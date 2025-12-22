NYT: Zabírání půdy: Eskalující kampaň Izraele za kontrolu nad Západním břehem

Olivový háj za olivovým hájem, ovčí pastvina za ovčí pastvinou, vesnice za vesnicí, myšlenka palestinského státu na Západním břehu slábne. Ozbrojení izraelští osadníci, často chránění izraelskými vojáky, denně obtěžují a napadají palestinské vesničany s neskrývaným cílem je vyhnat. Za poslední dva roky izraelští osadníci založili rekordní počet nových osad na okupovaném území. Cílem je získat na místě to, co by jinak mohlo být ztraceno u jednacího stolu. Palestinské komunity, které po staletí byly součástí úzce propojené krajiny, jsou stále více osamocené, obklopené a izolované. U truchlících Palestinců roste zoufalství. Jak dlouho ještě budou moci zůstat? ptá se v rozsáhlé reportáži New York Times.


Každou sobotu procházejí ovce židovských osadníků olivovými háji, o které se Rezeq Abu Naim a jeho rodina starají po generace, a lámou větve stromů a poškozují kořeny. Extremističtí osadníci, ozbrojení a někdy maskovaní, vedou svá stáda, aby se napila z omezených zásob vody rodiny, zatímco Abu Naim to sleduje z rozpadlých stanů Al Mughayir, kde žije nad údolím.

„Prosím vás, prosím vás. Bože, nechte nás být,“ vzpomíná Abu Naim, jak říkal osadníkům během nedávné konfrontace. „Prostě odejděte. Nechceme žádné problémy.“

Rozsáhlé části farmy a pšenice jeho rodiny byly zabaveny izraelskými osadníky, kteří na nedalekých kopcích zřídili základny, nelegální tábory, které se nakonec mohou rozrůst do velkých osad.

Nové silnice protínají pozemky, na kterých se pase jeho stádo ovcí – a osadníci podle něj zvířata pravidelně kradou. Před šesti měsíci vtrhl maskovaný osadník ozbrojený pistolí ve 3 hodiny ráno do jeho rodinného domu, vzpomíná. Popisuje, jak loni v prosinci v noci vtrhli lupiči do nedalekého domu jeho syna, rozřezali stany a ukradli solární panely.

Rodina se v noci střídá v hlídání ovcí před útoky osadníků. Nedávno jsme našli  Abu Naima odpočívajícího na polštářích, s přenosným rádiem přitisknutým k uchu, jak poslouchá regionální zprávy.

Jdi pryč. Jdi pryč odsud. Odejdi, řekl Abu Naim, že mu osadníci opakovaně říkali.

„Je mi 70 let a celý život jsem tu žil,“ odpovídá. „Ale vy jste přišli včera a teď chcete, abych odešel, abych se vrátil domů.“

„Tohle je můj domov.“

Osud farmáře, který se snaží vydělat si na živobytí v krajině, kde se od biblických dob pasou ovce a rostou pokroucené olivovníky, se může zdát vzdálený modernímu světu střetávajících se supervelmocí.

Ale tyto odlehlé vrcholky kopců a vesničky se nacházejí na přední linii neřešitelného geopolitického konfliktu.

I když válka v Gaze upoutávala pozornost celého světa v posledních dvou letech, situace na Západním břehu se měnila a zintenzivňoval se boj o kontrolu nad územím Betléma a Jericha, Ramalláhu a Hebronu.

Pro mnoho Palestinců jsou základem jejich budoucího státu – a budoucího míru. Pro mnoho židů jsou však právoplatnou vlastí.

Extremističtí židovští osadníci a palestinští farmáři jsou pěšáky v tomto nekonečném konfliktu, který je pokračováním války z roku 1948, která doprovázela vznik Izraele. A od útoku palestinských militantů z Gazy na Izrael 7. října 2023 se izraelská krajně pravicová vláda rozhodla rozšířit osady po celém Západním břehu a postupně proměnit tento region z mozaiky propojených palestinských vesnic na soubor izraelských čtvrtí.

