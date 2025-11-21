Navzdory příéměří Izrael ve čtvrtek vyvraždil dalších 30 Palestinců včetně nemluvněte
21. 11. 2025
Šéf OSN říká, že Izrael musí přestat zabíjet Palestince v Gaze
Mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese uvedl, že je hluboce znepokojen pokračujícími izraelskými útoky, při nichž za posledních několik hodin zahynulo 33 Palestinců.
„Vzhledem k tomu, že nejsme garantem, není na nás, abychom říkali, zda příměří platí, nebo ne... Naší obavou je křehkost příměří,“ řekl Stephane Dujarric.
„Lidé jsou zabíjeni – Palestinci jsou zabíjeni – a to musí přestat.“
Dujarric uvedl, že hlavním cílem je nyní poskytnout zásadní humanitární pomoc trpícímu obyvatelstvu Gazy po dvou letech války.
„Plán Donalda Trumpa pro OSN v tuto chvíli spočívá v poskytování humanitární pomoci. Děláme vše, co je v našich silách, a využíváme každý prostor, který nám je přidělen, k poskytování této humanitární pomoci,“ řekl.
„Šokující masakr“: Objevují se další podrobnosti o zabíjení v Gaze
Počet obětí izraelských leteckých útoků na Gazu během přibližně 12 hodin vzrostl na 33 – většinou se jedná o ženy a děti, uvádějí zdroje z nemocnic.
Čtyři izraelské letecké útoky na stany, ve kterých byli ubytováni vysídlení lidé v jižní části Khan Younis ve středu pozdě večer a ve čtvrtek brzy ráno, zabily 17 lidí, včetně pěti žen a pěti dětí, podle úředníků z Násirovy nemocnice.
V městě Gazs zabily dva letecké útoky na budovu 16 lidí, včetně sedmi dětí a tří žen, podle úředníků z nemocnice al-Shifa v severní části města, kam byla těla převezena.
Hamás odsoudil izraelské útoky jako „šokující masakr”. Izrael uvedl, že útočil na bojovníky Hamásu.
Palestinské úřady odsoudily izraelský Kneset za prosazení zákona, který by omezil dodávky vody a elektřiny do zařízení UNRWA a umožnil státu zabavit pozemky používané agenturou OSN.
V prohlášení zveřejněném agenturou Wafa uvedlo ministerstvo pro uprchlíky, že tento krok je flagrantním porušením mezinárodního práva, a varovalo, že jeho cílem je paralyzovat činnost UNRWA v okupovaném východním Jeruzalémě uzavřením 17 zařízení, která slouží více než 200 000 palestinským uprchlíkům.
Zákon by poskytl právní základ pro zabavení klíčových lokalit UNRWA, včetně jejího ústředí v Sheikh Jarrah, jako součást širšího úsilí o oslabení mandátu agentury OSN a vymazání palestinské uprchlické otázky, uvedlo ministerstvo.
Ministerstvo vyzvalo OSN, aby přijala opatření k zajištění toho, že Izrael bude respektovat právní ochranu UNRWA, jak stanoví nedávné poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora.
Palestinci v Hebronu čelí raziím izraelské armády a útokům osadníků
Podle palestinských zdrojů izraelské síly provedly razii v uprchlickém táboře Fawwar jižně od Hebronu.
Dříve bylo několik Palestinců zraněno, když izraelští osadníci zaútočili na vesnici Khirbet al-Markaz v oblasti Masafer Yatta, rovněž jižně od Hebronu.
K nejnovějšímu násilí došlo v rámci téměř denních razií a útoků osadníků zaměřených na palestinské komunity na okupovaném Západním břehu.
Údaje OSN ukazují, že izraelští osadníci za poslední dva roky zaútočili na palestinské komunity více než 2 400krát, čímž donutili nejméně 3 055 lidí, včetně 1 529 dětí, opustit své domovy.
Většina z těch, kteří byli vykořeněni, jsou beduínské a pastevecké rodiny, které jsou obzvláště zranitelné, protože osadníci útočí beztrestně.
Lidé v Gaze čelí „nesnesitelným životním podmínkám“ s blížící se zimou
Zimní deště zhoršují již tak zoufalé životní podmínky vysídlených rodin v pásmu Gazy, uvádí agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), přičemž mnoho lidí zůstává bez základní ochrany před chladem.
UNRWA odhaduje, že asi polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy nyní žije v uprchlických táborech, kde přeplněnost, záplavy a nedostatek materiálů na stavbu přístřeší stále více ztěžují přežití.
Agentura uvádí, že potřeba stanů, přikrývek, plachet a dalších nezbytných potřeb zůstává obrovská, protože rodiny vstupují do další zimy bez adekvátního bydlení.
