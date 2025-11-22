Bolsonaro zatčen pro podezření z pokusu o útěk na velvyslanectví
22. 11. 2025 / Fabiano Golgo
Brazilská federální policie v sobotu zatkla bývalého krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara v jeho rezidenci v hlavním městě Brasília. Podle úřadů existovalo silné podezření, že se pokusí uprchnout na některou z cizích ambasád a vyhnout se tak nástupu do vězení za organizování vojenského převratu.
Policie potvrdila, že na základě rozhodnutí nejvyššího soudu provedla preventivní zadržení sedmdesátiletého politika. Bolsonaro byl od srpna v domácím vězení, když v září obdržel trest 27 let a tři měsíce vězení za to, že se pokusil zvrátit výsledky prezidentských voleb z roku 2022, které prohrál s Luízem Ináciem Lulou da Silvou.
Ačkoliv je trest pravomocný, jeho faktickou realizaci dosud brzdily další právní postupy a odvolání. Nejvyšší soudce Alexandre de Moraes ale uvedl, že existovalo riziko, že by se Bolsonaro pokusil ukrýt na některé z mnoha diplomatických misí v brazilské metropoli – zejména v kontextu plánované demonstrace jeho příznivců, která mohla posloužit jako „krytí“ pro útěk.
K obavám přispělo i to, že Bolsonaro měl podle policie poškozený elektronický monitor, a to krátce po půlnoci v den zatčení. Moraes uvedl, že tento krok mohl být součástí přípravy na útěk.
Exprezident žije jen několik minut jízdy od americké ambasády. V minulosti se již dvakrát pokoušel hledat azyl v zahraničí – v Argentině po nástupu tamního pravicového prezidenta Javiera Mileie a také strávil dvě noci na ambasádě Maďarska, což dodnes není uspokojivě vysvětlené.
Bolsonarovi stoupenci označují jeho zadržení za „největší politickou perzekuci v dějinách Brazílie“. Jeho syn, senátor Flávio Bolsonaro, vyzval příznivce k masovým protestům s výzvou „bojovat za svou zemi“. Demonstrace před bývalého prezidentovým luxusním bydlištěm byla plánována na sobotu večer.
Naopak stoupenci prezidenta Luly zatčení oslavují. Někteří politici z levicových stran mluvili o „vítězství spravedlnosti“ a o důležitém signálu, že ani hlava státu nestojí nad zákonem.
Reakce přišla i z rodiny bývalého prezidenta – jeho manželka Michelle Bolsonaro zveřejnila na sociálních sítích biblický žalm o ochraně před nebezpečím. Jeho právníci hovoří o „šoku“ ze způsobu zatčení a tvrdí, že vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta je pobyt ve vazbě nebezpečný.
Zatímco opozice mluví o politické pomstě, progresivní část společnosti slaví. Před velitelstvím federální policie propukl spontánní ohňostroj a oslavy.
Brazílie právě uspěla tam, kde USA selhaly – pohnala k odpovědnosti bývalého prezidenta, který útočil na demokracii.
Zatčení Bolsonara představuje další dramatickou kapitolu v hluboce rozdělené brazilské politice. V následujících dnech se očekávají nové protesty, právní bitvy i politické střety. Jedno je však jisté: Brazílie nyní sleduje, zda se její justici podaří zvládnout historicky nejvýznamnější případ ve své moderní éře.