Neustálá násilná kampaň těchto osadníků, která je podle kritiků z velké části tolerována izraelskou armádou, spočívá v brutálním obtěžování, bití, dokonce i zabíjení, stejně jako v budování silně omezujících silničních zátarasů a uzavírání vesnic. K tomu se přidává drastický nárůst zabavování pozemků státem a demolice vesnic, aby byli Palestinci donuceni opustit svou zemi.

Mnozí z osadníků jsou mladí extremisté, jejichž názory přesahují i krajně pravicovou ideologii vlády. Obecně nepůsobí na přímý rozkaz izraelského vojenského vedení. Vědí však, že armáda často přivírá oči a usnadňuje jim jejich akce.

V mnoha případech je to právě armáda, která nutí Palestince k evakuaci nebo nařizuje zničení jejich domovů, jakmile je osadníci vyženou.

Pokusili jsme se promluvit s osadníky v blízkosti dvou vesnic na Západním břehu, které byly terčem takového nátlaku. Nikdo z nich s námi nechtěl mluvit.

V prohlášení izraelská armáda uvedla, že „bezpečnostní síly jsou odhodlány udržovat pořádek a bezpečnost pro všechny obyvatele oblasti a rozhodným způsobem zasahovat proti jakýmkoli projevům násilí v oblasti své působnosti“.

Krajně pravicová izraelská vláda je otevřená ohledně svého poslání: sabotovat to, co diplomaté nazývají řešením dvou států, a jeho cíl, aby izraelský a palestinský národ žily vedle sebe. „Každé město, každá čtvrť, každá bytová jednotka,“ řekl nedávno ultrapravicový ministr financí Bezalel Smotrich, „je dalším hřebíkem do rakve této nebezpečné myšlenky.“

Po léta varovaly Organizace spojených národů, Spojené státy a velká část západního světa, že pokračující rozšiřování izraelských osad nakonec znemožní vytvoření souvislého palestinského státu.

Na celém Západním břehu panuje mezi palestinskými vesničany a farmáři zoufalství, když sledují, jak je jejich půda zabírána tempem, jaké dosud nezažili. A panuje obava, že tyto změny jsou již nezvratné.

Strávili jsme více než dva měsíce v desítce vesnic na Západním břehu, kde jsme se setkávali s palestinskými rodinami, místními úředníky, beduínskými farmáři a mladými aktivisty za lidská práva, kteří často přijížděli ze zahraničí. Sledovali jsme, jak se v palestinských vesnicích objevovaly skupiny mladých izraelských osadníků, aby je obtěžovaly nebo zastrašovaly.

Setkali jsme se s rodinou v Tulkarmu, jejíž 21letá dcera Rahaf al-Ashqar byla v únoru zabita výbuchem, který způsobili izraelští vojáci, kteří vtrhli do jejich domu s tvrzením, že hledají teroristy.

Viděli jsme 5 metrů vysoký plot pokrytý ostnatým drátem, který byl letos postaven ve městě Sinjil a který nyní odděluje Walida Naima od rodinných sadů.

Sledovali jsme, jak osadníci blokují silnici a snaží se zabránit palestinským farmářům opustit jejich pozemky po sklizni oliv v říjnu.

V říjnu, poté, co osadníci a vojáci vtrhli do brány farmy Mashera Hamdana ve vesnici Turmus Aya, se rozhodl evakuovat své ovce, kozy, jehňata a drůbež, aby zachránil své živobytí.

The New York Times prostudoval mapové údaje a soudní příkazy, které dokumentují rozšiřování nároků izraelské vlády na pozemky, které byly dlouho v palestinských rukou. Fotografovali jsme stavbu izraelských silničních zátarasů, které mají omezit pohyb Palestinců, a viděli jsme instalaci plotů, které odřízly farmáře od jejich pozemků.