Přestože Izrael souhlasil s dovozem těchto potřeb v rámci příměří zprostředkovaného USA, nadále brání tomu, aby se tyto nezbytné věci dostaly k zoufalým obyvatelům Gazy.
Video ukazuje izraelské vojáky, jak střílejí palestinského chlapce a nechávají ho umřít
Izraelští vojáci se klidně procházejí kolem, zatímco 15letý Jad Jadallah se svíjí v bolestech. Vojáci ho střelili do zad a pak sledovali, jak Jad volá o pomoc, snaží se pohnout a posadit, než nakonec zkolabuje.
Jad vykrvácel během 35 minut, jen pár metrů od svého domu.
Bezmocně přihlížel záchranář Hassan Fuqaha.
„Snažili jsme se k němu dostat. Vojáci nás zastavili. Laserem a baterkami nám dali znamení, abychom odešli,“ říká. „Museli jsme se stáhnout na bezpečnější místo.“
Fuqaha říká, že bránění záchranářům v záchraně životů Palestinců se stalo běžnou praxí. Běžnou politikou izraelských vojáků je také zadržování těl Palestinců, které zabijí.
Příměří v Gaze zprostředkované USA umožňuje Izraeli „pokračovat v genocidě jinými prostředky“
Intenzivnější útoky Izraele na Gazu naznačují, že nemá v úmyslu ukončit válku na palestinském území navzdory příměří zprostředkovanému USA, říká analytik.
„Až do této chvíle Izrael nevzdal svůj plán etnicky vyčistit Gazu, myšlenku znovu zavést osady pouze pro Židy v Gaze,“ řekl Muhammad Shehada, hostující spolupracovník programu Evropské rady pro zahraniční vztahy pro Blízký východ a severní Afriku.
„Proto Izrael rozděluje Gazu na východní a západní část neviditelnou ‚žlutou linií‘, která je smrtelnější než berlínská zeď. Ve východní Gaze nesmí žít nikdo kromě [izraelské armády] a několika stovek členů gangů, které Izrael vychovává jako své zástupce,“ řekl Shehada pro Al Jazeera.
Největším „varovným signálem“ na začátku příměří měla být reakce zastánců tvrdé linie v krajně pravicové vládě premiéra Netanjahua, dodal.
„Ani Ben-Gvir, ani Smotrich z Netanjahuovy vlády neodstoupili, protože oba tito extremističtí ministři opakovaně prohlásili, že pokud válka skončí, opustí vládu a okamžitě ji rozvrátí. Ale ani jeden z nich tak neučinil, protože chápou, že tato Trumpova dohoda válku neukončí – umožňuje Izraeli pokračovat v genocidě jinými prostředky.“
V Londýně bylo zadrženo téměř 50 pro-palestinských demonstrantů
Britské úřady zatkly 47 lidí během pro-palestinské demonstrace před ministerstvem spravedlnosti v Londýně.
Zadržené osoby se shromáždily s transparenty s nápisy „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“
Britská vláda kontroverzně zakázala organizaci Palestine Action jako „teroristickou“ skupinu na začátku tohoto roku poté, co někteří její členové poničili dvě letadla na britské letecké základně kvůli tomu, co označili za vojenskou podporu Izraele ze strany země.
Toto označení činí jakoukoli podporu organizace Palestine Action nelegální. V souvislosti se zákazem zavedeným v červenci bylo zatčeno více než 2 000 lidí.
Metropolitní policie ve čtvrtek oznámila, že 120 osob bylo obviněno v souvislosti s demonstrací, která se konala 9. srpna v Londýně, čímž se celkový počet osob obviněných za podporu této skupiny zvýšil na 254.
Huda Ammori, spoluzakladatelka Palestine Action, se chystá příští týden napadnout tento zákaz v rámci třídenního soudního řízení proti ministerstvu vnitra.
Palestinské skupiny konstatují, že od začátku izraelské války bylo zabito 19 000 dětí
Palestinské občanské skupiny sdělují, že Izrael od začátku svého útoku před více než dvěma lety zabil více než 19 000 dětí a dalších 28 000 zranil, a u příležitosti Světového dne dětí vyzvaly k urgentní mezinárodní akci.
V prohlášení palestinská síť nevládních organizací uvedla, že byly zničeny stovky škol a zařízení péče o děti, převážně v Gaze, a více než 56 000 dětí osiřelo, protože při izraelských útocích přišlo o jednoho nebo oba rodiče.
Palestinské děti čelí „všem formám zneužívání a násilí“, včetně politiky, která se rovná genocidě, a masovému zadržování nezletilých v izraelských věznicích, uvedla organizace.
Diskuse