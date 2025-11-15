Marjorie Taylor Greeneová sděluje, že po příspěvcích Donalda Trumpa dostala „varování ohledně své bezpečnosti“
15. 11. 2025
Bývalá loajální stoupenkyně hnutí Maga se s Trumpem rozchází v otázkách týkajících se Epsteina, a proto americký prezident stáhl svou podporu pro ni
Marjorie Taylor Greeneová, dlouholetá spojenkyně republikánů, která dříve ostře bránila Donalda Trumpa a jeho hnutí Maga, v sobotu uvedla, že ji kontaktovaly soukromé bezpečnostní firmy „s varováním ohledně mé bezpečnosti“ poté, co Trump v pátek oznámil, že stahuje svou podporu pro ni jako poslankyni z Georgie.
V příspěvku na Twitteru Greene uvedla, že „nejmocnější muž na světě podněcuje a podporuje vlnu výhrůžek proti mé osobě“, aniž by Trumpa jmenovala, a dodala, že se jedná o „muže, kterého jsem podporovala a pomohla mu dostat se do úřadu“.
Greene uvedla, že „agresivní rétorika namířená proti mé osobě v minulosti vedla k výhrůžkám smrtí a k několika odsouzením mužů, kteří byli radikalizováni stejným typem rétoriky, jaká je nyní namířena proti mně. Tentokrát ze strany prezidenta Spojených států.“
Greene nespecifikovala žádné výhrůžky proti ní, které obdržely bezpečnostní firmy, ale uvedla, že „jako žena beru výhrůžky od mužů vážně. Nyní trochu chápu strach a tlak, který musí pociťovat ženy, které jsou oběťmi Jeffreyho Epsteina a jeho kliky.“
Greeneová také řekla, že jako republikánka, která „drtivou většinou“ hlasuje pro legislativu své strany, „jeho agresivita vůči mně také podněcuje jedovatou povahu jeho radikálních internetových trollů (z nichž mnozí jsou placeni), což je pro všechny naprosto šokující“.
Toto obvinění odráží tvrzení Trumpa a představitelů jeho administrativy, že demokraté při protestech využívají „placené herce“.
V pozdějším příspěvku na Twitteru Greene zveřejnila graf rostoucích průměrných účtů za potraviny, který nazvala „konečným varováním pro všechny mé republikánské kolegy“ a přirovnala tlaky na životní náklady k hlasování v Kongresu o zveřejnění dalších Epsteinových spisů příští týden.
„Pokud v úterý budete hlasovat proti zveřejnění Epsteinovy dokumentace, budte čelit vážnému pobouření Ameriky,“ varovala. „Republikáni nemají podporu žen a toto je dokonalý příklad toho, proč.“
Tento příspěvek je nejnovějším v řadě stále ostřejších slovních přestřelek Greeneové s Trumpem, především ohledně zveřejnění vládních dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina, které Greeneová podporuje. Očekává se, že předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson příští týden uspořádá hlasování, aby se rozhodlo, zda budou zveřejněny všechny neveřejné komunikace a dokumenty ohledně Epsteina.
„Marjorie ‚Zrádkyně‘ Greeneová je ostudou naší VELKÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY!“ rozhořčil se Trump na sociálních médiích den poté, co ukončil svou podporu Greenové, nazval ji „bláznivou Marjorie“ a prohlásil, že v příštích volbách do Kongresu podpoří jejího protikandidáta, „pokud se najde ten správný člověk“.
V sobotu ráno Greeneová na Twitteru napsala, že nikdy nepomyslela, že se ocitne v situaci, kdy „bude bojovat za zveřejnění Epsteinových spisů, bránit ženy, které se staly oběťmi znásilnění, a bojovat za odhalení sítě bohatých a mocných elit, ale tak to prostě je“.
Spor mezi Greeneovou a Trumpem, který vře několik měsíců, vyústil v otevřený konflikt, když se kdysi pevná příznivkyně Maga ocitla v opozici vůči Trumpovi v řadě otázek, včetně vojenské pomoci USA Izraeli, uzavření vlády a Epsteinovy dokumentace.
To vedlo Trumpa k obvinění Greeneové, že se vydala „daleko doleva“, protože vyjádřila řadu nesouhlasných názorů proti mainstreamu Maga. Trump napsal, že vše, co v posledních měsících od Greeneové viděl, bylo „STĚŽOVÁNÍ, STĚŽOVÁNÍ, STĚŽOVÁNÍ!“, a dodal: „Nemůžu každý den poslouchat výlevy šílené ženské.“
Greeneová řekla, že Trumpa podporovala „příliš mnoho svého drahocenného času, příliš mnoho svých vlastních peněz a bojovala za něj tvrději, i když se k němu téměř všichni ostatní republikáni otočili zády a odsoudili ho“. Greene dodala: „Donald Trumpa neuctívám ani mu nesloužím.“
Trump se již dříve pustil do ostrých sporů s jinak loajálními politickými spojenci, včetně Elona Muska, aby se po ochlazení vztahů opět usmířili. Stejně jako u Muska se zdá, že nově objevená opozice Greeneové vychází z toho, co oba považují za oslabení Trumpovy politické filozofie „Amerika na prvním místě“, včetně zapojení do zahraničních vojenských projektů.
Greeneová projevuje nespokojenost přinejmenším od května, kdy oznámila, že nebude kandidovat do Senátu, a zaútočila na republikánské dárce a poradce, kteří se obávali, že nemůže vyhrát. Později řekla, že nebude kandidovat na guvernérku Georgie, a zaútočila na to, co označila za politický systém „jen pro chlapy, kteří se navzájem znají“ v tomto státě.
V červnu se přidala k odpůrcům Maga, včetně Tuckera Carlsona, v souvislosti s možnými snahami USA o změnu režimu v Íránu.
Ale když se v posledních měsících rozhořela kontroverze kolem Epsteinovy dokumentace, postavila se proti neochotě vlády zveřejnit dokumenty a videa v plném znění. V září řekla, že chce odhalit „Epsteinovu síť znásilňovačů a pedofilů“ a požádala lidi, aby si pamatovali, že „nemá v úmyslu spáchat sebevraždu“, pokud by se jí něco stalo.
Na začátku tohoto měsíce Greene ostře kritizovala svou stranu během vystoupení v pořadu The View, kde popsala republikány ovládaný Kongres jako „ostudu“ za to, že více než měsíc nezasedal, a řekla, že je „opravdu unavená z toho, jak se muži ve Washingtonu DC navzájem předhánějí“.
