Británie: Bývalý vůdce strany Reform UK ve Walesu byl odsouzen na deset a půl let do vězení za přijímání úplatků z Ruska za proruské politické projevy
21. 11. 2025
Policie sděluje, že Nathan Gill přijal během svého působení jako poslanec Evropského parlamentu nejméně 30 000 liber (830 000 Kč) od Olega Vološyna, ruského agenta
Gill, klíčový člen probrexitových seskupení Ukip a Brexit vedených Nigelem Faragem v Evropském parlamentu, se přiznal k osmi případům úplatkářství mezi 6. prosincem 2018 a 18. červencem 2019.
Policie se domnívá, že Gill obdržel ekvivalent nejméně 30 000 liber a mohl získat ještě více od Olega Vološyna, bývalého ukrajinského poslance a údajného ruského agenta. Předpokládá se, že ten je nyní v Moskvě.
Ihned po Gillově uvěznění Gilla vyzval náměstek britského ministrs obrany Al Carns Farageovu stranu, aby zahájila důkladné vyšetřování s cílem zajistit, že z Reform UK budou odstraněny všechny proruské vazby.
„Nigel Farage musí neprodleně zahájit nezávislé vyšetřování všech aspektů stranických struktur, členství, dárců a zástupců strany Reform UK, aby veřejnosti poskytl pevnou záruku, že z jeho strany byly odstraněny všechny zbývající proruské vazby,“ uvedl Carns.
Vyšetřovatelé, které Gillovo přiznání viny v září překvapilo, tvrdí, že neposkytl žádné vysvětlení svých motivů, ale domnívají se, že ho vedly především finanční potřeby.
Gillovy projevy měly zac cíl podpořit narativ Kremlu o Ukrajině v období před plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Gill učinil tato prohlášení v Evropském parlamentu a pro proruskou ukrajinskou televizní stanici 112 Ukraine spojenou s Viktorem Medvědčukem, ukrajinským spojencem Vladimira Putina, a přijal úplatky za to, že zajistil, aby další poslanci Evropského parlamentu učinili podobná prohlášení.
Při vynášení rozsudku nad Gillem u londýnského soudu Old Bailey soudkyně Cheema-Grubbová uvedla, že přijetím úplatků Gill zradil důvěru, kterou v něj vložila veřejnost. „Když říkáte to, za co vám někdo zaplatil, nemluvíte upřímně. Kdyby to byl váš skutečný názor, nemuseli byste za jeho vyjádření dostávat zaplaceno,“ řekla.
„Ať už věříte čemukoli, co jste řekl na příkaz Vološyna a Medvědčuka, nebo ne, tím, že jste dovolil, aby peníze zkorumpovaly váš morální kompas, jste se dopustil závažného zneužití důvěry, kterou do vás vložili voliči.“
Gill „šířil narativy výhodné pro ruské zájmy týkající se Ukrajiny“, uvedla soudkyně. „Bylo to období značných nepokojů na Ukrajině a předehra k rozsáhlé ruské invazi v únoru 2022,“ řekla.
Mluvčí strany Reform UK popsal Gillovo jednání jako zavrženíhodné, zrádné a neodpustitelné. „Jsme rádi, že spravedlnosti bylo učiněno zadost, a plně vítáme trest, který Nathan Gill dostal,“ řekl.
Strana Reform UK však čelí potenciálnímu poškození své pověsti v důsledku rozsudku u Old Bailey, kde Gilla při příjezdu přivítali Ukrajinci a britští odboráři skandující „a co Farage?“
Gill (52) z Llangefni na vešlském ostrově Anglesey byl nejméně osmkrát pověřen Vološynem, bývalým ukrajinským poslancem za proruskou stranu, aby za peníze vydal konkrétní prohlášení. Vološyn je ve své rodné zemi hledán pro velezradu.
Policie získala z WhatsAppu komunikaci mezi těmito dvěma muži poté, co byl Gill v září 2021 zadržen na letišti v Manchesteru. Podle policie Gill uvedl, že jede do Ruska, aby působil jako pozorovatel při volbách do Dumy.
Velitel Dominic Murphy, šéf protiteroristického velitelství londýnské Metropolitní policie, řekl novinářům, že zprávy zpočátku používaly kódovaný jazyk – mluvily o „vánočních dárcích“, atd., ale bylo jasné, že Gillova spolupráce se nakonec stala „pravidelným zvykem“, přičemž Vološyn psal věci jako "dám vám 5 tisíc".
