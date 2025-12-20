Co se naše nová vláda naučila od Donalda Trumpa
20. 12. 2025 / Jiří Hlavenka
Političtí dobrodruzi celého světa se s napětím koukají na Trumpa a trumpismus: jak je možné, že se mu podařilo se uchopit vlády? Jak je možné, že se mu daří dříve pevnou (?!) demokracii tak rychle přetvářet na autokracii? Můžeme to tu udělat taky tak?
Vůbec nejdůležitější věc. Bývalo zvykem, že pokud došlo po volbách ke změně vlády, noví vládci si zkoušeli “přizpůsobit si” vládnutí pomocí změn zákonů; to je v pořádku. Naráželi přitom na překážky - zákony nelze měnit úplně snadno a rychle, obvykle ještě na konci jsou tvrdé zarážky v podobě ústav. To je také v pořádku. Ale Trump ukázal, že dnes se to dělá jinak.
Na zákony se totiž kašle. Kde je předepsán souhlas zákonodárného sboru či změna zákona, neprovede ji a rovnou vydá příkaz - a ten je (nějak) plněn. Všichni zírají se zatajeným dechem, co následuje: NIC.
Soudci vydávají rozsudky, které Trumpova nařízení ruší - Trump si z toho nic nedělá, věc pokračuje. Že by si pro Trumpa přišla policie za nedodržování zákonů? Že by na něj byl vydán zatykač a ten byl vykonán? Ani omylem. Nic se neděje. Že by se proti porušovači masivně zvedl hněv lidu, velký křik médií, dalších autorit: pískáme faul? Jo, to se děje. Ale Trump to ignoruje. Jen si křičte, moje příznivce to povzbudí. Křičte víc!
Že by se od něj za toto chování masivně odvrátili voliči? Kdepak: dobrodruh si “pojistil” svoje voličstvo tím, že mu navykládal, že ti druzí jsou jejich smrtelní nepřátelé. Ti u něj zůstanou, i kdyby za bílého dne vystřílel zásobník do davů na Times Square. (O část příznivců přichází, ale většina se drží).
Tohle bude i u nás. Zákony? Vyplývá z jejich porušení jasný a okamžitý trest? Že ne? Tak si na ně nebudeme ohlížet. Však si nás nějak žalujte, my se budeme odvolávat, to se potáhne deset let, a když to prohrajeme, stejně to nedodržíme: co nám uděláte? Nic. A nějaká “pravidla”, která sice nejsou vetkána v zákonech, ale desítky let se dodržují, protože nejsme hovada, tak na ta už úplně zapomeňte.
Okamžitě vše obsadit loajalisty
Personální výměny úředníků jsou celkem v pořádku, pokud například potřebujete jiný druh odbornosti nebo jiné profesní schopnosti, ale stále vysokou kvalitu. Ale s mírou, opatrně a zdůvodněně upravovat, nebourat. Trumpismus přinesl nový fenomén: okamžitě tam nasadit “loajalisty”, lidi, kteří se nevyznačují ničím jiným než naprostou oddaností vůdci, kteří to dostanou za odměnu za podporu. A rychle bourat: “pohybuj se rychle a rozbíjej věci”, to se naučili od technologického bratrstva.
Totéž lze čekat u nás a už to ostatně začíná: na vysoká úřednická místa na ministerstvech jsou dosazováni lidé, kteří nikdy v aparátu nepracovali a nemají sebemenší zkušenosti, ale jsou maximálně loajální či jsou výsostně političtí, tedy “jejich kvalifikací je názor”, například popírač klimatické změny míří na životní prostředí a podobně. Tohle bude jízda.
Houpací koně ministry? S radostí a naschvál!
Trump na nejvyšší politické funkce (ministři vlády) přivedl galerku polobláznů, jakým je (v podstatě) popírač medicíny Kennedy do zdravotnicví nebo nebo papundeklový vojáček Hegseth na obranu.
Totéž se děje i u nás například v osobách Turka a Macinky. Turek je agresivní blbeček, nic víc; Macinka je duševně nevyzrálý člověk, man-child. U obou manažerské kompetence nula, odborné kompetence nula.
Tohle dělají naschvál a s radostí. Šlo by tam najmenovat nějaké neškodné, poslušné, ale aspoň ne tak do očí bijící postavy, jistě by se něco našlo. Ale tohle dělají naschvál, protože jednou z podstat trumpismu je ukázat okolí, že můžu všechno, můžu cokoli a taky to dělám. Proč? Protože podstatou trumpismu je vést neustále války - “nasírat” oponenty a roztleskávat oddané příznivce.
