Rozsah kampaně na nábor cizinců do ruské armády vzrostl více než sedmkrát
26. 11. 2025
Během čtyř let války proti Ukrajině bylo zverbováno více než 18 tisíc cizinců. Navíc v roce 2025 a zejména v posledních měsících se náboráři výrazně aktivizovali. To může naznačovat pokud ne problémy s najímáním Rusů, pak možný nárůst ztrát na frontě.
Podle organizace OpenMinds, která se zabývá informační válkou, se od léta tohoto roku počet inzerátů na smluvní službu v ruské armádě zaměřených na cizince zvýšil více než sedminásobně. Informovala o tom CNN, se kterou výzkumný tým sdílel výsledky analýzy. Kampaň nabírá na síle: analýza obsahu VKontakte ukázala, že do poloviny roku 2025 byl každý třetí příspěvek propagující vojenské zakázky směřován na cizince, zatímco před rokem bylo z celkového počtu jen 7 %.
Zatímco některá oznámení a doprovodné snímky jasně naznačují, že smluvní voják bude bojovat na frontě, jiná často obsahují ujištění, že nováčci nebudou posíláni do útočných jednotek, ale budou přiděleni na méně rizikové pozice. Zajatí žoldnéři z chudých zemí jako Srí Lanka, Kuba, Nepál a africké státy uvedli, že jim byly slíbeny práce ve skladech jako stavitelé, strážci nebo řidiči, uvedla ukrajinská vojenská rozvědka pro CNN. Po podepsání smluv v ruštině, kterou neznají, byli po jednom či dvou týdnech vojenského výcviku posláni k útočným oddílům.
Podle odhadů ukrajinské armády bojovalo nebo bojuje v ruské armádě více než 18 tisíc občanů ze 128 zemí, z nichž nejméně 3 388 bylo zabito, uvedl brigádní generál Dmitrij Usov, který vede Koordinační velitelství pro zacházení s válečnými zajatci pro CNN. Ozbrojené síly Ukrajiny zajmly téměř 200 cizinců ze 37 zemí.
Podle OpenMinds je asi polovina reklam pro cizince zaměřena na rusky mluvící občany postsovětských zemí a zbytek se zaměřuje na africké země, Indii, Bangladéš, Irák, Jemen a další. Pouze asi šestina reklam nezmiňuje konkrétní zemi.
Navzdory obrovskému úsilí postupuje ruská armáda na území Ukrajiny pomalým tempem a zároveň trpí obrovskými ztrátami. A úřady se snaží přilákat službu nejen štědrými platbami podle smlouvy. V květnu předseda Vyšetřovacího výboru Ruska Alexandr Bastrykin oznámil "zajetí" 80 000 nedávno naturalizovaných občanů, kteří se vyhnuli vojenské registraci. Podle něj je na frontě již 20 000 těchto nových ruských občanů z Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. A v listopadu byl přijat zákon o mobilizaci záložníků, který přiláká asi 2 miliony lidí do aktivní služby.
Současně nábor Rusů do války probíhá stabilním tempem, poznamenává Janis Kluge, výzkumník z Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia, který analyzuje rozpočty ruských regionů pro platby novým smluvním vojákům a rodinám padlých, v listopadovém přehledu. Měsíčně podepisuje smlouvy více než 30 000 lidí. V říjnu jejich počet dokonce vzrostl na 37 938. To je však méně než v říjnu 2024 (41 292). V září bylo také méně "signatářů" než o rok dříve, ale v srpnu jich bylo více, podle Klugeho údajů.
Současně však data mohou naznačovat nárůst ztrát na první linii, poznamenává výzkumník. Je pravda, že pouze 13 regionů zahrnuje informace o platbách za mrtvé ve svých rozpočtech, ale "může snadno potvrdit, že nyní [na ukrajinské frontě] je měsíčně zabíjeno 5 000–10 000 Rusů," tedy více než 200 lidí denně, uvádí Kluge:
"Zároveň platby uvádějí minimální počet skutečných obětí, nikoli maximum, protože ne každý voják má příbuzné, kteří mají nárok na platbu, a ne všichni příbuzní, kteří na ni mají nárok, ji dostávají."
Zdroj v angličtině: ZDE
