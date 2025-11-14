Španělsko rozbilo první buňku venezuelského drogového gangu Tren de Aragua

14. 11. 2025

čas čtení < 1 minuta
"Španělská policie oznámila, že zatkla 13 lidí podezřelých z příslušnosti k venezuelskému zločineckému gangu Tren de Aragua, což by bylo poprvé, co byla jedna z jeho buněk v zemi rozbita.

Většina zatčení během operace minulý týden se odehrála v Barceloně, i když úřady stále vyšetřují, zda existují další lidé napojení na síť.

Tren de Aragua je jedním z nejznámějších zločineckých gangů v Latinské Americe a již dlouho je terčem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tuto skupinu obviňuje z obchodování s drogami, vražd a dalších násilných činů na západní polokouli.

Zdroj v angličtině: ZDE

