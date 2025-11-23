Kdo řídil 17. listopad a Babišovi bude dobře, děj se do děj
Farský také tvrdil, že jmenování nové vlády zdržuje Babiš svým střetem zájmů. Podle Havlíčka všechno proběhne standardně, včas, podle zákona, prý mezi prezidentem a Babišem není žádný problém. Babišova firma je podle Havlíčka jedna z největších ve střední Evropě, velký zaměstnavatel, a tak to není snadná věc to řešení střetu zájmů. Na to, když Farský vytáhl zákon a nález Ústavního soudu, odpověděl, že nakonec budou rozhodovat soudy, ne Farský nebo soudci z lidu.
A podotkl bych, že soudy budou rozhodovat podle zákonů, které měla nastavit Fialova vláda (vzpomínáte na de-agrofertizaci), a proto je Babiš tak v pohodě. Havlíček nechtěl ani náznakem prozradit, jak ten svůj střet zájmů bude Babši řešit. Ale prý to bude všechno v pořádku. Věří tomu i poslanec Fiala z SPD, který byl ve studiu také přítomen. Andrej jim to slíbil. Prostě pocit bezpečí v právním prostředí, jaké zbylo po Fialově vládě.
Úvodním tématem pořadu bylo ovšem prohlášení poslance Turka (kandidáta na ministra zahraničí za motoristy), že události 17. listopadu 1989 řídil Gorbačov a KGB. Havlíček mluvil o tom, že to probíhalo v celém komunistickém bloku, tedy Gorbačov nějaký vliv měl. Moderátor připomněl, že jsme dokonce byli jedni z posledních. Ministr v demisi Kupka (ODS) vehementně protestoval proti Turkovi, že prý si všichni pamatujeme, jak to bylo, že studenti jednali spontánně, nebyli nikým řízeni. K pamětníkům se hlásil Havlíček i Fiala. K pamětníkům asi bude patřit i pan Cibulka, který tvrdí, že všechno dodnes řídí fízlové z GRU. Řeklo mu to siderické kyvadlo. Ono je to s těmi pamětníky prostě složité.
Pamětníky jsou jistě i příslušníci StB, kteří tam byli taky. Ostatně otázka je také, jak Turkův výrok vůbec chápat, podle Fialy prý chtěl jen říci, že StB byla aktivní. Fiala nakonec prohlásil dokonce to, že Turkovy nacistické a rasistické výroky jsou menší diplomatický problém než údajný výrok prezidenta Pavla vůči prezidentu Trumpovi (pro Trumpa jistě ano). Nicméně nedozvěděli jsme se, zda Turek bude kandidátem na ministra zahraničí. Tak uvidíme, už brzy. Snad, třeba, možná.
Nedozvěděli jsme se ani to, jak je tomu s rozpočtem. Přitom jde o veřejné peníze a velmi vážnou věc. Hosté ve studiu z toho měli tak akorát legraci. Kromě legrace jsme mohli vidět naprosto nepřehledný spor mezi Kupkou a Havlíčkem. Shodli se na tom, že v rozpočtu je třeba hledat peníze. