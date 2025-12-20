Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo silně redigovanou část spisů Jeffreyho Epsteina
Demokraté obviňují Trumpovy úředníky z nedodržení zákona
Americké inisterstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo dlouho očekávanou a rozsáhlou část dokumentů podrobně popisujících vyšetřování odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, což je významný vývoj v dlouhé sáze, která se stala jednou z největších politických porážek Donalda Trumpa od jeho loňského znovuzvolení.
Zatímco značná část dokumentů je redigována, ty, které byly k nahlédnutí, obsahovaly fotografie Epsteina v společnosti řady prominentních osobností, včetně umělců jako Michael Jackson, Chris Tucker a Diana Ross a podnikatele Richarda Bransona. Bill Clinton se objevuje na několika fotografiích, včetně jedné, na které je v bazénu spolu s odsouzenou spolupachatelkou Epsteina Ghislaine Maxwellovou. Na fotografiích je také bývalý člen britské královské rodiny Andrew Mountbatten-Windsor.
Další soubor dokumentů obsahoval fotografie shromážděných důkazů, včetně disků a počítačů, ale neprozrazoval podrobnosti o jejich obsahu. Byla tam také fotografie něčeho, co vypadalo jako pes v pytli na odpadky, umístěném uvnitř krabice.
V dopise Kongresu Todd Blanche uvedl, že dokumenty, které pocházejí z roku 2006, kdy byl Epstein vyšetřován kvůli obvinění z dětské prostituce, jsou pouze první sadou z toho, co se plánuje zveřejnit. „Objem materiálů, které je třeba přezkoumat ... znamená, že ministerstvo musí příslušné dokumenty zveřejňovat průběžně,“ napsal náměstek generálního prokurátora v dopise, který získala stanice Fox News.
Uznává také řadu redigovaných částí, včetně identifikačních údajů více než 1 200 obětí a jejich rodinných příslušníků.
Kongresoví demokraté obvinili Trumpovu administrativu z nedodržení zákona o transparentnosti Epsteinových spisů (Epstein Files Transparency Act), který vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti do 19. prosince zveřejnilo všechny „neutajované záznamy, dokumenty, komunikace a vyšetřovací materiály“ ve svém držení, které se týkají případů finančníka. Epstein zemřel ve vězení v roce 2019, zatímco čekal na soud kvůli federálním obviněním z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního vykořisťování.
Zákon také vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo veškeré materiály z vyšetřování, které se týkají Maxwellové, která byla v roce 2021 shledána vinnou z napomáhán íEpsteinovi v obchodování s nezletilými dívkami za účelem sexuálního vykořisťování a odsouzena k 20 letům vězení.
„Technicky vzato nejsou v souladu se zákonem,“ řekl demokratický kongresman Ro Khanna, který se zasazuje o realizaci tohoto zákona.
„Zákon vyžaduje, aby byly zveřejněny všechny dokumenty, které nejsou utajené. To neudělali. Zákon také vyžaduje, aby vysvětlili redigování. Ještě jsem neviděl, zda to udělali nebo ne. Můj první dojem je, že mají spoustu redigování bez vysvětlení,“ řekl Khanna.
Chuck Schumer, nejvyšší demokrat v Senátu, se k jeho obavám připojil a v prohlášení uvedl: „Využijeme všechny možnosti, abychom zajistili, že pravda vyjde najevo.“
Thomas Massie, republikán, se také připojil k tomuto názoru a na sociálních médiích napsal, že zveřejnění dokumentů „zcela nesplňuje ducha ani literu zákona, který [Donald Trump] podepsal před pouhými 30 dny“.
Abigail Jacksonová, zástupkyně tiskového mluvčího Bílého domu, uvedla, že zveřejnění dokumentů dokazuje, že „Trumpova administrativa je nejtransparentnější v historii“, a dodala, že „udělala pro oběti více než kdy demokraté“, když dokumenty zveřejnila a spolupracovala s odděleným vyšetřováním Kongresu.
Případ Epsteina již roky přitahuje pozornost veřejnosti a je předmětem nesčetných konspiračních teorií – především kvůli jeho vazbám na mocné a bohaté osobnosti v USA i v zahraničí, včetně Trumpa.
Ačkoli má jako prezident pravomoc dokumenty zveřejnit, Trump se tomu dříve bránil a prohlásil, že obavy z jeho vazeb na Epsteina jsou „podvodem demokratů“. Když se Sněmovna reprezentantů v listopadu blížila ke schválení návrhu zákona, prezident náhle změnil svůj postoj a prohlásil, že republikánští zákonodárci by jej měli podpořit. Návrh byl později jednomyslně schválen Senátem a Trump jej 19. listopadu podepsal, čímž odstartoval 30denní odpočítávání do zveřejnění dokumentů.
