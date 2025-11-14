Španělsko rozbilo první buňku venezuelského drogového gangu Tren de Aragua
14. 11. 2025
Většina zatčení během operace minulý týden se odehrála v Barceloně, i když úřady stále vyšetřují, zda existují další lidé napojení na síť.
Tren de Aragua je jedním z nejznámějších zločineckých gangů v Latinské Americe a již dlouho je terčem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který tuto skupinu obviňuje z obchodování s drogami, vražd a dalších násilných činů na západní polokouli.
Zdroj v angličtině: ZDE
