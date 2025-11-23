Podle lékařů docházejí nemocnicím v Gaze zásoby, zatímco izraelské letecké útoky pokračují
Vládne vážný nedostatek v území, kde izraelské útoky v posledních dnech zabily více než 50 lidí a zranily přes 100
Nemocnice v Gaze docházejí základní zásoby, zatímco nové vlny izraelských leteckých útoků zabily v posledních dnech více než 50 lidí a zranily více než 100, uvedli zdravotníci a humanitární pracovníci v zdevastovaném palestinském území.
Mohammed Saqr, ředitel ošetřovatelského personálu v Násirově nemocnici v Khan Younis, řekl: „Stále trpíme vážným nedostatkem většiny našich zásob a léků. Denně čelíme krizím a stejnému nedostatku a nedostatečným zásobám a jsme stále vyčerpaní, protože stále přijímáme mnoho zraněných.
„Není to moc odlišné od období před příměřím. Bohužel bombardování stále pokračuje... Necítíme, že by došlo k nějaké velké změně.“
Humanitární organizace poslaly do Gazy stovky tun zásob od té doby, co minulý měsíc vstoupilo v platnost příměří podporované USA, ale zásoby léků a zásob zůstávají nedostatečné.
Joe Belliveau, výkonný ředitel americké nevládní organizace MedGlobal, hovořící z al-Mawasi v jižní Gaze, řekl: „Je nedostatek personálu, není dost sanitek... Celý zdravotnický systém je stále na kolenou a všude je kritický nedostatek.“
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že od uzavření příměří zemřelo při izraelských útocích více než 300 lidí, a lékaři koinstatuí, že obrovské množství lidí trpí následky podvýživy, nepříznivých povětrnostních podmínek, nedostatku přístřeší a nových epidemií.
První fáze dohody o příměří, která vedla k částečnému stažení Izraele z přibližně poloviny Gazy a k návratu všech živých rukojmích držených Hamasem, je nyní téměř dokončena.
Další fáze, která dostala impuls, když Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila 20bodový plán Donalda Trumpa pro Gazu, požaduje vytvoření výboru palestinských technokratů, který by spravoval území pod konečnou autoritou prezidenta USA, a nasazení mezinárodních stabilizačních sil.
Pokračující násilí v Gaze ohrožuje příměří, i když obě strany tvrdí, že jsou odhodlány dohodu dodržet.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že při sobotních izraelských útocích bylo zabito pět vysokých představitelů Hamásu, zatímco zdravotníci v Gaze hlásí nejméně 24 mrtvých a dalších 54 zraněných, včetně dětí.
Analytici uvedli, že Izrael zřejmě využívá jakékoli údajné porušení příměří k pokračování ve snaze oslabit vojenské schopnosti Hamásu zabíjením jeho vůdců.
Jeden z izraelských útoků v sobotu zasáhl vozidlo, přičemž zabil 11 lidí a zranil více než 20 v čtvrti Rimal v Gaze, uvedl Rami Mhanna, ředitel nemocnice al-Shifa, kam byli zranění převezeni.
Útok na dům poblíž nemocnice al-Awda v centru Gazy zabil nejméně tři lidi a zranil 11, zatímco další útok na dům v Deir al-Balah v centru Gazy zabil tři lidi, včetně jedné ženy, uvedli zdravotníci.
„Najednou jsem uslyšel silný výbuch. Podíval jsem se ven a viděl kouř pokrývající celou oblast. Nic jsem neviděl. Zakryl jsem si uši a začal křičet na ostatní v stanu, aby utíkali,“ řekl Khalil Abu Hatab z Deir al-Balah agentuře Associated Press.
„Když jsem se podíval znovu, uvědomil jsem si, že horní patro domu mého souseda zmizelo,“ řekl Abu Hatab. „Je to křehké příměří. Takhle se nedá žít. Není tu žádné bezpečné místo.“
Mnoho obětí bylo převezeno do Násirovy nemocnice, největší z 13 hlavních zdravotnických zařízení, která v Gaze stále fungují.
Saqr řekl: „Při posledním útoku jsme přijali 12 mrtvých, mezi nimiž byly čtyři děti a dvě ženy. A z 24 zraněných bylo 18 žen a dětí. Máme pocit, že jsme stále ve válce a že se nic moc nezměnilo. Situace je velmi těžká.“
Mezinárodní lékařská nevládní organizace Lékaři bez hranic uvedla, že její týmy pracující v mobilních klinikách v Gaze a Khan Younis ošetřily nejméně šest pacientů, včetně 15letého a 71letého muže, s zraněními způsobenými izraelskými leteckými údery a kulkami.
Izraelská armáda uvedla, že útoky zahájila po „extrémním porušení“ příměří, kterého se dopustil „ozbrojený terorista“, který překročil hranici do oblasti kontrolované Izraelem a střílel na vojáky v jižní Gaze. Uvedla, že žádný voják nebyl zraněn a že údajný útočník použil silnici, po které do území vjížděla humanitární pomoc.
V dalších prohlášeních armáda uvedla, že vojáci zabili 11 militantů v oblasti Rafah a zadrželi dalších šest, kteří se pokusili uprchnout tunelem. Uvedla, že její síly zabily další dva, kteří překročili hranici do oblastí kontrolovaných Izraelem v severní Gaze a postupovali směrem k vojákům.
Od říjnového příměří se do Gazy dostává více potravin, ale jejich množství stále nestačí k pokrytí obrovských humanitárních potřeb, protože zimní deště mohou zkazit dodané potraviny, uvedl v pátek Světový potravinový program OSN.
Belliveau řekl: „Viděli jsme stabilizaci podvýživy, což je opravdu zlepšení. Světová zdravotnická organizace dosáhla mírného úspěchu v dodávkách léků a zdravotnického materiálu, ale [MedGlobal] má dvě nákladní auta, která uvízla od 10. října a čekají na povolení od Izraele.“
Izrael popírá obvinění, že úmyslně brání pomoci, a obviňuje Hamás z krádeží humanitární pomoci.
Cogat, izraelská agentura ministerstva obrany, která spravuje vstup do Gazy, minulý týden uvedla: „Pomoc proudí... Denně stovky nákladních vozů přepravují potraviny, zdravotnické vybavení a zásoby pro přístřeší.“
Dvouletá válka v Gaze byla vyvolána, když militanti vedeni Hamasem zabili asi 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 osob během překvapivého útoku na Izrael v říjnu 2023. Islamistická organizace stále drží ostatky tří rukojmích.
