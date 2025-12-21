Izraelské jednotky zabily šest Palestinců, kteří se ukrývali ve škole v Gaze, uvedli vedoucí nemocnic

21. 12. 2025

čas čtení 4 minuty
 
Útok zvýšil celkový počet Palestinců zabitých Izraelem od říjnového příměří na 401
 
Izraelská armáda zabila šest Palestinců, včetně dítěte, kteří se v pátek ukrývali ve škole pro vysídlené osoby v Gaze, uvedli představitelé nemocnic. Útok zvyšuje počet Palestinců zabitých Izraelem od říjnového příměří na 401.

Izraelské jednotky střílely přes linii příměří, ke které se stáhly, a zabily Palestince a několik dalších zranily, uvedla palestinská civilní obrana ve svém prohlášení. Dodala, že těla mohla vyzvednout až po koordinaci s OSN, aby se zajistilo, že se nedostanou pod izraelskou palbu.
 
Desítky lidí se shromáždily v nemocnici v Gaze, aby uctily památku zabitých. Před nemocnicí bylo položeno pět pytlů s těly a jeden muž držel v náručí dítě zabalené v bílém rubáši.

 

„Toto není příměří, je to krvavá lázeň,“ řekl Nafiz al-Nader, který byl svědkem útoku, a agentuře Agence France-Presse sdělil, že chce, aby krveprolití skončilo. Další svědek řekl, že v pátek večer bez varování vypuklo ostřelování, které zasáhlo školu.

Linie příměří označuje místo, kam se izraelské jednotky stáhly podle podmínek říjnové dohody o příměří, které je na mapách vyznačeno dlouhou žlutou čarou a fyzicky vymezeno žlutými betonovými značkami na zemi. Izraelské jednotky nadále kontrolují asi 53 % území a pravidelně provádějí letecké údery v oblastech, které neobsadily.

Páteční zabíjení je posledním z řady porušení  příměří, které nyní trvá již třetí měsíc a které se zprostředkovatelé snaží posunout do druhé fáze. První fáze příměří požadovala ukončení nepřátelských akcí mezi Hamásem a Izraelem, stažení izraelských vojsk k žluté linii a zvýšení humanitární pomoci do Gazy, která se na začátku tohoto roku propadla do hladomoru kvůli izraelským omezením pomoci.

Druhá fáze příměří má vést k trvalému míru v Gaze, ale zprostředkovatelé musí nejprve urovnat rozdíly mezi Hamásem a Izraelem v citlivějších otázkách. Izrael požaduje, aby Hamás odevzdal zbraně a předal moc civilní přechodné vládě, zatímco v Gaze bude nasazena mezinárodní stabilizační síla a Izrael se má zcela stáhnout z Gazy.

Mezi stranami neexistuje jasná dohoda o tom, jak překlenout rozdíly mezi Hamásem a Izraelem v těchto bodech. V pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že mandát mezinárodních stabilizačních sil – klíčová součást plánu příměří – bude třeba vyjasnit, než zahraniční země přijmou závazky ohledně vyslání vojsk.

Na tiskové konferenci Rubio řekl: „Abychom byli spravedliví ke všem zemím, se kterými jsme hovořili o přítomnosti na místě, myslím, že chtějí konkrétně vědět, jaké bude mandát a jak bude vypadat mechanismus financování,“ a dodal, že existuje „řada národních států přijatelných pro všechny strany“, které jsou ochotny se na mezinárodních silách podílet.

Příměří, které zabránilo obnovení plného financování, je stále nejistější, protože se zastavila dynamika trvalého ukončení dvouleté války v Gaze.

Katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ve čtvrtek varoval, že další zpoždění při přechodu do druhé fáze dohody „ohrožuje celý proces“.

Válka v Gaze začala poté, co militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zabili asi 1 200 lidí a vzali 251 rukojmích. Všichni rukojmí až na jednoho a jejich ostatky byli vráceni Izraeli výměnou za palestinské zadržované a vězně v rámci dohody o příměří.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v izraelské válce na tomto území zabito více než 70 925 Palestinců, z nichž asi polovinu tvořily ženy a děti. Očekává se, že počet obětí poroste, jak budou pod troskami nalezeny další těla.

Velká část civilní infrastruktury a domů v pásmu byla zničena izraelskými bombardováními.

Komise OSN, Amnesty International a Human Rights Watch uvedly, že Izrael spáchal genocidu na Palestincích v pásmu Gazy – Izrael toto tvrzení odmítl.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
392

Diskuse

Obsah vydání | 19. 12. 2025