti ze strany vlády stane platným důvodem pro stažení reportáže, prakticky jsme jim předali ‚vypínač‘ pro jakékoli reportáže, které považují za nevhodné,“ uvedla. „Tuto reportáž jsme již několik dní propagovali na sociálních médiích.“ Těm, kteří od ní požadovali další komentář, doporučila obrátit se na Weissovou.
Rychle se ozvala i kritika zvenčí CBS. Jmenování Weissové již vyvolalo obavy, že bude tlačit zpravodajství doprava. Ale také to, že v tom hraje roli firemní politika, protože fúze Paramountu se Skydance v červenci potřebovala schválení regulačních orgánů a nyní je nabídka Paramount Skydance, která konkuruje nabídce Neflixu na Warner Bros Discovery, dohodou, která také potřebuje schválení regulačních orgánů Trumpovy administrativy.
„To, co se děje v CBS, je strašná ostuda, a pokud si vedoucí pracovníci myslí, že mohou zvýšit hodnotu pro akcionáře tím, že se budou vyhýbat žurnalistice, která by mohla urazit Šíleného krále, čeká je tvrdá lekce,“ napsal na Twitteru havajský senátor Brian Schatz, demokrat, s nepřímou narážkou na stále autokratičtější agendu Donalda Trumpa a související opozici. Schatz dodal: „Tohle je stále Amerika a my si takové nesmysly neužíváme.“
Senátor Ed Markey z Massachusetts viděl stín korporátních obchodů.
V příspěvku na Twitteru uvedl, že je to „smutný den pro 60 Minutes a žurnalistiku“, a dodal, že zapojení Trumpovy administrativy do schvalování 8miliardové transakce Skydance na koupi Paramountu předznamenalo toto rozhodnutí.
Mediální komentátorka Kara Swisherová na Threads napsala: „Je to výhradně proto, aby se zavděčili Trumpovi, který kritizoval 60 Minutes pod novými majiteli, kteří jsou definicí naprostých amatérů, s důrazem na slovo naprostých.“ A přidala odkaz na tlak Weissové, o kterém informoval New York Times, aby CBS v rámci revize segmentu odvysílala rozhovor s náměstkem šéfa personálu Bílého domu a poradcem pro imigraci Stephenem Millerem.
„Tento návrh na rozhovor se Stephenem Millerem je v kontextu tohoto příběhu idiotský – udělat s ním později další reportáž je v pořádku, ale přidat ho sem poté, co administrativa odmítla oficiálně komentovat, je podlézání,“ napsala Swisherová.
Weissová v pondělí ve svých komentářích na redakční konferenci vyzvala k spolupráci v redakci.
„Jediná redakce, kterou mám zájem vést, je taková, kde jsme schopni vést kontroverzní diskuse o nejobtížnějších redakčních záležitostech, a to s respektem a především s předpokladem, že naši kolegové mají nejlepší úmysly. Cokoli jiného je pro mě naprosto nepřijatelné a mělo by být nepřijatelné i pro vás,“ uvedla podle zvukové nahrávky z hovoru.
V silně rozptýleném mediálním prostředí zůstává 60 Minutes velmi sledovaným zpravodajským pořadem s průměrnou sledovaností přes 8 milionů diváků týdně v této, své 57. sezóně, a proto zůstává ceněným mediálním prostředkem, který se politické síly snaží ovlivnit.
Obvinění z hledání politických výhod v Paramount-Skydance a odpovídající úzkost zaměstnanců z příchodu Weissové do CBS News přicházejí v době, kdy se obvinění z zaujatosti v médiích stala běžnou záležitostí.
Bob Thompson, profesor médií na Syracuse University, řekl, že mnoho z nich vychází ze starší a možná vždy iluzorní aspirační představy o novinářské nezávislosti.
„Tolik z toho, co přichází, ať už ze sociálních médií, nebo z Fox News, CNN, MS Now, nevychází ze staromódní představy o pouhých faktech,“ řekl. „Než však začneme příliš nostalgicky vzpomínat na časy Edwarda R. Murrowa, měli bychom si uvědomit, že mnoho z jeho nejlepších prací bylo ve skutečnosti advokačním žurnalismem s velkou dávkou subjektivního názoru.“
Myšlenka, že politické zájmy hledají místo na výsluní v zaplavené mediální krajině, by však neměla být žádným překvapením.
