HRW: Vyklizení uprchlických táborů na Západním břehu Izraelem představuje válečné zločiny
21. 11. 2025
Organizace Human Rights Watch vyzývá k vyšetřování izraelských představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, kvůli obvinění z válečných zločinů
Nucené vysídlení Palestinců izraelskou armádou ze tří uprchlických táborů na okupovaném Západním břehu na začátku tohoto roku představuje válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, uvedla organizace Human Rights Watch (HRW).
Ve 105stránkové zprávě zveřejněné ve čtvrtek tato organizace na ochranu lidských práv uvedla, že izraelská armáda od ledna letošního roku násilně vystěhovala 32 000 Palestinců z jejich domovů v uprchlických táborech Jenin, Tulkarem a Nur Shams.
Nucené vystěhování bylo provedeno „bez ohledu na mezinárodní právní ochranu“ a Izrael obyvatelům nedovolil se vrátit, uvedla Nadia Hardmanová, vedoucí výzkumnice v oblasti práv uprchlíků a migrantů v HRW.
Satelitní snímky také ukázaly, že více než 850 domů a dalších budov bylo zničeno nebo těžce poškozeno ve třech uprchlických táborech, které byly terčem izraelské armády, uvádí se ve zprávě.
„Zatímco se pozornost celého světa soustředila na Gazu, izraelské síly páchaly na Západním břehu válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a etnické čistky, které by měly být vyšetřeny a stíhány,“ uvedla Hardmanová.
Zpráva přichází v době, kdy Palestinci na Západním břehu čelí vlně zesíleného násilí ze strany izraelské armády a osadníků ve stínu izraelské války v Gaze, která od října 2023 zabila více než 69 000 lidí v pobřežní enklávě.
Členové krajně pravicové vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua také tlačí na formální anexi Západního břehu, který podle odborníků již podléhá systému faktické anexe a apartheidu.
Organizace na ochranu lidských práv již měsíce varují, že Palestinci na Západním břehu čelí v důsledku násilí zvýšenému riziku etnických čistek.
„V posledních několika letech jsme byli svědky toho, jak izraelské síly a osadníci zvyšují svou moc a kontrolu nad palestinským obyvatelstvem,“ uvedla v září Simona Onidi, koordinátorka projektu Lékaři bez hranic (MSF) v Jeninu a Tulkaremu.
„Tyto akce jsou zakořeněny v širším procesu osídlování, kde riziko etnických čistek – prostřednictvím nuceného vysídlení palestinských komunit – upevní trvalé demografické změny,“ řekla Onidi.
„Všichni plakali“
Izraelské úřady uvedly, že razie v Jeninu, Tulkaremu a táboře Nur Shams měly za cíl vykořenit palestinské ozbrojené skupiny a rozebrat infrastrukturu, ze které by mohly být prováděny útoky na izraelské síly.
„Operace vycházela z předpokladu, že teroristé využívají terén a hustě zastavěné prostředí táborů, které omezuje svobodu pohybu [armády],“ uvedla izraelská armáda v prohlášení pro HRW.
Organizace na ochranu lidských práv však ve čtvrteční zprávě uvedla, že armáda neprokázala „přítomnost vojenských cílů ve třech uprchlických táborech, konkrétně palestinských bojovníků a zbraní a vojenských zásob, které by ospravedlňovaly nucené vysídlení celého obyvatelstva táborů“.
Uvedla také, že Izrael jako okupační mocnost na Západním břehu nesplnil své povinnosti podle mezinárodního práva evakuovat civilisty bezpečně a poté jim umožnit návrat do jejich domovů po skončení nepřátelských akcí.
Vysídlení Palestinci uvedli, že měli jen několik minut na to, aby opustili tábory, často pod hrozbou násilí, a že byli svědky rozsáhlého ničení.
Palestinská žena označená ve zprávě jako Nour H uvedla, že jí a jejím příbuzným bylo během izraelského vojenského útoku na začátku února řečeno, že mají 10 minut na to, aby opustili uprchlický tábor Nur Shams.
„Zeptala jsem se vojáků, kam máme jít, a oni řekli, že na východ, a řekli nám, že pokud půjdeme doleva nebo doprava, staneme se terčem odstřelovačů, kteří jsou na vyvýšených místech v okolí,“ vzpomíná matka pěti dětí.
Další obyvatelka Nur Shams, Nadine G, řekla HRW, že „nepoznávala tábor“, když byla se svou rodinou nucena odejít, protože bylo zničeno tolik domů.
„Z mé čtvrti s námi šlo více než 40 mužů a asi 45 žen s dětmi. Když jsme šli, nad námi létaly drony a asi 20 až 25 vojáků na nás mířilo zbraněmi,“ řekla.
„Cestou jsme potkávali ženy, které byly také nuceny odejít, a všechny plakaly.“
HRW vyzývá k vyšetřování
Mezitím HRW vyzvala k vyšetřování vysokých izraelských vojenských a politických představitelů kvůli údajným válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, ke kterým došlo ve třech uprchlických táborech.
Mezi nimi je izraelský premiér Netanjahu, ministr obrany Israel Katz, krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich a generálmajor Avi Bluth, který dohlíží na centrální velení izraelské armády.
Organizace na ochranu lidských práv také vyzvala třetí země, aby proti těmto osobám uvalily sankce.
„Měly by podniknout další kroky, aby přiměly izraelské úřady ukončit represivní politiku,“ uvedla HRW, včetně uvalení zbrojního embarga na Izrael a výkonu zatykačů Mezinárodního trestního soudu (ICC).
