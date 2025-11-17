Japonská premiérka vyzvala k rozmístění amerických jaderných zbraní
17. 11. 2025
Tato iniciativa vznikla na pozadí aktualizace klíčových dokumentů o národní bezpečnosti. Konkrétně Takajči navrhuje opustit zákaz dovozu jaderných zbraní, protože oslabuje odstrašující potenciál Spojených států.
Nejprve bude téma projednáváno v rámci vládnoucí Liberálně demokratické strany, kterou vede Takajči, a s koaličními partnery. Konzultace začnou příští týden. Pokud se stranám podaří dosáhnout společného stanoviska, bude to formalizováno jako doporučení vládě, po kterém konečné rozhodnutí učiní premiérka. Dne 11. listopadu během projevu v parlamentu Takajči odmítla odpovídat na otázku, zda Japonsko bude nadále dodržovat tři nejaderné principy. Poznamenala, že nyní není čas cokoli tvrdit v této záležitosti, a také uvedla, že čínský útok na Tchaj-wan by se mohl stát situací, která "ohrožuje přežití" Japonska a umožní zemi uplatnit právo na kolektivní sebeobranu. Dodala, že pokud bezpečnost Japonska závisí na Spojených státech, měly by úřady "pečlivě projednat" současné jaderné limity.
Kreml vyjádřil znepokojení nad tím, že Japonsko projevuje nejistotu ohledně svého bezjaderného statusu po zvolení nové premiérky 21. října. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Moskva pozorně sleduje prohlášení Takajči v této záležitosti.
Naposledy byla japonská národní bezpečnostní strategie aktualizována 16. prosince 2022. Odkazuje na právo země zahájit protiúdery na cíle na území potenciálního nepřítele. Za tímto účelem se plánuje zvýšit dolet raket Type-12, které mají k dispozici síly sebeobrany, vyvinout vlastní hypersonické zbraně a nakoupit americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Dokument také předpokládá zvýšení vojenských výdajů na 2 % HDP do roku 2027, ale Takaiči slíbila, že tohoto cíle bude dosaženo před plánovaným termínem.
V srpnu Rui Macukava, poslanec japonského parlamentu a člen Rady pro národní bezpečnostní politiku vládnoucí Liberálně demokratické strany, řekl, že Japonsko by mohlo přejít k vlastnictví jaderných zbraní. Poté co země přežila atomové bombardování na konci 2. světové války byla tato otázka tabu. Nyní je však Japonsko obklopeno třemi jadernými mocnostmi – Ruskem, Čínou a Severní Koreou. Kromě toho konfrontační politika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči spojencům vyvolala diskusi o potřebě více se spoléhat na vlastní sílu, poznamenal Macukava.
