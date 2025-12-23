První konference organizace Turning Point USA bez Charlieho Kirka odhalila ideologické rozpory v rámci amerického MAGA hnutí
23. 12. 2025
čas čtení 7 minut
Významné konzervativní osobnosti ve Spojených státech se střetly na výroční konferenci organizace Turning Point USA, čímž odhalily skryté rozpory v rámci vládnoucí Republikánské strany a základny hnutí Make America Great Again (MAGA) amerického prezidenta Donalda Trumpa
Čtyřdenní konference, která se konala v Phoenixu v Arizoně, svedla dohromady republikánské vůdce, mediální osobnosti a konzervativní aktivisty. Odhalilo to hluboké ideologické neshody v rámci tohoto hnutí.
Některé z nejznámějších osobností – včetně mediálních osobností Bena Shapira, Megyn Kellyové a Tuckera Carlsona – se na pódiu střídavě navzájem napadaly ohledně podpory USA Izraeli, bigotnosti, svobody projevu a dalších souvisejících témat.
Co je tedy Turning Point USA (TPUSA) a jaké jsou hlavní závěry konference AmericaFest – první od smrti zakladatele skupiny Charlieho Kirka v září?
Co je TPUSA?
Turning Point USA (TPUSA) je americká nezisková konzervativní skupina založená v roce 2012 Charliem Kirkem, který byl v září zabit během akce v Utahu. Po Kirkově smrti převzala funkci generální ředitelky TPUSA vdova po něm Erika Kirková.
Organizace provozuje více než 850 poboček na univerzitních kampusech po celých Spojených státech a zabývá se mobilizací a školením mladých konzervativců na středních a vysokých školách, přičemž prosazuje principy volného trhu a omezenou roli vlády.
Konference AmericaFest, která se koná každoročně od roku 2021, kombinuje politické projevy, networking a kulturní program zaměřený na povzbuzení mladých konzervativních aktivistů.
Kdo vystoupil na konferenci AmericaFest?
Na akci se sešli republikánští volení představitelé, významné osobnosti konzervativních médií a celebrity.
Mezi nejvýznamnějšími řečníky byli:
Ben Shapiro, spoluzakladatel Daily Wire a konzervativní komentátor
Tucker Carlson, novinář a šéf Tucker Carlson Network
Megyn Kelly, novinářka a moderátorka pořadu The Megyn Kelly Show
Americký viceprezident JD Vance
Erika Kirk, generální ředitelka TPUSA
Steve Bannon, podcaster a bývalý poradce v první Trumpově administrativě
Jaké otázky rozdělily konzervativce?
Debata o bigotnosti, konspiračních teoriích a platformách
Ben Shapiro, který byl prvním řečníkem po generální ředitelce Kirkové, ostře kritizoval několik svých konzervativních kolegů, zejména Carlsona a Megyn Kelly. Shapiro, hlasitý zastánce Izraele, označil ostatní za „podvodníky“ a „šarlatány“ za to, že v širším konzervativním hnutí zveličují takzvané konspirační a extremistické osobnosti.
Shapiro řekl, že Carlsonovo rozhodnutí pozvat do svého podcastu krajně pravicovou osobnost Nicka Fuentese bylo „aktem morální imbecility“. Fuentes byl obviněn z antisemitismu.
Carlson na to reagoval přímo na stejném pódiu, vysmíval se Shapirově kritice a pokusy o ostrakizaci určitých hlasů označil za rozvratné.
Řekl, že se „směje“ snahám, které charakterizoval jako pokusy o cenzuru disidentů, a zdůraznil tak intenzivní ideologický střet v médiích spojených s republikány.
Shapiro také zaútočil na konzervativní mediální komentátorku Candace Owensovou, která kritizovala izraelskou válku v Gaze a označila ji za genocidu. Požadovala, aby Washington zastavil vojenskou podporu Izraeli.
Spoluzakladatel The Daily Wire řekl, že Owensová (která se akce nezúčastnila) „už roky chrlí na veřejnosti nejrůznější odporné a konspirační nesmysly“.
Řekl, že Kellyová, bývalá moderátorka Fox News, se „dopustila zbabělosti“, protože odmítla odsoudit Owensovou za nepodložené tvrzení o spiknutí americké a izraelské vlády v souvislosti se zabitím Charlieho Kirka.