Izraelský útok prakticky zničil svobodnou existenci Palestinců na Západním břehu. Zatímco palestinská samospráva spravuje část Západního břehu, izraelská armáda zůstává okupační mocí celého území a vojenské právo má přednost před pravidly samosprávy.

Existuje jen málo řádných soudních řízení a vesničané žijí na milost a nemilost extremistických  izraelských osadníků a členů vojenských oddílů, kteří nad nimi mají téměř úplnou moc. Osadníci, kteří podléhají izraelskému občanskému a trestnímu právu, nikoli vojenské jurisdikci, jsou zřídka zadržováni nebo zatýkáni za extremistické nebo násilné činy, zatímco armáda rutinně zatýká Palestince bez většího vysvětlení nebo odůvodnění.

Na konci listopadu izraelská armáda zahájila takzvanou protiteroristickou operaci ve městě Tubas na Západním břehu Jordánu, při které zatkla 22 Palestinců. 10. prosince izraelské úřady schválily výstavbu 764 domů ve třech osadách na Západním břehu Jordánu. Den předtím armáda vykácela asi 20 akrů olivovníků v vesnici jižně od Nablusu.

Jak vyprázdnit vesnici

Kampaň za izolaci Palestinců a jejich vyhnání z jejich země je patrná v Al Mughayiru, asi 20 mil severně od Jeruzaléma. Kdysi prosperující palestinská vesnice je nyní obklopena židovskými osadami a vesničané jako Abu Naim jsou vytlačováni do stále menších oblastí, odříznuti od své země a svých zdrojů obživy.

Al Mughayir je jednou z několika malých palestinských vesnic seskupených zhruba ve středu Západního břehu, které byly v posledních měsících neúnavně terčem útoků osadníků a izraelské vlády

Izraelská vláda založila první osady poblíž Al Mughayiru v 70. letech. Od roku 2023 se rychle rozmnožily nové osady a Al Mughayir je nyní téměř obklíčen. Útoky osadníků na Palestince na Západním břehu se odehrávají s větší četností než kdykoli od doby, kdy OSN začala vést záznamy, přičemž jen v roce 2025 jich byly desítky v Al Mughayir. Násilí mělo zamýšlený účinek. Od roku 2022 byli Palestinci v několika komunitách kolem Al Mughayir zcela nebo částečně vyhnáni.

Centrum Al Mughayiru je přerušovaně odříznuto novým vojenským zátarasem, který obyvatelům brání v neomezeném přístupu do nemocnice a ztěžuje jim obdělávání jejich pozemků nebo posílání dětí do školy. Izrael tvrdí, že zátarasy mají zabránit útokům na Izraelce.

Přední stanoviště jsou podle mezinárodního a izraelského práva nelegální, ale izraelská vláda je často toleruje. A v průběhu času Izrael mnoho předních stanovišť legalizoval a učinil z nich oficiální osady.

Izrael také prohlásil, že rozsáhlé oblasti Západního břehu – loni nejrozsáhlejší od začátku zaznamenávání – jsou státním pozemkem, což Palestincům znemožňuje přístup a Izraelcům umožňuje stavět další osady.

Tento vzorec se opakuje po celém Západním břehu a mění celé území.

Objeví se židovská osada, která není podle izraelského práva povolená – třeba malý přívěs nebo velký stan, ve kterém bydlí jen pár mladých mužů. Brzy následují útoky osadníků. Poté přicházejí vojenské rozkazy požadující evakuaci palestinských komunit a instalaci velkých železných silničních zátarasů, které odříznou palestinské vesničany od ostatního Západního břehu.

Během týdnů a měsíců se osady rozrůstají a často jsou nakonec izraelskou vládou schváleny. Osadníci staví domy, podniky, školy a silnice, aby mohli ubytovat stovky a nakonec tisíce židovských rodin. V palestinských vesnicích se děje opak. Školy jsou zavřeny, zemědělci jsou odříznuti od svých pozemků a domy jsou zničeny.