Vyšetřovatelé tvrdí, že nenarazili na žádné náznaky toho, že by Gill ovlivňoval Farage, který se nyní snaží distancovat od svého bývalého kolegy a popsal ho jako „shnilé jablko“, že ho Gill zradilo. Policie uvádí, že v nevyšetřovala Farage, lídra strany Reform UK.
Korunní prokuratura zveřejnila vybrané zprávy z WhatsApp mezi Vološynem a Gillem, které obsahovaly odkazy na dva kolegy ze strany Ukip, Jonathana Arnotta a Davida Coburna.
Oba navštívili Ukrajinu s Gillem během cesty v říjnu 2018 a vydali prohlášení na proruském kanálu. O několik týdnů později vydali prohlášení během debaty o Ukrajině v Evropském parlamentu poté, co promluvil Gill.
Arnott odmítl jakékoli náznaky, že by měl vazby na Rusko nebo jednal v jeho zájmu. Byly učiněny pokusy kontaktovat Coburna.
Soudce uvedl, že Gill požádal europoslance zastupující severovýchod, severozápad a jihozápad Anglie, aby poskytli rozhovory zpravodajskému kanálu 112 Ukraine, za což obdržel 5 000 EUR.
V rozsudku předloženém britskou korunní prokuraturou se uvádí, že poslanci Evropského parlamentu, kteří v únoru 2019 poskytli rozhovory tomuto kanálu, byli William Dartmouth, poslanec Evropského parlamentu za Ukip za jihozápadní Anglii, a Steven Woolfe, který zastupoval severozápadní Anglii. K nim se připojil německý poslanec Evropského parlamentu Arne Gericke.
„Musím jasně říci, že případ nebyl předložen na základě toho, že tito jednotlivci věděli, jak jste jednal, konkrétně že vám za to bylo slíbeno celkem 5 000 eur,“ uvedla soudkyně, která poznamenala, že Volosšn popsal Gillovu práci jako „vynikající“.
Metropolitní policie zveřejnila záznam výslechu Gilla, ve kterém opakovaně odpovídá „Bez komentáře“. Policie také zabavila 5 000 eur v hotovosti a tisíce dolarů z Gillova domu, ale tvrdí, že neví, co udělal s celou částkou úplatku, kterou obdržel.
„Neposkytl nám žádné vysvětlení. Byl pozván k výslechu, byl vyslýchán na kameru, na otázky odpovídal „Bez komentáře“ a neposkytl nám žádné vysvětlení, proč a jak se to všechno stalo,“ řekl Murphy. Policie se domnívá, že Gillem byla primárně motivována finanční nouze, ale poznamenává, že také sympatizoval s postoji, za které byl uplácen.
Murphy, který přiznal, že se obává, že Rusko se pokouší ovlivňovat politiku a společnost ve Velké Británii, uvedl, že případ Gilla je prvním svého druhu, s nímž se policie setkala.
„To, co jsme v tomto případě viděli, vyvolává otázky,“ řekl a poukázal na další varování, která se v uplynulém týdnu objevila ohledně špionážních hrozeb ze strany řady zemí, přičemž Rusko představuje „zvláštní problém“.
S odvoláním na probíhající vyšetřování policie nechtěla sdělit, kdy bylo vyšetřování Gilla zahájeno, ale Murphy novinářům řekl, že „vědí“ o zadržení Vološyna americkou FBI na Dullesově letišti v červenci 2021, několik měsíců před zadržením Gilla, a o tom, že byla prohledána elektronická zařízení tohoto Ukrajince.
Vološyyn, který uprchl z Ukrajiny před ruskou invazí, je hledán kyjevskými úřady za velezradu. „Je velmi nepravděpodobné, že ho dostaneme z Ruska, pokud se sám nerozhodne odjet,“ řekl Murphy.
V e-mailové reakci po vynesení rozsudku Vološyn uvedl, že byl „překvapen“ verdiktem. Řekl, že ho považuje za „zcela nespravedlivý“, protože ani on, ani Gill se podle něj nezúčastnili žádného spiknutí namířeného proti legislativě a bezpečnosti Spojeného království.
