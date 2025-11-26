Obnova „lidmi vytvořené propasti“ v Gaze bude stát nejméně 70 miliard dolarů, konstatuje OSN
26. 11. 2025
Zpráva uvádí, že izraelské operace „významně podkopaly všechny pilíře přežití“ a snížily ekonomiku o 87 %
Izraelská válka v Gaze vytvořila „lidskou propast“ a její obnova bude podle Organizace spojených národů pravděpodobně stát více než 70 miliard dolarů v průběhu několika desetiletí.
Agentura OSN pro obchod a rozvoj (Unctad) ve své zprávě uvedla, že izraelské vojenské operace „významně podkopaly všechny pilíře přežití“ a že celá populace 2,3 milionu lidí čelí „extrémnímu, multidimenzionálnímu zchudnutí“.
Zpráva uvádí, že ekonomika Gazy se v letech 2023–2024 propadla o 87 %, což znamená, že hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele činí pouhých 161 dolarů, což je jedna z nejnižších hodnot na světě.
Zpráva také zjistila, že „násilí, zrychlená expanze osad a omezení mobility pracovníků“ „zničily ekonomiku“ na Západním břehu.
„Prudký pokles příjmů a zadržování fiskálních transferů izraelskou vládou vážně omezily schopnost palestinské vlády udržovat základní veřejné služby a investovat do oživení,“ uvádí se ve zprávě. „To přichází v kritickém okamžiku, kdy jsou zapotřebí masivní výdaje na obnovu zničených infrastruktur a řešení zhoršující se environmentální a socioekonomické krize.“
Zpráva zjistila, že nejprudší hospodářský pokles v historii smazal desítky let pokroku na Západním břehu a v Gaze.
„Do konce roku 2024 klesl palestinský HDP zpět na úroveň z roku 2010, zatímco HDP na obyvatele se vrátil na úroveň z roku 2003, čímž bylo za méně než dva roky smazáno 22 let pokroku v rozvoji,“ uvádí se ve zprávě.
„I s podstatnou pomocí by oživení na úroveň HDP před říjnem 2023 mohlo trvat desítky let.“
V říjnu, po dvou letech nepřátelských akcí, vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Hamásem zprostředkované USA, které je sice křehké, ale zatím vydrželo. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v pondělí uvedlo, že od začátku příměří bylo izraelskou palbou zabito nejméně 342 Palestinců. Izrael tvrdí, že ve stejném období byli militanty zastřeleni tři jeho vojáci.
Hamas a Islámský džihád, menší spojenecká militantní frakce, v úterý oznámily, že se připravují předat ostatky dalšího izraelského rukojmího v souladu s podmínkami dohody o příměří. Mluvčí Islámského džihádu uvedl, že tělo rukojmího bylo nalezeno v pondělí během pátracích operací v centrální Gaze.
Izrael prohlásil, že zpoždění při předání ostatků je porušením příměří.
Není zcela jasné, jak budou řešeny problémy spojené s realizací bezprostředních požadavků 20bodového plánu Donalda Trumpa pro Gazu, natož pak dlouhodobé otázky rekonstrukce.
Dvouletá válka v Gaze byla vyvolána, když militanti pod vedením Hamásu zabili asi 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 osob během překvapivého vpádu do Izraele 7. října 2023. Více než 69 000 Palestinců, převážně civilistů, bylo zabito během následné izraelské ofenzívy a při útocích od uzavření příměří. Těla dalších tisíců lidí zůstávají pod troskami.
Podmínky v Gaze, která je od příměří fakticky rozdělena, přičemž izraelské vojenské síly kontrolují něco přes polovinu území, jsou extrémně obtížné.
Ve své nejnovější zprávě Světový potravinový program (WFP) uvedl, že většina domácností v Gaze si nemůže dovolit základní potraviny. Uvedl, že ceny v posledních týdnech prudce poklesly, ale množství denně konzumovaných potravin je stále hluboko pod předválečnou úrovní.
Strava se skládá převážně z obilovin, luštěnin a mírného množství mléčných výrobků a oleje, přičemž maso, zelenina a ovoce jsou velmi omezené, uvedl WFP. Vzhledem k nedostatku plynu na vaření je mnoho rodin nuceno vařit na spalování vyhozeného plastu nebo jiných alternativních paliv.
Od začátku příměří Hamás propustil všech 20 živých rukojmí, které držel, a vrátil ostatky všech 25 mrtvých rukojmí kromě tří. Na oplátku Izrael propustil téměř 2 000 vězňů ve své vazbě a vrátil těla stovek mrtvých Palestinců.
Diskuse