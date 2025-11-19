Černohorské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance kvůli výrokům o "hybridní válce NATO"
19. 11. 2025
Dne 12. listopadu se parlament Černé Hory rozhodl připojit k Černohorským ozbrojeným silám v aktivitách NATO v rámci bezpečnostní pomoci a výcviku pro Ukrajinu (NSATU), uvedlo Rádio Svobodná Evropa.
Lukašik obvinil Černou Horu z "démonizace Ruska" a upevňování "statusu nepřátelského státu" a také ji obvinil z účasti na "hybridní válce" NATO proti Moskvě, napsali ruští propagandisté TASS.
"Důvodem [Lukašikova] předvolání byla hodnocení ruského velvyslance vyjádřená po rozhodnutí černohorského shromáždění připojit se k černohorským ozbrojeným silám v rámci mechanismu bezpečnostní pomoci a výcviku NATO pro Ukrajinu [NSATU], stejně jako jeho negativní komentáře k rozhovoru černohorského prezidenta Jakova Milatoviće pro francouzské vydání La Croix," uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
Zdůraznili, že takové jednání a kritika jsou naprosto nepřijatelné a Černá Hora nedovolí nikomu podkopávat důstojnost svých institucí.
"Ruský velvyslanec byl jasně informován, že v budoucnu budou taková prohlášení považována za úmyslné nepřátelské akce, na které ministerstvo odpoví odpovídajícím způsobem v souladu s mezinárodními standardy. Bylo zaznamenáno, že Černá Hora očekává od velvyslanectví Ruské federace plný respekt k jejím institucím a úředníkům a Černá Hora vede svou zahraniční politiku nikoli podle pokynů nějaké strany, ale důsledně dodržuje své vlastní národní a strategické zájmy, které určují její zahraničněpolitické priority – členství v NATO a závazek k procesu vstupu do EU," shrnulo ministerstvo.
Zdroj v černohorštině: ZDE
