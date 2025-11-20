Donald Trump sedm let po vraždě novináře Chášukdžího odmění Rijád prodejem stíhaček F-35
20. 11. 2025
Americký prezident Donald Trump zkraje týdne oznámil, že hodlá schválit prodej stíhacích letounů F-35 autokratickému království Saúdské Arábie, zatímco saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán poprvé od strašlivé vraždy novináře Džamála Chášukdžího navštívil Spojené státy, píše na webu Common Dreams Jake Johnson.
„Prodáme jim letouny F-35,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně před příjezdem bin Salmána.
Saúdové, dodal Trump, „je chtějí koupit, jsou to skvělí spojenci“.
Saúdský korunní princ, běžně známý jako MBS, se v úterý setkal s Trumpem v Bílém domě, což zvyšuje obavy odborníků a pozorovatelů ohledně potenciální bezpečnostní dohody a korupčních obchodních dohod s tímto královstvím. New York Times v pondělí informoval, že Trump Organization „vede jednání, která by mohla přinést nemovitost značky Trump do jednoho z největších vládních developerských projektů v Saúdské Arábii“.
„Princ dohlíží na projekt v hodnotě 63 miliard dolarů, který má proměnit historické saúdské město Diriyah v luxusní destinaci s hotely, obchody a kancelářskými prostory,“ poznamenal deník Times. „Saúdští představitelé navštívili během oficiální státní návštěvy prezidenta Trumpa v květnu developerský projekt v Diriyah s cílem vzbudit jeho zájem o tento projekt.“
Robert Weissman, spolupředseda watchdogové skupiny Public Citizen, v úterý uvedl, že „jsme svědky úplného spojení obchodních zájmů Trumpa s diplomatickou a vojenskou politikou USA“.
„Trumpovo zjevné schválení prodeje letounů F-35 Saúdské Arábii přichází uprostřed zpráv o nových obchodních dohodách rodiny Trumpů se saúdskou vládou a jejími přidruženými společnostmi,“ uvedl Weissman. „Tyto obchody mají přinést desítky milionů do pokladny rodiny Trumpů výměnou za povolení připojit jméno rodiny k developerským projektům.“
Program F-35, který by měl v příštích letech stát americké daňové poplatníky biliony dolarů, je široce vnímán jako zbytečný projekt, z něhož těží především velcí dodavatelé v oblasti obrany, jako je výrobce těchto letadel Lockheed Martin.
Představitelé Pentagonu přitom vyjádřili obavy, že prodej letadel F-35 Saúdské Arábii by mohl Číně umožnit přístup k technologii těchto letadel.
„Mají si Američané snad myslet, že Trumpovo rozhodnutí o prodeji letadel F-35 navzdory námitkám Pentagonu, nemluvě o obavách o porušování lidských práv, nesouvisí s Trumpovými obchodními dohodami se Saúdskou Arábií?“ zeptal se Weissman.
Americký senátor Bernie Sanders (I-Vt.) v reakci na návštěvu bin Salmana v Bílém domě řekl, že „jde o diktátora, který nechal zavraždit amerického publicistu za kritiku saúdské královské rodiny“.
„Bohužel máme prezidenta, který dává přednost saúdskému modelu – autokracii řízené bilionářskou rodinou – před demokracií,“ dodal Sanders.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse