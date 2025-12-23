Co se stalo o Vánocích a co znamená, že tomu věříme
23. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Andělé chudým, negramotným pastýřům oznamují kosmickou událost, o které apoštol Pavel píše, že „samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích“ (Římanům 8,21). A pastýři spěchají tam, kde je skutečně ten, koho vzývají kněží ve svých chrámech, aniž se jim zjevil.
Taky si myslíte, že víte? Jako kněží. Copak by je Bůh mohl takto obejít! Copak by se mohlo stát vědoucímu člověku praktického života, že by jej skutečnost takto převyšovala a obešla! To je přece absurdní: Bůh, a ještě k tomu jako děcko! Mytologie, bajky pro malé děti. Slovo po slovu, literu po liteře kličkovat před mocí Ducha. A jakou mělo to děcko DNA? A kde přesně se to stalo? Copak to není popis fyzické reality? Chcete měřit zázrak a spokojeně konstatujete, že zázrak měřit nelze. A změřili jste někdy pohnutí svého srdce?
Když vámi otřásá zvěst evangelia, to otřásání není bajka. Byla by to bajka, kdybyste si to vymysleli, předstírali, lhali o tom. Můžete chytat Ducha za literu jen do té doby, dokud jste se s ním nesetkali. A kdo se s ním setkal? Nějací velectění mudrci? No přece ti pastýři. Ale i ti mudrci nakonec přišli, vedla je hvězda. Tím má být řečeno, že se s nimi v jejich nitru něco dělo, evangelium totiž opravdu není učebnice fyziky.
A vystačila by vám učebnice fyziky k mezilidským vztahům? Najdete tam rozdíl mezi svou matkou a šutrem? Najdete tam, proč by měla sanitka jezdit za každým, kdo je v ohrožení života, protože cena každého lidského života je nekonečná? Milujete fyziku, toužíte po hledání pravdy o světě? Proč, vždy jste jen šutr. Celá fyzika jako fascinující cesta, celá společnost, všechno lidské se zhroutí bez toho, co nelze měřit a čemu říkáme duch, aniž bychom to chtěli nějak definovat, hypostázovat, tedy antropomorfizovat (ona celá fyzika je dětinsky lidská, příliš lidská!). A pokud chcete pochopit fyziku, společnost, podobu institucí, zákonů, zvyklostí, hodnot, musíte začít u příběhů, jako je ten vánoční.
A ty příběhy mohou vést k strašidelným hrůzám, kterých jsou dějiny plné (příběh o zlu, které způsobila fakticky neexistující tzv. židovská rasa třeba). Mohou ale také odpovídat na tuto hrůzu a dávat každému lidskému životu nekonečnou hodnotu, mohou zjevit Boha jako absolutní, obětující se lásku, která všechno proměňuje a dělá nové. A když takový příběh obnaží lásku v nás jsoucí, vzniká víra. To je to, že věříme vánočnímu příběhu.
343
Diskuse