Kampaň začala naplno poté, co se v roce 2022 vrátil do úřadu premiér Benjamin Netanjahu, a po začátku války se ještě zrychlila. V letech 2024 a 2025 Izraelci postavili asi 130 nových osad, což je více než počet postavených osad za předchozí dvě desetiletí, podle izraelské aktivistické skupiny Peace Now, která sleduje rozšiřování osad.

Vymazání

Odvrácenou stranou výstavby je ničení. V roce 2025 osadníci a armáda zničili na Západním břehu více než 1 500 palestinských budov, což je dvojnásobek ročního průměru v desetiletí před válkou.

Demontáž jedné dlouho zavedené palestinské komunity, East Muarrajat, začala krátce po útoku osadníků. 3. července osadníci za pomoci členů izraelské armády procházeli dům od domu vesnicí, kde beduínské rodiny žily po několik generací v bílých písečných kopcích Jordánského údolí, severně od Jericha.

Obyvatelé, kteří již léta trpěli obtěžováním, se té noci rozhodli opustit své domovy, když se uprostřed noci objevily desítky maskovaných osadníků, z nichž mnozí vypadali opilí, na čtyřkolových terénních vozidlech. Někteří z nich mávali zbraněmi, když projížděli vesnicí na vozidlech a obklopovali plačící ženy a děti.

Osadníci vrazili vozidly do domů lidí, poté je vyplenili, strhali nábytek a vyhazovali věci ven, zatímco křičeli obscénnosti.

„Bylo to, jako by celá vesnice byla plná křičících a řvoucích lidí,“ vzpomíná jeden z vesničanů, Mohammed Mlehat. „Báli jsme se věcí, které se nedají popsat, protože to byly desítky mladých mužů, kteří vypadali, jako by byli pod vlivem drog nebo alkoholu.“

Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že vojáci dorazili do East Muarrajat té noci poté, co obdrželi zprávy o „napětí“ mezi Palestinci a osadníky, ale „nebyly zjištěny žádné násilné incidenty“. 

Z obavy před dalšími útoky vesničané tu noc odešli, řekl Mlehat, a ke zničení domů došlo v následujících dnech a týdnech. Jeho rodina nyní žije ve stanech bez přístupu k pitné vodě a elektřině, jen pár kilometrů od místa, kde kdysi stála vesnice, která je nyní z větší části v troskách.

Mezi několika málo budovami, které v East Muarrajat stále stojí, je opuštěná škola, která byla otevřena v roce 1964. Skrz rozbité okna tříd jsou stále vidět záclony se SpongeBobem a na zemi jsou rozházené školní potřeby. Hřiště je poseté odhozenými hula hoop kroužky a batohy.

Synovec pana Mlehata, Jamal Mlehat, řekl, že útoky odhalily pokrytectví osadníků, kteří se snaží vzbudit soucit a tvrdí, že chtějí pouze vybudovat domovy pro sebe. Citoval beduínské přísloví: „Útočíš s vlky a pláčeš s ovcemi.“„To je to, co nám udělali,“ řekl.

Nekonečné obtěžování

Epizody zastrašování téměř nikdy nepolevují.  Počet útoků extremistických osadníků na Západním břehu za poslední dva roky prudce vzrostl. V říjnu došlo v průměru k osmi incidentům denně, což je nejvyšší počet od doby, kdy OSN před dvaceti lety začala vést záznamy. To se časově shodovalo se začátkem sklizně oliv na Západním břehu, kdy mnoho palestinských farmářů má pouhé čtyři týdny na to, aby si zajistilo obživu z prastarých stromů, které pokrývají údolí a kopce této oblasti. 

