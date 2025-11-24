Robert Reich: Hniloba na vrcholu
Deset měsíců tohoto hnusu. To stačí, aby člověk začal křičet, běhal nahý po ulicích a zorganizoval revoluci.
Ale musíme hrát na dlouhou trať. V této dlouhé hře se Amerika poučí z této katastrofy – a promění toto poučení v zákony, pravidla a normy, které zabrání tomu, aby se něco podobného někdy opakovalo.
Trumpův pokus o utajení jeho vztahu s Jeffreyem Epsteinem upoutal pozornost národa na morální zkaženost mnoha bohatých a mocných mužů, kteří beztrestně znásilňovali děti.
Trumpovo oslavování saúdského korunního prince, který nařídil brutální vraždu reportéra Washington Postu, ukázalo morální prázdnotu generálních ředitelů, kteří se shromáždili na večeři v Bílém domě, aby prince poctili, protože chtějí jeho investice.
Trumpovy nestydaté výhrůžky vůči médiím, jejichž novináři mu kladou nepříjemné otázky a jejichž komici ho zesměšňují – a zbabělé, servilní reakce mediálních manažerů na tyto výhrůžky – odhalují nebezpečí, které představují gigantické mediální korporace kontrolující náš přístup k pravdě.
Trumpovy machinace s oligarchy z technologických společností odhalují útulné, incestní způsoby, jakými se bohatství a moc soustřeďují do stále menšího počtu rukou.
Trumpovo přijímání darů, úplatků, odměn, provizí a výhod od těch, kteří hledají podporu, ukazuje, jak demagog těží ze své moci.
Jeho udělování milostí, vládních zakázek, regulačních výjimek, daňových dotací a nižších cel těm, kteří ho uplácejí, odhaluje, jak autoritář buduje moc prostřednictvím laskavostí.
Jeho využívání trestních vyšetřování, daňových kontrol, vymáhání předpisů, zadržování vládních fondů a zákeřných veřejných pomluv ukazuje, jak neofašista trestá své oponenty.
Nic z toho není v americké politice zcela nové, ale nikdy se to nedělo v takovém měřítku – ani s takovou bezostyšnou bezohledností.
Většina průměrných pracujících Američanů dodržuje zákony a normy. Většina z nich je laskavá a slušná.
Ale na vrcholu našeho systému se šíří hniloba. A její zápach již nelze ignorovat.
To je podstata Trumpa a jeho režimu. Je to také, bohužel, morální úpadek příliš mnoha bohatých a mocných Američanů.
Hrát dlouhodobou hru vyžaduje, aby se ostatní z nás poučili z této odporné éry – poučili se, proč musí být bohatí a mocní omezeni, a naučili se, jak je omezit.
Naučit se, co vyžaduje integrita na nejvyšších místech naší vlády, v představenstvech našich korporací, na našich univerzitách, v právnických firmách, neziskových organizacích a médiích.
Naučit se, že nejvýznamnější rozdělení v Americe není mezi levicí a pravicí, ale mezi spodní a horní vrstvou – mezi drtivou většinou Američanů bez bohatství a moci a malou menšinou, která drží téměř vše.
A rozhodnout se zabránit tomu, aby taková morální hniloba znovu ovládla naši zemi.
