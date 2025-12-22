Ruský generál zabit při výbuchu bomby v autě v Moskvě, sdělují vyšetřovatelé
22. 12. 2025
Ruský vyšetřovací výbor uvádí, že prověřuje, zda za útokem stojí ukrajinské zpravodajské služby
Ruský generál byl zabit po výbuchu výbušniny pod jeho autem v incidentu, který Moskva popsala jako pravděpodobnou vraždu provedenou ukrajinskými zpravodajskými službami.
Generálporučík Fanil Sarvarov, vedoucí operačního výcvikového ředitelství generálního štábu ruských ozbrojených sil, zemřel na následky zranění, uvedl ve svém prohlášení mluvčí ruského vyšetřovacího výboru.
„Vyšetřovatelé se zabývají několika verzemi tohoto vražedného činu. Jednou z nich je, že zločin zorganizovaly ukrajinské zpravodajské služby,“ uvedl mluvčí.
Ruské telegramové kanály s vazbami na bezpečnostní služby informovaly, že Sarvarovovo auto explodovalo v pondělí kolem 7:00 ráno při jízdě po ulici Jasěneva v Moskvě a zabilo řidiče uvnitř. Podle zpráv vozidlo urazilo několik metrů, než došlo k výbuchu.
Sarvarov, který dohlížel na bojový výcvik a připravenost ruských ozbrojených sil ve válce na Ukrajině, měl bohaté zkušenosti z postsovětských válek Kremlu. Zúčastnil se obou čečenských válek a později se podílel na organizaci ruské vojenské intervence v Sýrii v letech 2015–2016.
Očekává se, že Kreml se k útoku později vyjádří, ale někteří ruští představitelé již vyzvali k odvetě.
„Musíme identifikovat a eliminovat celý řetězec těch, kteří operaci provedli. Nemyslím si, že by měli být vůbec zajati – měli by být prostě na místě zničeni, jako se to dělá s teroristy,“ uvedl Andrej Kolesnik, člen obranného výboru Dumy, podle zprávy zpravodajského serveru Lenta.ru.
Ukrajina se k útoku nepřihlásila.
Ukrajinské zpravodajské služby se od začátku války zaměřily na desítky ruských vojenských důstojníků a úředníků dosazených Ruskem a obvinily je z účasti na válečných zločinech. O tajných ukrajinských odbojových buňkách, které jsou údajně zodpovědné za atentáty a útoky na vojenskou infrastrukturu v Rusku a na územích kontrolovaných Ruskem, je známo jen málo.
V prosinci loňského roku se Kyjev přihlásil k odpovědnosti za vraždu generálporučíka Igora Kirillova, velitele vojenských sil pro jadernou, biologickou a chemickou ochranu, který byl zabit bombou ukrytou v elektrickém skútru před svým bytovým domem, den poté, co Ukrajina proti němu vznesla trestní obvinění. Při útoku byl zabit také jeho asistent Ilja Polikarpov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v září naznačil, že by mohly následovat další útoky na vysoké ruské vojenské činitele, a varoval, že „musí vědět, kde jsou jejich protiletecké kryty“, a dodal: „Pokud válku nezastaví, budou je v každém případě potřebovat.“
Pokračující útoky Ukrajiny na vysoké ruské vojenské činitele podtrhly selhání ruských bezpečnostních služeb. Vladimir Putin loni popsal zabití Kirillova jako „velkou chybu“ bezpečnostních složek země a řekl, že by se z ní měly poučit a zlepšit svou účinnost.
Není jasné, zda bude mít zabití Sarvarova nějaký dopad na mírová jednání, zatímco ukrajinští a američtí představitelé vedou na Floridě diskuse zaměřené na ukončení téměř čtyřleté války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Rusko vede samostatná jednání s USA na Floridě, která by měla pokračovat i v pondělí.
Zdroj v angličtině ZDE