9. října ráno jsme byli svědky útoku na Yousefa Fandiho a jeho bratra Abeda Alnassera Fandiho v olivovém háji ve vesnici Huwara. Později nám řekli, že se starali o rodinný olivový háj, když je obklíčili osadníci. Jeden z nich byl na koni, ozbrojený a maskovaný. Dva další šli vedle něj. Čtvrtý měl útočnou pušku.

„Co tady děláte?“ zeptal se muž s puškou a namířil na ně zbraň, vzpomíná Yousef Fandi.Osadníci vzali mužům telefony, přikázali jim lehnout si na zem a asi půl hodiny je kopali do žeber a do hlavy, což jsme sami viděli. 

Když nám později  Fandi vyprávěl o tom, jak ho zbili, měl košili pokrytou krví.„Myslel jsem, že nás možná zastřelí,“ řekl.

Podle zprávy OSN bylo od 1. října při více než 178 samostatných útocích na sběrače oliv zraněno 151 Palestinců. Asi polovina z nich byla spojena s osadníky a zbytek s vojáky, uvedla organizace.  

Když izraelští vojáci toho rána dorazili do vesnice Huwara, jihozápadně od města Nablus, shromáždila se tam velká skupina vesničanů, ke kterým se přidali novináři a aktivisté, kteří se o střetu doslechli.

Vojáci řekli osadníkům, aby odešli, ale přinesli špatné zprávy Palestincům, kteří se chtěli vrátit ke sklizni. Když se vesničané tlačili, aby se dostali na pole, jeden z vojáků zamával kopií vojenského rozkazu. Mapa na dokumentu ukazovala olivový sad v Huwara zcela pokrytý červenou barvou, což znamenalo, že Palestinci nesmějí do této oblasti vstupovat po dobu následujících 30 dnů.

„Rozkaz byl podepsán na základě posouzení operační situace,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení v reakci na dotazy. „V souladu s tím byli zemědělci informováni, že v dané době nebudou moci v této oblasti sklízet.“

Vojenské rozkazy se staly základním prvkem izraelské osadnické politiky na Západním břehu, kde vláda často prohlásí území za „státní půdu“ a popírá palestinské nároky na rodinný majetek.

Střet v Huwara toho dne skončil stejně jako mnoho jiných během sklizně oliv: zemědělcům byl odepřen přístup na jejich pole

.„Mám dokumenty k této půdě,“ protestoval Yousef Fandi. „Toto je moje půda.“

Smrtelné střety

Pro Sayfollaha Musalleta, 20letého palestinského Američana, se jeden ze střetů s osadníky stal smrtelným. Jednoho pátečního dne v červenci mladí izraelští osadníci přijeli z kopce nad Sinjilem, ozbrojení a maskovaní, a vyprovokovali střet s palestinskými farmáři, jejichž půdu osadníci prohlásili za svou.

Podle Jonathana Pollaka, izraelského aktivisty, který byl svědkem incidentu, vjel pickup řízený osadníky do davu Palestinců a aktivistů, zlomil jednomu muži nohu a pak ujel. Když přijela palestinská sanitka, osadníci ji zasypali kameny a obušky a rozbili její čelní sklo, řekl Pollak.

Během střetu izraelští osadníci podle členů jeho rodiny a palestinských úřadů Musalleta ubili k smrti. 

Mike Huckabee, americký velvyslanec v Izraeli a oddaný stoupenec vlády Netanjahua, označil tuto smrt za „zločin a teroristický čin“ a požadoval, aby izraelské úřady „agresivně vyšetřily“ tento incident.

Maskovaní osadníci házeli kameny v Sinjilu. Vojáci bránili Palestincům v přístupu k jejich zraněným.

Během střetu byl zabit také druhý Palestinec, 23letý Mohammad Shalabi. Jeho tělo bylo podle jeho strýce nalezeno pozdě v noci vesničany s střelnou ránou a rozsáhlými modřinami na obličeji a krku.

Oba muži byli pohřbeni o dva dny později na pohřbu, kterého se zúčastnily stovky vesničanů.  

