Peter Oborne vs BBC – celý příběh
14. 11. 2025
V úterý 17. června 2025 zveřejnilo Centrum pro monitorování médií kritickou zprávu o zpravodajství BBC o izraelské válce v Gaze. Velmi rychle se začaly šířit záběry ostře kritického útoku zkušeného novináře Petera Oborna na nešťastného zástupce BBC, který byl přítomen na představení zprávy ve Westminsteru.
Jonathan Cook vytvořil vlastní podrobnou kritiku problémů, které Oborne nastolil, a žalostné nedostatečnosti odpovědí, které obdržel. Stojí za vaši pozornost.
Proč musí redaktoři BBC jednoho dne stanout před soudem za spoluvinu na genocidě Izraele
V konfrontaci s šéfem zpravodajství BBC Richardem Burgessem novinář Peter Oborne uvádí šest způsobů, jakými státní vysílací společnost úmyslně klamala diváky ohledně izraelského ničení Gazy
Zkušený novinář Peter Oborne tento týden ostře kritizoval BBC za její hanebné zpravodajství o Gaze – a neobvykle se mu to podařilo přímo tváří v tvář výkonnému redaktorovi BBC Richardu Burgessovi během parlamentního zasedání.
Oborneovy výroky se týkají nové a usvědčující zprávy Centra pro monitorování médií, které podrobně analyzovalo zpravodajství BBC o Gaze v roce následujícím po jednodenním útoku Hamásu 7. října 2023. Zpráva odhalila „vzor předpojatosti, dvojího metru a umlčování palestinských hlasů“. Nejedná se o redakční přehmaty. Odhalují systematické, dlouhodobé zkreslování redakčního zpravodajství ve prospěch Izraele.
Oborne byl jedním z několika novinářů, kteří Burgesse konfrontovali.
Oborne uvádí řadu důležitých bodů, které ilustrují, proč zaujatá, Izraeli nakloněná zpravodajská agenda BBC představuje popírání genocidy a znamená, že vedoucí pracovníci jako Burgess jsou přímo spoluviníky izraelských válečných zločinů:
1. BBC nikdy nezmínila směrnici Hannibal, kterou Izrael uplatnil 7. října 2023 a která dala zelenou vraždám izraelských vojáků a civilistů, často palbou z vrtulníků Apache, aby se zabránilo jejich zajetí Hamásem. Izraelská média podrobně informovala o roli směrnice Hannibal v reakci izraelské armády 7. října, ale BBC a většina britských médií tuto zprávu zcela ignorovala.
Uplatnění izraelské směrnice Hannibal – což je zásadní kontext pro pochopení toho, co se stalo 7. října – vysvětluje velkou část zničení, které se toho dne v Izraeli obvykle připisuje „barbarství“ Hamásu, jako jsou hřbitovy spálených, zmačkaných aut a ohořelé, rozpadající se zbytky domů v obcích poblíž Gazy.
Hamas se svými lehkými zbraněmi neměl schopnost způsobit Izraeli takové škody a z výpovědí izraelských svědků, videozáznamů a přiznání izraelských vojenských důstojníků víme, že Izrael byl zodpovědný alespoň za část krveprolití toho dne. Kolik toho bylo, se zřejmě nikdy nedozvíme, protože Izrael není ochoten vyšetřovat sám sebe a média jako BBC neprovádějí žádná vlastní vyšetřování ani nevyvíjejí na Izrael žádný tlak, aby tak učinil.
2. BBC nikdy nezmínila izraelskou doktrínu Dahiya, která je základem jeho přístupu „sekání trávníku“ v Gaze v posledních dvou desetiletích, v rámci kterého izraelská armáda opakovaně ničí velké části této malé enklávy. Oficiálním cílem je podle slov izraelských generálů vrátit obyvatelstvo zpět do „doby kamenné“. Předpokládá se, že Palestinci, kteří budou nuceni přežívat, nebudou mít energii ani vůli bránit se brutálnímu a nelegálnímu podrobení Izraelem a že pro Izrael bude snazší provést jejich etnické vyčištění z jejich domoviny.
