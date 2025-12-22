Izrael schválil 19 nových židovských osad na okupovaném Západním břehu
22. 12. 2025
Izrael schválil návrh na 19 nových židovských osad na okupovaném Západním břehu, zatímco izraelská vláda pokračuje ve stavebním boomu na tomto území, který představuje další hrozbu pro možnost vzniku palestinského státu.
Celkový počet nových osad za posledních několik let tak podle krajně pravicového ministra financí Bezalela Smotriche, který prosazuje program rozšiřování osad na Západním břehu, dosáhl 69, což je nový rekord. Mezi nejnovějšími jsou dvě osady, které byly dříve evakuovány v rámci plánu stažení z roku 2005.
Osady jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální.
Schválení přichází v době, kdy USA tlačí Izrael a Hamás k pokračování druhé fáze příměří v Gaze, které vstoupilo v platnost 10. října. Plán zprostředkovaný USA volá po možné „cestě“ k palestinskému státu, čemuž izraelské osady mají zabránit.
Rozhodnutí izraelské vlády zahrnovalo zpětnou legalizaci některých dříve založených osadních předpolí nebo čtvrtí stávajících osad a vytvoření osad na pozemcích, ze kterých byli Palestinci vyhnáni, uvedlo ministerstvo financí. Osady se mohou lišit velikostí od jediného obydlí až po skupinu výškových budov.
Ministerstvo uvedlo, že dvěma z osad legalizovaných v rámci posledního schválení byly Kadim a Ganim, které byly dvěma ze čtyř osad na Západním břehu rozebraných v roce 2005 v rámci stažení Izraele z pásma Gazy. Po zrušení zákona z roku 2005, který evakuoval čtyři osady a zakázal Izraelcům opětovný vstup do těchto oblastí, došlo k několika pokusům o jejich opětovné osídlení.
Izrael obsadil Západní břeh, východní Jeruzalém a Gazu – oblasti, které Palestinci požadují pro svůj budoucí stát – během války v roce 1967. Na Západním břehu usadil více než 500 000 židů, k nimž se přidává dalších více než 200 000 v sporném východním Jeruzalémě.
Izraelská vláda je ovládána krajně pravicovými zastánci osadnického hnutí, včetně Smotriche a Itamara Ben-Gvira, ministra bezpečnosti.
Expanzí osadníků se v posledních měsících ještě zhoršila vlna útoků na Palestince na Západním břehu. Během říjnové sklizně oliv provedli osadníci na celém území v průměru osm útoků denně, což je nejvíce od roku 2006, kdy humanitární úřad OSN začal shromažďovat údaje. Útoky pokračovaly i v listopadu, kdy OSN zaznamenala do 24. listopadu nejméně 136 dalších útoků.
Osadníci pálili auta, znesvěcovali mešity, plenili průmyslové závody a ničili zemědělskou půdu. Izraelské úřady se omezily pouze na občasné odsuzování násilí.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Ramalláhu uvedlo, že dva Palestinci, včetně 16letého mladíka, byli zabiti při střetech s izraelskou armádou v sobotu večer v severní části Západního břehu.
Izraelská armáda uvedla, že jeden militant byl zastřelen poté, co hodil kámen na vojáky v Qabatiya, a že další militant byl zabit poté, co hodil výbušniny na vojáky operující ve vesnici Silat al-Harithiya.
Palestinské ministerstvo zdravotnictví identifikovalo Palestince zabitého v Qabatiya jako 16letého Rayana Abu Muallaha. Palestinská média odvysílala krátké bezpečnostní záběry incidentu, na nichž je vidět, jak mladík vychází z uličky a je zastřelen vojáky, když se k nim blíží, aniž by něco házel. Izraelská armáda uvedla, že incident je předmětem šetření.
Ministerstvo zdravotnictví identifikovalo druhého muže jako 22letého Ahmada Ziyouda.