Ačkoli zákon nařizuje zveřejnění neutajovaných materiálů, nemusí poskytovat úplnou transparentnost, kterou požadují mnohé oběti Epsteina, protože obsahuje významné výjimky, včetně ustanovení, které vylučuje zveřejnění materiálů, „které by ohrozily probíhající federální vyšetřování“.
Zákon také stanoví, že „nejpozději do 15 dnů“ po zveřejnění materiálů musí ministerstvo spravedlnosti poskytnout Kongresu seznam všech kategorií zveřejněných a zadržených záznamů, souhrn všech provedených úprav a seznam „všech vládních úředníků a politicky exponovaných osob jmenovaných nebo zmíněných ve zveřejněných materiálech“.
Před zveřejněním materiálů odborníci také varovali, že zveřejnění záznamů nemusí poskytnout úplný přehled o Epsteinových zločinech nebo jeho síti a že by mohlo zůstat mnoho otázek ohledně Epsteina nezodpovězeno.
Trump slíbil zveřejnit spisy související s Epsteinem během své loňské prezidentské kampaně. Letos v létě vyvolala jeho administrativa bouřlivou reakci poté, co ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že nezveřejní žádné spisy související s zesnulým finančníkem, a uvedlo, že nenašlo „žádný usvědčující seznam klientů“, a to navzdory dřívějším tvrzením generální prokurátorky Pam Bondi, že takový dokument leží na jejím stole.
Toto oznámení vyvolalo oboustranné rozhořčení – včetně některých Trumpových příznivců – a znovu roznítilo zkoumání Epsteinových minulých vazeb na Trumpa, s nímž byl přátelský po dobu nejméně 15 let, než se v roce 2004 rozkmotřili. Prezident důsledně popírá, že by o Epsteinových trestných činnostech věděl nebo se na nich podílel.
V polovině listopadu, několik dní předtím, než Kongres hlasoval o zveřejnění spisů ministerstva spravedlnosti, demokraté z kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů zveřejnili tři e-mailové výměny, které obdrželi od Epsteinova pozůstalého v reakci na předvolání z let 2011, 2015 a 2019, a zahrnovaly jeden e-mail, ve kterém Epstein tvrdil, že Trump „o dívkách věděl“.
Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, e-maily odmítla a obvinila demokraty, že je „selektivně“ zveřejnili, „aby vytvořili falešný příběh s cílem očernit prezidenta Trumpa“.
Později téhož dne republikáni ve výboru zveřejnili přes 20 000 dokumentů, které obdrželi od Epsteinova pozůstalého majetku, včetně e-mailů mezi Epsteinem a významnými osobnostmi.
Na začátku prosince zveřejnili demokraté ve výboru několik desítek fotografií z Epsteinova majetku, které zdůrazňují jeho vazby na významné osobnosti, včetně Trumpa, Clintona a Mountbatten-Windsora.
Mluvčí Billa Clintona, uvedl, že vyšetřování Epsteina se netýkalo bývalého prezidenta.
„Jsou tu dva typy lidí,“ řekl. „První skupina nic nevěděla a přerušila styky s Epsteinem, než vyšly najevo jeho zločiny. Druhá skupina v nich pokračovala i poté. My patříme do první skupiny. Žádné zdržovací taktiky lidí z druhé skupiny na tom nic nezmění.“
Fotografie představují jen malou část z téměř 100 000 snímků předaných výboru Sněmovny reprezentantů a byly zveřejněny bez kontextu a popisků.
Tento týden demokraté ve výboru Sněmovny reprezentantů zveřejnili další sadu fotografií z Epsteinova majetku, protože se blížil termín, do kterého mělo ministerstvo spravedlnosti zveřejnit své spisy.
Mezi obrázky byly fotografie citátů z románu Vladimira Nabokova Lolita – který pojednává o sexuální posedlosti a sexuálním zneužívání 12leté dívky mužem středního věku – napsané na různých částech ženského těla. Letos bylo oznámeno, že fotografie z Epsteinova sídla na Manhattanu odhalily, že ve své kanceláři měl první vydání knihy Lolita.
Stejná série obsahovala také fotografie cestovních dokladů a známých osobností, jako jsou Bill Gates, Woody Allen, Noam Chomsky a Steve Bannon, bývalý poradce Donalda Trumpa.
Snímky poskytnuté pozůstalými nebyly datovány a byly poskytnuty bez kontextu. Objev těchto osob na fotografiích není důkazem žádného protiprávního jednání.
