ČR: Romské děti terčem rasistických útoků
24. 11. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení 2 minuty
https://romea.cz/cz/domaci/rasismus-ve-vlaku-fanousci-baniku-utocili-na-male-romske-fotbalisty-z-tymu-mongagua-bezpecnost-deti-museli-zajistovat-tezkoodenci
Romské děti z dvou fotbalových týmů Mongaguá se staly v sobotu večer terčem rasistických útoků při cestě vlakem z turnaje, v Praze na Hlavním nádraží jim vyhrožovali a uráželi je fotbaloví “fanoušci” Baníku Ostrava.
Trenér s dětmi museli vlak opustit v doprovodu policie, zatímco ožralá rasistická sebranka klidně pokračovala dál svou cestou.
Když pak chtěl trenér s dětmi pokračovat s dvouhodinovým zpožděním dál, dočkali se zjevného nepochopení ze strany drážního personálu kvůli propadnutí časové jízdenky a museli si - kvůli rasistům - koupit další lístky. Domů se děti dostaly až po půlnoci.
Nejlepší reakcí je myslím podpora těch dětí. Je úctyhodné, co pan Lukáš Pulko Starší s trenéry fotbalových týmů Mongaguá dokázali. V současnosti jsou týmy ve 14 městech po Česku. Je to skvělé, ale chce to podporu.
Poslal jsem 3 000, pokud můžete, přispějte prosím taky: 6129634319/0800
Je to odporné, je to zbabělé a je naprosto nehorázné, aby pachatelé rasistických útoků nadále žili s pocitem, že něco takového se “už zase může”. Je to nicméně také důsledek legitimizace xenofobie a rasismu ze strany politických populistů a přehlížení latentně rasistických postojů v české společnosti, které vyplavou na povrch právě v takových okamžicích.
Vzpomeňte si na to, až zase bude nějaký populista šířit paušální nenávist vůči jiným etnikům. Protože xenofobie a rasismus mají jeden společný kořen, a to je zneužívání stereotypů, snaha vytvářet z menšin veřejné nepřátele a agresivita tupých příslušníků majority, kteří si potřebují dokázat svou převahu na těch nejslabších.
Nebuďte prosím slepí k prosakování rasismu a xenofobie do veřejného prostoru a k jeho normalizaci. Nemůžeme tolerovat, aby se romské děti bály toho, že ve vlaku narazí na primitivní rasistickou tlupu, která je bude beztrestně ohrožovat.
Ze stejného důvodu nemůžeme normalizovat to, aby Česko v ústavních funkcích zastupovali lidé, kteří rasistické a xenofobní postoje prokazatelně zastávali a zastávají. V okamžiku, kdy se s tím smíříme, umetáme cestu dalším podobným událostem a umožňujeme prolamování hranic základních ústavních hodnot nejen na úkor těch, kteří jsou rasistickou nenávistí přímo ohroženi, ale demokracie jako takové. Tedy na úkor nás všech.