Bývalý prezidentský kandidát Vivek Ramaswamy, který se narodil v USA indickým přistěhovalcům, také odsoudil fanatismus a nenávist na pravici a řekl, že kdokoli, kdo normalizuje nenávist vůči jakékoli etnické nebo náboženské skupině, „nemá místo jako vůdce“ v konzervativním hnutí.
Ve svém projevu se novinář Carlson také vyslovil proti bigotnosti namířené proti muslimům. „To, co teď sledujete... útoky na miliony Američanů proto, že jsou muslimové? Je to odporné.“
„A já jsem křesťan. Nejsem muslim. Nikdy nebudu... Vím, že se hodně snaží tvrdit, že jsem tajný džihádista. Nejsem,“ dodal.
Ve svém nedělním projevu se americký viceprezident JD Vance odmítl v debatě o bigotnosti postavit na jednu stranu a řekl, že konzervativní hnutí by mělo být otevřené všem, kteří „milují Ameriku“.
„Nepřinesl jsem seznam konzervativců, které bych chtěl odsoudit nebo vyloučit,“ řekl Vance během závěrečného projevu na sjezdu.
„Je nám jedno, jestli jste bílí nebo černí, bohatí nebo chudí, mladí nebo staří, z venkova nebo z města, kontroverzní nebo trochu nudní, nebo někde mezi tím.“
Podpora USA pro Izrael
Izrael se během konference opakovaně objevoval.
Steve Bannon obvinil Shapira, který je žid, a další, kteří Izrael pevně podporují, že jsou součástí „skupiny ‚Izrael na prvním místě‘“.
„Izrael potřebuje svou suverenitu, Izrael potřebuje být nezávislý. Pokud chce Izrael zaútočit na Sýrii, ať do toho jde... ale ať do toho nezatahuje USA, do další nekonečné války,“ řekl.
Někteří pravicoví politici zpochybnili, zda historicky pevná podpora Izraele ze strany Republikánské strany není v rozporu s Trumpovou platformou „America First“ (Amerika na prvním místě).
Carlson mezitím ostře kritizoval určitého křesťanského duchovního, který podle něj ospravedlňoval zabíjení nevinných lidí v souvislosti s genocidní válkou Izraele proti Gaze.
„Pokud někdo spáchá zločin, zabijeme jeho děti? Je mi jedno, jestli je to v Minneapolis nebo v Gaze. Ne, nezabijeme,“ řekl Carlson divákům. „Bůh není na straně žádné země... [Bůh] nemá národnost,“ dodal.
Debata o tom, kdo je Američan
Ramaswamy, republikánský kandidát na guvernéra Ohia, také zpochybnil myšlenku rozhodovat o tom, kdo je Američan, na základě původu nebo dědictví.
„Myšlenka, že ‚americký dědic‘ je více Američan než jiný Američan, je ve své podstatě neamerická,“ řekl na konferenci.
„Jste Američan, pokud věříte v právní stát, svobodu svědomí a svobodu projevu, v meritokracii bez ohledu na barvu pleti, v americkou ústavu, v americký sen a pokud jste občan, který přísahal výlučnou věrnost naší zemi,“ napsal Ramaswamy, bohatý podnikatel, v komentáři v The New York Times 17. prosince.
Ramaswamyho postoj k USA se zdá být odlišný od postoje jeho stranického kolegy, viceprezidenta Vance, který v červencovém projevu vyjádřil své obavy proti udělování občanství na základě toho, že někdo souhlasí s principy, například s Deklarací nezávislosti.
„Amerika není jen idea. Je to skupina lidí se společnou historií a společnou budoucností. Zkrátka je to národ,“ řekl.
Ve svém projevu na konferenci v neděli Vance zdůraznil snahy Trumpovy administrativy o ukončení politiky diverzity, rovnosti a inkluze, která měla zajistit rovné příležitosti pro komunity, které v minulosti čelily překážkám.
„Ve Spojených státech amerických se už nemusíte omlouvat za to, že jste bílí,“ řekl a dodal, že USA „vždy budou křesťanským národem“.
Zdroj v angličtině
