Jak dopadnete po volbách ekonomicky
22. 12. 2025
Když si volíte pravidelně úplné magory, jako je Fico a Orbán, skončíte za Bulharskem v reálné kupní síle mzdy, upozorňuje Filip Pertold.
Pokud si volíte umírněné šílence jen občas a navíc máte vizi a tah na bránu, přeskočíte Česko celkem snadno - Polsko a Rumunsko.
A nemyslím si, že Babiš nás pošle nahoru nebo dolů. Namátkou rozdrobenost státní (samo)správy nevyřeší ani on.
Daňová politika ANO a ODS je téměř k nerozeznání.
Obrázek: Plat na jednoho zaměstnance podle PPS. Vysvětlení:
PPS znamená Purchasing Power Standard (standard kupní síly), umělou měnovou jednotku používanou Eurostatem (statistickým úřadem EU) k porovnání ekonomických údajů, jako jsou mzdy v různých zemích, s přihlédnutím k rozdílům v cenových hladinách (životních nákladech), což poskytuje realističtější pohled na skutečné výdělky než nominální měna.
