Spíše než si navzájem nadávat, bychom měli řešit, jak spolu mluvit
23. 12. 2025
Píše Dan Přibáň:
Žijeme ve světě rozdělené na party, jak na základní škole plné šikany. Společnost zdaleka tolik nepolarizuje, že si stojíte za svým názorem, ale že lidi, kteří se od vašeho názoru byť jen částečně odchylují, okamžitě odešlete do tábora těch druhých, protože do vašeho nezapadaji.
Ve výsledku zbudou jen názory těch, kterých je nejvíce, protože dokáží vyprodukovat nejvíce urážek, nejvíce ponižování a nejvíce posměšných reakcí.
Současná česká veřejná debata zatlačila ty, kdo nestojí jasně v jednom, či druhém táboře do autocenzury, kdy raději mlčí, než by snášeli další smršť urážek a gaslightingu.
A dělají to obě hlavní skupiny v Česku, které se výše zmíněným tlakem zjednodušeně rozdělily na tým "Rusko nám nevadí" a tým "Rusko nenávidíme".
Jako by nebyla jiná měřítka.
Řeknete si... to má tedy zrovna Přibáň, který mával dezoláty vlevo vpravo, co říkat. A máte pravdu. Mám rozhodně svůj podíl na tomto rozdělení. Deset let jsem si opravdu myslel, že tímto se dá něco vyřešit.
Jenže to, co jsem pomáhal roztáčet, nabralo otáčky, které mě začínají děsit.
A pod kotlem tohoto rotujícího monstra, pořádně přitápí algoritmy sociálních sítí, jenž pořádný stěr, ocení pořádnou dávkou lajků.
Tento posun je "pěkně" vidět na Twitteru, který se od chvíle, kdy jej koupil Musk, posunul od té "chytřejší sítě" v platformu pro urážení a ponižování.
O Threads raději nemluvím.
To vše tím, jak byl změněn algoritmus, který vybírá, co vám ukáže.
Sociální sítě se staly toxickým prostředím, připomínající šikanu na základních školách 80. let.
Kdo nepatří do žádné silné skupiny, kdo nedrží partu a nemá vždy stejný postoj jako ona, ten dostane po papuli.
A tak tu zase máme skupinky outsiderů, kteří se baví především spolu a pokud se jeden z nich odváží vystoupit, rádi jej podpoří.
Ale žaludek a hroší kůži na to vystoupit má jen málokdo.
Je pohodlné být v partě, ale zkuste pochopit, že ne každý to tak má, což však automaticky neznamená, že je proti vám.
Díky.
