Bylo promítání filmu Velký vlastenecký výlet tisícům školáků kontroverzní?
21. 12. 2025 / Jan Čulík
Dan Přibáň rozvířil debatu o tom, zda bylo rozumné promítat poněkud kontroverzní film Velký vlastenecký výlet tisícům školáků. Jeho argumentaci citujeme níže.
Ten film vyvolával kontroverze už při jeho původním uvedení do kin. Vydali jsme tehdy k tomu několik článků. Bob Kartous tehdy vysvětlil, že se na filmu podílel jen organizací setkávání s Ukrajinci v jejich bombardováním zničených městech, spolu s Adamem Syberou, který na Ukrajině žije a má tam kontakty. Kartous vysvětluje také, že e pokoušel komunikovat s jednou proruskou aktivistkou, která se štábem jela na Ukrajinu, a dospívá k závěru, že její reakce byly rozporné a "divné". Adam Sybera ve svém článku právem argumentuje, že se Češi jako obvykle zabývají podružnostmi a že by se měli soustředit na to, jak se Ukrajinci snaží reagovat na brutálně vražedné Putinovy útoky a do jaké míry je to úspěšné, protože se mohou sami brzo octnout ve stejné situaci (dodávám já).
Ale nejzajímavější a nejlepší je recenze tohoto filmu od Matěje Metelce, který poukazuje na to, že ten film je "divný", protože jeho ideologický předpoklad byl, že vezmeme na Ukrajinu pár proruských "dezolátů" a budeme je konfrontovat s tamější děsivou realitou, což povede k jejich "prozření", a "my jim tak ukážeme"! Hrubě ideologický postoj. K tomu prozření, poukazuje Matěj Metelec, samozřejmě nedošlo, protože to se u lidí tak neděje, v tom smyslu byl ten film nezralý a nepromyšlený. Jinak pan Metelec také poukazuje na to, že film vlastně neřešil typické proruské "dezoláty", protože skuteční Putinovi stoupenci by se štábem na Ukrajinu prostě nejeli.
Nejděsivější ale na tom filmu je, že jeden účastník se v něm prochází v uniformě izraelské armády, v době, kdy už tato armáda vyvraždila deset tisíc nevinných palestinských dětí. Už toto tento film, zdůrazňuju já, absolutně diskredituje a proměňuje jej v nepřijatelnou drsnou propagandu. Už z toho důvodu se neměl promítat tisícům dětí.
Je to velký problém. V Česku, zřejmě pod vlivem ruské propagandy, proti níž nikdo nic nedělá, existuje velké množství lidí, kteří nesmyslně takzvaně usilují o "mír", ignorují skutečnost, že Putin je vrah a agresor, který neváhá vyvraždit statisíce lidí pro prosazení svých cílů, a je dokázáno, že už plánuje další invaze do Evropy. Jenže vyřeší se něco tím, že jim budeme případnými filmy dokazovat, že jsou "blbí", a prohlubovat tím neřešený a nebezpečný konflikt v české společnosti? V demokracii mají bohužel voliči právo na jakékoliv, i nebezpečné názory a normálně demokracie lidi, kteří hlasují jinak, neoznačuje za blby. Pokud je v Česku tolik lidí podporujících Putina, je to selhání české demokracie, ne jejich, a měli bychom uvažovat o tom, jak to napravit, ne natáčet filmy, argumentující, že jsou to idioti, a zároveň absolutně kontroverzně filmem podpořit válečné zločiny jiné země, Izraele.
Protože nevíme, co dělat, je argumentace Dana Přibáně vlastně velmi užitečná, měli bychom o těchto věcech aspoň hovořit a uvažovat, co dál. Jak to řešit. Asi ne propagandistickými seancemi. Zde je to, co Dan Přibáň napsal:
Dan Přibáň:
* * *
Jak se teď řeší to promítání filmu Velký vlastenecký výlet více než dvěma tisícům dětem, tak já vám tedy nevím.
Politika do školy rozhodně patří, ale nemyslím si, že formou, jakou to dělá Kvapil.
Kvapil je ukázkový příklad angažovaného režiséra s vazbami na určité politické kruhy, dalo by se říci, že "prorežimní" umělec.
Ten film posloužil jako předvolební kampaň minulé vlády. film posloužil jako předvolební kampaň minulé vlády.
Sám Kvapil má zcela stejné postoje, jako ti, o kterých natáčel, jen vůči jiným lidem jinde.
Rozhodně není tím, kdo by měl promlouvat k dětem.
Vibes organizovaného školního zájezdu na sovětský film se u té akce opravdu nedokáži zbavit.
To, že se to celé odehrávalo v bývalém Paláci kultury, tomu dodalo na ještě větší bizarnosti.
Kdyby děti šly na opravdu kvalitní politické/sociální/etické filmové dílo, které jim opravdu něco předá, natočené opravdu dobrým režisérem ctícím morálku, etiku a lidská práva, jsem rozhodně pro.
Ale film, kde demagog a dezinformátor školí demagogy a dezinformátory, to za mě do škol nepatří.
* * *
Jinak si umím představit, jak by to promítání mohlo mít přesah.
Po skončení filmu se moderátor diváků ptá, zda nyní již chápou, jak jsou dezinformace nebezpečné.
Objevuje se režisér a sál nadšeně tleská.
Moderátor počká až potlesk utiche a ptá se, zda si diváci myslí, zda nyní už poznají, kdo dezinformace šíří?
Sál už ne tak jistě zašumí, ale po zhlédnutí filmu m8 dojem, že konzument dezinformací je totální ignorant, který se pozná a přikyvuje, že velmi pravděpodobně ano.
A v tu chvíli moderátor odpálí bombu a ukazuje na režiséra.
A napadlo vás, že se na jednoho takového právě koukáte?
Sál absolutně nechápe.
Režisér odchází a přichází skutečný odborník na šíření dezinformací a dětem vysvětluje, že jsou mnohem zákeřnější, než se zdá a často právě ti, kdo jsou si nejvíce jisti, že dezinformacím nemohou podlehnout, se stanou jejich obětí.
* * *
Ještě speciálně pro Dárek pro Putina a mému vyjádření k promítání Velkého vlasteneckého výletu dětem.
Nemám žádný problém s tím, že jste zorganizovali takovou akci ani s tím, kde jste ji zorganizovali, mám problém s filmem, který jste tam promítali.
Film považuji pro takovou akci za nevhodný jak z důvodů, jaké jsem již uvedl, tedy osoba autora, který je sám obětí dezinformací a nepovažuji jej člověka, který by měl vzdělávat děti.
Tak z důvodu, že film stojí na zesměšnění a ukazování na lidi, kteří podlehli propagandě, což si myslím, že není forma pro dětského diváka vhodná, neboť vyžaduje dost velký odstup.
A téže i z toho důvodu, že ve filmu na straně těch "správných" co se orientují, vystupuje člověk, jenž má na sobě oblečení s logem IDF, armády, která páchá genocidu v Gaze a která v době, kdy byl film natáčen, už zavraždila kolem 10 000 dětí.
Nevystupuji proti vaší organizaci, vystupuji proti tomu, aby byl dětem promítán film, který podle mě není pro tuto formu edukace vhodný.
Teď jsem tedy viděl video, jak na té akci měli na papírový model Ruskem používaného dronu Šáhid psát vzkazy pro Putina a teda, to mi už přijde dost bizarní samo o sobě. Co je milé, že podle toho mála, co je tam vidět, tam spíše psali pozitivní věci pro Ukrajinu a malovali srdíčka.