Podle zprávy OSN bylo jen za poslední tři roky na Západním břehu zabito více než 1 200 Palestinců, což je téměř dvojnásobek počtu za předchozí desetiletí.

Izraelská armáda ve svém prohlášení k incidentu v Sinjilu uvedla, že „teroristé házeli kameny na izraelské civilisty v blízkosti vesnice“ a že incident je vyšetřován.

Pollak, který pomáhal Palestincům v Sinjilu a byl toho dne zatčen izraelskou armádou, řekl, že násilí ze strany osadníků bylo součástí jasného vzorce.  „Chci říct, že to byla nepředstavitelná tragédie, ale ve skutečnosti tragédie není to správné slovo,“ řekl. „Víte, tragédie je síla přírody. Tragédie je zásah bleskem. To se tady nestalo.“

Obnovené útoky

Pro Abu Naima, farmáře z Al Mughayiru, hrozby vůči jeho rodině nepřestaly. V neděli 7. prosince v 1:40 ráno osm maskovaných osadníků ozbrojených holemi zaútočilo na jeskyně a stany, kde žije  Abu Naim se svými devíti dětmi a vnoučaty. Šest členů rodiny bylo převezeno do nemocnice, včetně jeho 13letého vnuka, který utrpěl řezná poranění a pohmožděniny na hlavě.

Scénu nám popsali aktivisté, z nichž několik spalo v domě a také bylo zraněno. Jedna z nich, Phoebe Smithová z Británie, řekla, že ji probudily výkřiky. Když vyšla ven, byla také napadena. 

„Byla jsem venku před stanem a oni mě bili do trupu, nohou a hlavy,“ vzpomíná Smithová, která se zotavuje v Ramalláhu. „Bylo to děsivé. Opravdu děsivé.“

Útok, který se odehrál 7. prosince, trval podle jejích slov asi 10 minut. Útočníci převraceli nábytek, vzali tři telefony a používali notebook paní Smithové k bití několika členů rodiny. 

Nevstoupili do jiného stanu, kde se skrývala dcera Abu Naima, která byla v devátém měsíci těhotenství, se dvěma dětmi.

Jeskyně se stala domovem pro některé členy rodiny Abu Naim.

Než odešli, osadníci vydali varování: Do dvou dnů odejděte nadobro, jinak se vrátíme a upálíme vás ve vašem domě.

Izraelská armáda se 7. prosince neobjevila. Ale o tři dny později, 10. prosince, se osadníci vrátili, aby provedli další kolo zastrašování. O několik hodin později, jak uvedli aktivisté, přijelo pět vojenských džípů s 20 vojáky a pohraniční policií s rozkazem, který prohlásil areál rodiny za uzavřenou vojenskou zónu.

Dva aktivisté byli zadrženi a těhotná dcera Abu Naima a několik dětí uprchlo do bezpečí. 12. prosince se armáda vrátila a prodloužila uzavření o 30 dní. V prohlášení izraelská armáda uvedla, že Palestinci vyprovokovali střet 10. prosince házením kamenů a hořících pneumatik na Izraelce, což vesničané popírají.

Prohlášení uvádí, že oblast byla 12. prosince prohlášena za vojenskou zónu „za účelem udržení klidu v oblasti po delším období napětí“.

Ze skalnatého okraje útesu s výhledem na údolí může Abu Naim sledovat své ovce. Vidí židovské osady, které v posledních měsících vyrostly. A může se pokusit zahlédnout osadníky směřující k jeho domu, aby varoval své děti a vnoučata.

Válka v Gaze byla podle Abu Naima zlomovým bodem.„Dříve jsme sem chodili a odcházeli, většinou bez jakýchkoli problémů,“ vzpomíná. „Když jsme potkali armádu, požádali nás o doklady. My jsme jim je dali. Chodili jsme tam a zpět. Neměli jsme stejné problémy.“„Ale,“ dodal, „tito lidé jsou úplně jiní.“

