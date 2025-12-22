Zabit generál z GRU?
22. 12. 2025
Nepotvrzené informace z ruských a ukrajinských zdrojů: Ukrajinské obranné síly zaútočily ve Středozemním moři na tanker patřící ruské stínové flotile.
Na lodi se nacházeli představitelé ruské vlády a GRU, kteří byli zodpovědní za špionáž pomocí dronů v Evropě, sabotáže a obcházení sankcí.
Sedm osob bylo zraněno a dvě zabity. Byla oznámena likvidace Andreje Vladimiroviče Averjanova, generálmajora GRU.
Averjanov je zodpovědný za temné obchody a špionáž v zemích EU, sabotáže a bombové útoky v EU. Prováděl operace v zahraničí na Putinův příkaz Putina.
Stál také za bombovým útokem na Prigožinovo letadlo, otravami novičokem a otravami Skripalových v Británii.
