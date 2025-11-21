Británie se připravuje k útoku na ruské špionážní plavidlo
Healy potvrdil, že Jantar vstoupil do exkluzivní ekonomické zóny Spojeného království podruhé v tomto roce (první případ nastal v lednu). Tato oblast se rozprostírá 45 mil od pobřeží. Podle ministra se nyní špionážní loď nachází poblíž hranice teritoriálních vod (12 mil od pobřeží), které již podléhají státní suverenitě.
Británie vyslala fregatu a letadla Královského námořnictva, aby loď monitorovala, protože je "navržena k získávání zpravodajských informací a mapování našich podmořských kabelů," uvedl Healy. Jantar byl navržen tak, aby "ohrožoval a napadal naši podvodní infrastrukturu a infrastrukturu našich spojenců," přičemž má "schopnosti umožňující sledování a sabotáž v konfliktu v době míru," dodal ministr. Podle něj námořnictvo změnilo pravidla zapojení tak, aby bylo možné provádět pečlivější sledování Jantaru, a připravilo možnosti vojenských operací pro případ změny kurzu plavidla.
"Nezveřejním je, protože by to prezidenta Putina jen učinilo moudřejším," řekl Healy a dodal:
"Moje zpráva Rusku a Putinovi je tato: vidíme vás. Víme, co děláte. A pokud se Jantar tento týden projeví, budeme připraveni."
Také uvedl, že Jantar byl první, kdo nasměroval laserové paprsky na letadla Královského letectva, která ho doprovázela: "Cokoli, co ruší piloty řídící britská vojenská letadla, rozptyluje je nebo ohrožuje, je extrémně nebezpečné."
