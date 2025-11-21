EU se vymezuje proti americko-ruskému "mírovému plánu" ohledně Ukrajiny
21. 11. 2025
19. listopadu dal Washington ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému najevo, že Ukrajina musí souhlasit s rámcem vypracovaným Spojenými státy k ukončení války, který podle zdrojů umožňuje územní ústupky a omezení ukrajinských ozbrojených sil.
Zesílení americké diplomacie přichází v nevhodnou chvíli pro Kyjev: ukrajinské jednotky trpí ztrátami na frontě a Zelenského vláda je podkopána korupčním skandálem. Mezitím Rusko pokračuje v nočním ostřelování ukrajinských měst a kritické infrastruktury, zabíjí civilisty a způsobuje výpadky elektřiny.
Ministři zahraničí EU se na setkání v Bruselu vyhýbali podrobným komentářům k americkému plánu, který nebyl plně zveřejněn, ale jasně dali najevo, že budou proti požadavkům, které by donutily Kyjev k nadměrným ústupkům, a zdůraznili, že žádná dohoda by neměla Ukrajinu připravit o schopnost bránit se.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault řekl, že Ukrajinci chtějí spravedlivý a trvalý mír, který respektuje suverenitu všech, ale "nemůže to být kapitulace".
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski uvedl, že Ukrajina jako oběť agrese by neměla být vystavena omezením, která oslabují její schopnost bránit se.
Vedoucí evropské diplomacie Kaja Kallas zdůraznila, že jakákoli dohoda by měla být uzavřena nejen s Evropany, ale i s Ukrajinou.
Bílý dům se k hlášením návrhů nevyjádřil. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington "bude pokračovat ve vytváření seznamu pravděpodobných nápadů na ukončení války na základě návrhů obou stran konfliktu".
Delegace americké armády vedená ministrem armády Danem Driscollem a náčelníkem štábu armády Randym Georgem je v Kyjevě a plánuje se setkat se Zelenským, píší média. Již se 19. listopadu setkali s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandrem Syrským. Podle Syrského řekl Američanům, že nejlepší cestou k spravedlivému míru je chránit ukrajinský vzdušný prostor, rozšířit schopnost zasáhnout cíle hluboko v Rusku a stabilizovat frontu.
Zdroj v angličtině: ZDE