Neustále něco říkat, udržovat pozornost
Další vlastností trumpismu, kterou naši pečlivě odkoukali, je že lidem je úplně jedno, co dělám, to nikoho nezajímá. Důležité je to, co říkám. Co jde do médií a co začne rotovat a bzučet po sociálních sítí po další tři dny, pak už to musím překrýt něčím jiným.
Mistrem v tomto je nepochybně Trump - prakticky nevynechá jediný den bez nějakého vyhlášení, které je naprosto ujeté a bizarní, a tím že je takto ujeté a bizarní, si okamžitě získává pozornost. Ale pozornost si nezískává to vyhlášení (stejně nikdo za pět minut neví, co bylo jeho podstatou), pozornost jde k Trumpovi. Prostředek se stává cílem.
Důležité je také neustále vyhrožovat. Zastrašujete tím oponenty a také je mobilizujete; tím ale současně mobilizujete svoje příznivce. Musíte udržovat permanentní konflikt, protože veřejnost pak žije konfliktem a nemá čas už se věnovat věci samotné.
Doma to vidíme také: “poteče zelená krev”, nebo “klimatická změna skončila”. Nemusel to říkat - ale vlastně musel, protože nemá žádnou skutečnou a důležitou agendu, nic neví, nic neumí, s ničím (krom destrukce) nepřichází. Trumpismus ukazuje, že to stačí.
U "zelené krve" se ještě zastavím, protože to je další výpůjčka od Trumpa: dávat najevo hrubost, surovost a sprostotu. Je v tom záměr a bude toho přibývat.
MotoMAGA
Tyto techniky dobře ovládá Babiš, nicméně on je v tomto složitější - ví, že současně aspoň nějak musí vládnout, nejen křičet, ví, že čeští voliči (včetně těch jeho!) nejsou úplně hloupí a něco očekávají. Proto lavíruje mezi různými druhy politik: racionální, a populistickou, bezzásadovou i konstruktivní.
SPD dávám stranou, protože ti si přišli jen naloupit, to je jediný důvod k existenci strany. Tam nic dalšího nenajdete.
Nejvíc od Trumpa odkoukali motoristé - oni představují české MAGA v podobě, kdy nejvíc imitují Trumpa a “jeho” Ameriku. Oni nejvíc opisují, oni nejvíc touží po tom ustanovit zde režim, jaký se snaží v Americe budovat Trump. Mají naprosto nepokryté mocenské cíle; vysílají na ministerstva podobné typy fanatiků jako to dělá v Americe MAGA. I oni se snaží vykreslit českého Trumpa - Filipa Turka. Agresivního, velikášského egomana; Macinka si spíše hraje na českého Steva Bannona, stratéga v pozadí. Naštěstí na tu roli nemá ani jeden.
Přežijeme, ale utrpíme
Možná jsem nepřístojný optimista, ale věřím, že tuto zhoubu přežije jak Amerika, tak i Česká republika. I v USA popularita Trumpa klesá, v různých partikulárních volbách vítězí demokraté i tam, kde nikdy nevyhrávali. Pokud se nepokusí uchvátit moc hrubou silou a zabránit volbám (midterms) příští rok, nejspíš projede obě komory a pojede z kopce. Amerika hrozně utrpí - vlastně celý demokratický svět velmi utrpí, ale přežije to a bude si dlouho lízat rány.
U nás je situace odlišná, protože nemáme Trumpa, ale Babiše, což je velmi specifická politická bytost, ne jednoduše popsatelná. České “MAGA voličstvo” je procentuálně nepatrné proti Americe - tam loni přes polovinu, u nás s bídou 5% a to ještě nemalá část volila MotoMAGA, protože si o nich mysleli něco jiného než co doopravdy jsou. (O ty MotoMAGA přijde).
Škody způsobené trumpismem v české politice a české společnosti budou velké a poznamenají vládnutí na příští dekády. Poputují navíc shora dolů a prostoupí celou společností - ignorování zákonů a pravidel, uznávání jen vlastní síly, ignorování kompetencí a dosazování nohsledů, neustálé vyvolávání konfliktu oproti věcné práci.
Přesun občanské společnosti na sociální sítě - tedy to, co už sledujeme, co je v plném proudu - vlastně znamená zánik občanské společnosti, či její oslabení a marginalizaci. Občanská společnost je charakterizovaná soudržným předivem zezdola, “něčím, co drží věci pohromadě”; sociální sítě jsou charakterizovány konfliktem a agresivitou, atomizováním, vytvářením nevražících a nepřátelských bublin a bojůvek. Buď patříš k nám, a hezky to dokazuj svou rostoucí agresivitou, nebo ne - a v tom případě jsi nepřítel a do pekla s tebou.
Lze toto napravit a vyléčit?