Vzhledem k tomu, že Izrael tuto vojenskou doktrínu – formu kolektivního trestu, a tedy nesporně válečný zločin – uplatňuje již nejméně 20 let, je kriticky důležitá pro jakoukoli analýzu událostí, které vedly k 7. říjnu, nebo genocidní kampaně ničení, kterou Izrael následně zahájil.
Odmítnutí BBC dokonce uznat existenci této doktríny vede k tomu, že diváci jsou vážně dezinformováni o historických zneužitích Gazy ze strany Izraele a jsou zbaveni kontextu pro interpretaci izraelské kampaně ničení za posledních 20 měsíců.
3. BBC zcela selhala v informování o desítkách genocidních prohlášení izraelských představitelů od 7. října – což je opět zásadní kontext pro diváky, aby pochopili cíle Izraele v Gaze.
Snad nejzávažnější je, že BBC neinformovala o biblicky inspirovaném srovnání palestinského lidu s „Amalekem“ ze strany izraelského premiéra Benjamina Netanjahua – lidu, který měli židé na Boží příkaz vymazat z povrchu zemského. Netanjahu věděl, že toto jasně genocidní prohlášení bude mít zvláštní ohlas u většiny bojových vojáků v Gaze, kteří patří k extrémním náboženským komunitám, které považují Bibli za doslovnou pravdu.
Nejtěžší věcí, kterou lze u genocidy dokázat, je úmysl. A přesto je důvodem, proč je izraelské násilí v Gaze tak jasně genocidní, to, že každý vysoký úředník od premiéra dolů nám opakovaně sdělil, že genocida je jejich úmyslem. Rozhodnutí neinformovat veřejnost o těchto veřejných prohlášeních není žurnalistikou. Je to proizraelská dezinformace a popírání genocidy. 4. Naproti tomu, jak poznamenává Oborne, ve více než 100 případech, kdy se hosté pokusili označit dění v Gaze za genocidu, je zaměstnanci BBC okamžitě umlčeli v přímém přenosu. Jak ukázaly jiné vyšetřování, BBC přísně prosazuje politiku, která nejen zakazuje používání termínu „genocida“ vlastními novináři v souvislosti s Gazou, ale také zbavuje právo používat tento termín i ostatní – od Palestinců po západní zdravotnické dobrovolníky a odborníky na mezinárodní právo. Opět se jedná o čisté popírání genocidy.
5. Oborne také poukazuje na skutečnost, že BBC do značné míry ignorovala izraelskou kampaň vraždění palestinských novinářů v Gaze. Izrael zabil ve své válce proti této malé enklávě více novinářů než byl celkový počet novinářů zabitých ve všech ostatních významných konfliktech za posledních 160 let dohromady.
New research shows Israel's slaughter in Gaza has killed more journalists than the US Civil War, World Wars 1 and 2, the Korean War, the Vietnam war, the Yugoslav Wars, the Afghanistan War and the Ukraine War COMBINED.— Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) April 1, 2025
More: https://t.co/YJi8bdIm9Y pic.twitter.com/p8XJSZpj3a
BBC informovala pouze o 6 % z více než 225 novinářů zabitých Izraelem v Gaze, zatímco o mnohem menším počtu novinářů zabitých na Ukrajině informovala v 62 % případů. To je opět zásadní kontext pro pochopení toho, že cíle Izraele jsou genocidní. Doufá, že vyhubí hlavní svědky svých zločinů.
6. Oborne přidává svůj vlastní postřeh. Poznamenává, že významný izraelský historik Avi Shlaim žije ve Velké Británii a vyučuje na Oxfordské univerzitě. Na rozdíl od izraelských mluvčích, které diváci BBC dobře znají a kteří jsou placeni za to, aby zamlžovali situaci a popírali genocidu Izraele, je Shlaim dobře informován o historii izraelské kolonizace Palestiny a je skutečně nezávislý. Je schopen nestranně poskytnout kontext, který diváci BBC potřebují, aby mohli posoudit, co se děje a kdo za to nese odpovědnost.
