Green deal (GD)

19. 11. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty
Obsahuje značné množství složitých úkolů a přání a tím se stává pro běžného smrtelníka neuchopitelnou, nečtivou, nezajímavou materií. Nejjednodušší tak je (třeba v hospodě) si na ten „šílený grýndýl“ zanadávat a poslat někam každého, kdo by ho chtěl hájit. Protože to je přece ten skutečný nepřítel státu (nás všech) = zelený mozek! Kdo za tuhle situaci může? Těžko někdo jiný než ten, kdo měl pravidelně, stravitelně a efektivně o téhle problematice informovat veřejnost a nečinil tak skoro vůbec = ČESKÝ STÁT.

Aby se v tom veřejnost mohla zorientovat nějakým schůdným způsobem, bylo by dobré popsat v mainstreamových médiích problém na něčem konkrétním, čemu rozumí každý – i v té hospůdce – například na osobní dopravě. U ní je, jistě i v rámci GD, prosazována masivní elektromobilita. Na první pohled možná hloupě a samoúčelně, na kteroužto vlnu naskočili Motoristé a která, jak víme, je vynesla až do sněmovny parlamentu ČR. Oni jsou tedy konkrétním a objektivním dokladem veřejného nepochopení hlavních tezí GD. Současně je třeba říci, že GD, stejně jako ostatní jiné evropské agendy, zasluhuje kritické a inovativní přístupy odpovídající vývoji témat v čase, ne jen slepé plnění již vymyšleného.

Cílem Green dealu je zjednodušeně řečeno snižování emisí za dodržení pravidla, že taková transformace bude spravedlivá, tzn. nebude na úkor žádného jednotlivce ani regionu a budou při ní podporovány komunity nejvíce zasažené změnami. Důraz tak klade i na sociální hledisko.

Vložme tedy tuhle tezi do jedné z položek = úvahy o vhodných pohonech osobních aut. Elektropohon je místně emisně nepochybně lepší než spalovací auto, ve svojí celkové „ekologické stopě“ to ale může být velmi různé. Čím více budeme k výrobě elektřiny používat větrnou, solární a vodní energii (tedy obnovitelné zdroje), tím „lepší“ ekologickou stopu samozřejmě dostaneme pro elektrické pohony aut. Současně další body získáme pokud se pokusíme prosadit co nejmenší výkony jejich elektromotorů a tedy objemy trakčních baterií na úroveň dostatečnou pro přiměřený pohyb rychlostí 50 / 90 / 130 km/h po určitou (nezbytnou) dobu. S tím souvisí i potřebné (chytré) vylehčení aut (nikoli tedy na úkor bezpečnosti posádky). Tím se dál v rámci ekologické stopy dostáváme k úspoře základních surovin k výrobě takového auta i surovin speciálních, které se použijí třeba k výrobě trakční baterie nebo vlastního motoru. Kolik zdravě minimalistických elektroaut může vzniknou místo třeba jednoho nyní možná preferovaného obludného překilowatovaného elektrického SUV? Tři – čtyři – pět(?)

Důležité také je jaká elektrická síť bude elektromobily dobíjet. Měla by být obousměrná a umožnit tak za konkrétních smluvních podmínek zpětné využití energie z elektromobilů v síti - zejména v odběrových špičkách. Tím lze ušetřit peníze za stavbu nejspíš několika „Dlouhých strání“. Vzhledem k okolnosti, že je pak „stát“ nemusí stavět, mohl by tyhle předem ušetřené peníze investovat do „ekologické“ obnovy vozového parku v Česku, třeba formou šrotovného pro nákup „malých elektromobilů“ do celkového výkonu trakčních motorů 50 kW a s instalovanou vlastností obousměrného pohybu proudu. Obdobné úvahy lze vést pro větší osobní auta a jejich, nejspíše hybridní, pohony. Velkých osobních aut by ale ideálně mělo být na silnicích co nejmenší množství. Další úvahy mohou být na téma osobní hromadná doprava versus osobní osobní doprava.

Třeba tudy vede cesta k přemýšlení o smysluplnému Green dealu. Největším nebezpečím pro nás tak není Green deal, ale spíš jeho nešikovná, polovičatá, hloupá či příliš maximalistická aplikace. Poslední co by vylo vhodné vzpomenout, a pod GD nepochybně také patří, je potřebný zdravý environmentální minimalismus ve spotřebě energií, materiálů, věcí jakéhokoliv druhu!

1
Vytisknout
303

Diskuse

Obsah vydání | 19. 11. 2025