Současný hodnotový stav světa
19. 11. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení 4 minuty
Dobře si zapamatujte tento obrázek, ilustruje současný hodnotový stav světa.
Odsouzený podvodník Trump přijal reálného vládce saúdské absolutistické monarchie Muhammada bin Salmána. Ten podle informací amerických tajných služeb dal vlastní příkaz k brutální vraždě novináře Džamála Chášukdšího, kterého jednotka saúdské tajné služby unesla 2. 10. 2018 během návštěvy konzulátu v Istanbulu, mučila, zavraždila, tělo rozřezala na kusy a rozpustila v kyselině. Saúdská Arábie následně tuto státem zorganizovanou a provedenou vraždu přiznala, korunní princ pochopitelně svou roli nepřiznal nikdy, byť akce podobného rozsahu nemohla být provedena bez vědomí nejvyšších představitelů monarchie.
“Things happen”, věci se dějí, prohlásil Trump během tiskové konference, když se zástupci médií na vraždu tázali. “Ten pán byl kontroverzní, ať už ho máte nebo nemáte rádi, věci se dějí, princ o tom nevěděl. Proč našeho hosta ztrapňujete takovými otázkami?” prohlásil zločinec v úřadu amerického prezidenta na konto novinářky z ABC News, seriózního média, které okamžitě označil za “fake news”, jak má ostatně ve zvyku v kontaktu s jakýmkoliv seriózním médiem.
Zapamatujte si to, protože tohle je přesná ilustrace současné hodnotové destrukce, která neprobíhá nějak tajně, za zavřenými dveřmi, prostřednictvím zmocněnců a poradců. Vládce jedné z nejbrutálnějších despocií světa, pro nějž život člověka z podstaty jeho uvažování nemá žádnou hodnotu, byl přijat na půdě největší světové demokracie s nejvyššími poctami, Trump se k němu choval neuvěřitelně servilně a celá země, včetně pozůstalých obětí teroristického útoku z 11. 9. 2001 zorganizovaného převážně občany Saúdské Arábie, se musela dívat na to, jak Trump podlézá vrahovi, který přijel do USA nakupovat (třeba stíhačky F-35, které bude mít SA - haha - dříve než Izrael) a který už před tím štědře podpořil Trumpův rodinný business, když společně s dalšími bohatými zeměmi Zálivu přispěli dohromady 5 miliard dolarů do investičního fondu spravovaného Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem.
Dejte si ten obrázek do kontextu s tím, jak se stále prolamuje dno politické kultury i veřejné diskuse, s tím, jak zmetci s pocitem legitimity zpochybňují státní vraždu Milady Horákové, s tím, jak jiný násilnický zmetek s nacistickými sklolny nakráčí na Národní, aby si udělal selfíčka a pak kázal pro tlupu svých oddaných idiotů bludy o povaze a odkazu 17. listopadu.
Dejte si to do kontextu s tím, jak se agresivní digitální lůza vysmívá novinářkám, které poukazují na nepřípustnost toho, aby se násilníci a podporovatelé zločineckých režimů cpali do vládních křesel, na to, když komerční fašista strhává vlajku napadené země z budovy sněmovny. Pamatujte na to, až bude oligarcha, někdejší estébák, předstírat, jak vyřešil svůj střet zájmů a bude donekonečna osočovat novináře z toho, že jsou “politické neziskovky”, aby z nich v očích svých naivních voličů vytvořil nepřátele a namaloval jim na záda terč.
Buď chcete takový stav věcí normalizovat, v tom případě nedělte nic, to úplně stačí. Namlouvejte si, že to přejde a že je lepší starat se o svoje vlastní zájmy. Přesně tak si pamatuju dobu normalizace v 80. letech 20. století. Nebo se začněte aktivně stavět proti takovému stavu světa, protože jen aktivní odpor proti tomu může zabránit novodobé normalizaci anomie, absence hodnot, v úspěchu.
Titulek v The Guardian v překladu: Trump a pan Pila na kosti demonstrovali vzájemnou lásku, když saudský bilion dolarů vytřel krvavou vraždu dočista
