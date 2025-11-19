Černohorské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance kvůli výrokům o "hybridní válce NATO"

19. 11. 2025

Dne 17. listopadu předvolalo Ministerstvo zahraničních věcí Černé Hory velvyslance Ruska Alexandra Lukašika kvůli veřejným prohlášením, která představují "vměšování do vnitřních záležitostí Černé Hory".

Dne 12. listopadu se parlament Černé Hory rozhodl připojit k Černohorským ozbrojeným silám v aktivitách NATO v rámci bezpečnostní pomoci a výcviku pro Ukrajinu (NSATU), uvedlo Rádio Svobodná Evropa.

Lukašik obvinil Černou Horu z "démonizace Ruska" a upevňování "statusu nepřátelského státu" a také ji obvinil z účasti na "hybridní válce" NATO proti Moskvě, napsali ruští propagandisté TASS.

"Důvodem [Lukašikova] předvolání byla hodnocení ruského velvyslance vyjádřená po rozhodnutí černohorského shromáždění připojit se k černohorským ozbrojeným silám v rámci mechanismu bezpečnostní pomoci a výcviku NATO pro Ukrajinu [NSATU], stejně jako jeho negativní komentáře k rozhovoru černohorského prezidenta Jakova Milatoviće pro francouzské vydání La Croix," uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.

Zdůraznili, že takové jednání a kritika jsou naprosto nepřijatelné a Černá Hora nedovolí nikomu podkopávat důstojnost svých institucí.

"Ruský velvyslanec byl jasně informován, že v budoucnu budou taková prohlášení považována za úmyslné nepřátelské akce, na které ministerstvo odpoví odpovídajícím způsobem v souladu s mezinárodními standardy. Bylo zaznamenáno, že Černá Hora očekává od velvyslanectví Ruské federace plný respekt k jejím institucím a úředníkům a Černá Hora vede svou zahraniční politiku nikoli podle pokynů nějaké strany, ale důsledně dodržuje své vlastní národní a strategické zájmy, které určují její zahraničněpolitické priority – členství v NATO a závazek k procesu vstupu do EU," shrnulo ministerstvo.

Zdroj v černohorštině: ZDE