A přesto, což je pozoruhodné, Shlaim nikdy nebyl pozván do BBC. Je ochoten poskytovat rozhovory. Poskytl je například pro Al Jazeera. Ale není pozván, protože je, jak se zdá, „nesprávný typ žida“.
Jeho výzkum ho vedl k řadě velmi kritických závěrů o historickém a současném zacházení Izraele s Palestinci. To, co Izrael dělá v Gaze, nazývá genocidou. Je jedním z prominentních Izraelců, které nikdy nesmíme slyšet, protože by mohli učinit věrohodnějším a mainstreamovějším narativ, který BBC chce prezentovat jako okrajový, šílený a antisemitský. Opět platí, že to, co dělá BBC – placená britskými daňovými poplatníky – není žurnalistika. Je to propaganda pro cizí stát.
Dalšími negativními momenty Burgessova vystoupení je jeho odpověď na přímou otázku novináře Hamzy Yusufa z Declassified, proč BBC nevěnuje pozornost britským špionážním letadlům operujícím nad Gazou z letecké základny RAF Akrotiri na Kypru. „Nemyslím si, že bychom měli přeceňovat příspěvek Spojeného království k tomu, co se děje v Izraeli,“ odpovídá Burgess.
Britská veřejnoprávní televize se tedy rozhodla, že její povinností není vyšetřovat povahu britské státní pomoci Izraeli v Gaze, i když se většina odborníků shoduje, že to, co Izrael v Gaze dělá, je genocida. Burgess si myslí, že zkoumání spoluúčasti britského státu by bylo „přeháněním“ britské spolupráce, i když BBC ve skutečnosti neprošetřila rozsah ani povahu této spolupráce, aby dospěla k nějakému závěru. To je naprostý protiklad toho, co má žurnalistika dělat: sledovat centra moci, nikoli je zprošťovat viny, ještě než byla prošetřena.
Poslanec za labouristickou stranu Andy McDonald odpověděl Burgessovi: „Zlehčovat roli Velké Británie je chyba.“
Je to víc než to. Je to novinářská spoluvina na válečných zločinech britského a izraelského státu.
Zde je několik klíčových statistických zjištění ze zprávy Centra pro monitorování médií o zpravodajství BBC o Gaze v roce následujícím po 7. říjnu 2023:
- BBC odvysílala více než 30krát více profilů obětí z řad Izraelců než Palestinců.
- BBC provedla více než dvakrát tolik rozhovorů s Izraelci než s Palestinci.
- BBC požádala 38 svých hostů, aby odsoudili Hamás. Nikoho nepožádala, aby odsoudil masové zabíjení civilistů Izraelem nebo jeho útoky na nemocnice a školy.
- Pouze 0,5 % článků BBC zmínilo nelegální okupaci Palestiny Izraelem. BBC zmínila „okupaci“ – základní kontext pro pochopení vztahu mezi Izraelem a Palestinci – pouze 14krát v novinových článcích, když poskytovala kontext k událostem ze 7. října 2023. To představovalo 0,3 % článků. Další souvislosti – desítky let izraelské apartheidové vlády a 17 let trvající blokáda Gazy – v reportáži zcela chyběly.
- BBC popsala izraelské zajatce jako „rukojmí“, zatímco palestinské vězně, včetně dětí zadržovaných bez obvinění, nazvala „vězni“. Během jedné významné výměny rukojmích, při které bylo 90 Palestinců vyměněno za tři Izraelce, se 70 % článků BBC zaměřilo na tyto tři Izraelce.
- BBC v daném období věnovala Ukrajině dvakrát více článků než Gaze, i když události v Gaze byly aktuálnější a izraelské zločiny ještě závažnější než ty ruské. Společnost dvakrát častěji používala soucitný jazyk pro ukrajinské oběti než pro palestinské oběti.
- V reportážích byli Palestinci obvykle popisováni jako „zemřelí“ nebo „zabiti“ při leteckých útocích, aniž by bylo zmíněno, kdo tyto útoky provedl. Izraelské oběti byly naopak „vyvražděny“, „zabity“ a „zmasakrovány“ – a pachatel násilí byl jmenován, i když, jak jsme viděli, směrnice Hannibal alespoň v některých z těchto případů zamlžila obraz.
