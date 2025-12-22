Muselo to tak dopadnout? Pochopitelně, že nemuselo…
22. 12. 2025 / Pavel Veleman
“V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče”
(Jaroslav Hašek)
Sleduji tu hrůzu současné vlády, ale zároveň i hrůzu politické opozice…
Zvláštní, tato země vždy dojíždí na politiky, kteří vlastně nikdy nepochopili, co je to být státníkem, a nikdy nestačili určitému kladnému potenciálu národa, po kterém šlapali, a opírali se vždy o to nejhorší…Vždy o několik kroků vzadu, vlastně stejní výlupci jako ti, vůči kterým se vymezují. Jedni podvodníci pro sociálně stabilizovanější, druzí pro ty semleté…
Co třeba v rámci skutečné mravní převahy nad Babišem stále a pořád dokola "Tolik nekrást", například kauza Dozimetr nebo “Jiříkovský/Blažek”? To je proti “Čapímu hnízdu” daleko větší společenské neštěstí a občané ( no, třeba i ti, kterým v Praze tak rádi počítáme zuby v ústech, aniž by jsme řešili nedostupnou stomatologii v regionech…).
Čemu se smějete: Sami sobě se smějete, řečeno s Gogolem.
Financování politických stran je totiž pomocí černých fondů něco tak v této zemi již normálního, běžného. Vlastně je to pro politiky tak legitimní nástroj finančního zabezpečení partaje a jejích submisivních členů, že je velmi těžké uvěřit faktu, že jsou to výjimky…Výjimka je naopak transparentní financování… Jestli tedy vůbec nějaké je?
Švarcsystém, který se stal legitimním nástrojem, jak obcházet placení daní, tak naprosto výhodný pro ty všehoschopné, podnikatelská procenta z každé zakázky (těch sofistikovaných deníků, jízdních řádů, kdy každá místní buňka partaje má přesně zavedený systém).
Rezignace na komplexní sociální politiku. Nejdříve exekuční likvidace tisíců rodin, poté totální absence řešení bytové katastrofy. Výsledek, za který opravdu nemůže současná vláda, je nejmenší porodnost v dějinách země, bydlení v politickém diskursu stále jen jako investice a jako cestu k zvýhodnění nástrojů privátního finančnictví. Toto nedotknutelné ideové dogma při řešení nedostupnosti bydlení ve větších městech vedlo k předání mocenských nástrojů oligarchii, u které došlo k masivnímu nárůstu majetku jediného procenta obyvatel ČR přímo raketově. Však taky miliardář Tykač financuje jeho hnízdo, kde se cvičí Macinkové.
Naprostá rezignace všech politických reprezentací řešit největší nárůst lidí bez domova v celé Evropě, postupná likvidace veřejného zdravotnictví, které má sice vysokou kvalitu, které se však dostane k občanům jen s vysokým ekonomickým nebo sociálním kapitálem.
A asi to nejhorší po skoro stejné době, jako zde panoval socialismus: Mzdy a platy v tolika potřebných profesích na úrovni částky nájemního bydlení…..Mám ještě pokračovat? Raději ne.
A tak rezignace na určité cílové skupiny (zejména starobních důchodců a lidí nízkopříjmových ze strany minulé vlády), se slovy, stejně nás volit nebudou, pokačuje. Rezignovalo se na oslovení statisíců našich spoluobčanů ….
A tak za mojí osobu, byl výsledek po tom, co Fialova vláda předvedla, paradoxně lepší, než jsem čekal…
Jenže povolební vyjednávání ukázalo až tragickou malost a zhrzenost personálně a myšlenkově vybrakovaných partají…Čím hůře pro stát, tím lépe pro opoziční strany. A tak zcela impotentní nynější politická opozice dovedla tuto zemi k této nejhorší možné vládě!
Žádná alternativa k možnosti ovlivnit vznik vlády bez SPD a motoristů, jen infantilní naschvály…
A když tzv. demokraté uvolnili prostor té nejhorší variantě, o to více se teď diví?
Oni totiž měli tisíce slov o nutnosti neopakovat v ČR Slovensko, jezdili radit slovenské opozici a přitom naprostým politickým amatérstvím umožnili v tak náročné době,vládu šílenců, zejména směrem k zahraniční politice. Přitom Ukrajina byla za mojí osobu jediný úspěch vlády Petra Fialy.
Toto není jen politická neschopnost, to je naprosté nepochopení různých možností poměrného volebního systému.
Jenže neřídí už tuto zemi spíše než politické vlády nikým nevlkení Tykač, Křetínský, Strnad, Kellnerová, Vítek….? Není již daleko důležitější v Praze společnost Penta než pražský primátor?
A ta nejdůležitější otázka: Nedotlačili jsme tak trochu Babiše, aby si nasadil tu nejhorší možnou masku, kterou má ve svém šatníku právě tím, že mu tzv. demokratičtí politici nenabídli žádnou alternativu?
Nevím, jen opravdu nejsem tak jednoznačně přesvědčen, že figurky typu Turek a Macinka, jsou v současné české politice to nejpodstatnější.
Tato vláda je jednoznačně to nejhorším, co jsme zde dokázali vytvořit, ale je to přesné zrcadlo té po desetiletí ubohé, partajní mafie několika partiček, kde se nám stále a dokola vynořují staré politické obludy v různých dresech se svými klony, které jsou ještě strašnější než otcové, zakladatelé….
Vánoce 2025, Bůh s námi ❤️
