Izraelské jednotky zabily šest Palestinců, kteří se ukrývali ve škole v Gaze, uvedli vedoucí nemocnic
21. 12. 2025
Útok zvýšil celkový počet Palestinců zabitých Izraelem od říjnového příměří na 401
Izraelská armáda zabila šest Palestinců, včetně dítěte, kteří se v pátek ukrývali ve škole pro vysídlené osoby v Gaze, uvedli představitelé nemocnic. Útok zvyšuje počet Palestinců zabitých Izraelem od říjnového příměří na 401.
Desítky lidí se shromáždily v nemocnici v Gaze, aby uctily památku zabitých. Před nemocnicí bylo položeno pět pytlů s těly a jeden muž držel v náručí dítě zabalené v bílém rubáši.
„Toto není příměří, je to krvavá lázeň,“ řekl Nafiz al-Nader, který byl svědkem útoku, a agentuře Agence France-Presse sdělil, že chce, aby krveprolití skončilo. Další svědek řekl, že v pátek večer bez varování vypuklo ostřelování, které zasáhlo školu.
Linie příměří označuje místo, kam se izraelské jednotky stáhly podle podmínek říjnové dohody o příměří, které je na mapách vyznačeno dlouhou žlutou čarou a fyzicky vymezeno žlutými betonovými značkami na zemi. Izraelské jednotky nadále kontrolují asi 53 % území a pravidelně provádějí letecké údery v oblastech, které neobsadily.
Páteční zabíjení je posledním z řady porušení příměří, které nyní trvá již třetí měsíc a které se zprostředkovatelé snaží posunout do druhé fáze. První fáze příměří požadovala ukončení nepřátelských akcí mezi Hamásem a Izraelem, stažení izraelských vojsk k žluté linii a zvýšení humanitární pomoci do Gazy, která se na začátku tohoto roku propadla do hladomoru kvůli izraelským omezením pomoci.
Na tiskové konferenci Rubio řekl: „Abychom byli spravedliví ke všem zemím, se kterými jsme hovořili o přítomnosti na místě, myslím, že chtějí konkrétně vědět, jaké bude mandát a jak bude vypadat mechanismus financování,“ a dodal, že existuje „řada národních států přijatelných pro všechny strany“, které jsou ochotny se na mezinárodních silách podílet.
Příměří, které zabránilo obnovení plného financování, je stále nejistější, protože se zastavila dynamika trvalého ukončení dvouleté války v Gaze.
Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ve čtvrtek varoval, že další zpoždění při přechodu do druhé fáze dohody „ohrožuje celý proces“.
Válka v Gaze začala poté, co militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zabili asi 1 200 lidí a vzali 251 rukojmích. Všichni rukojmí až na jednoho a jejich ostatky byli vráceni Izraeli výměnou za palestinské zadržované a vězně v rámci dohody o příměří.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v izraelské válce na tomto území zabito více než 70 925 Palestinců, z nichž asi polovinu tvořily ženy a děti. Očekává se, že počet obětí poroste, jak budou pod troskami nalezeny další těla.
Velká část civilní infrastruktury a domů v pásmu byla zničena izraelskými bombardováními.
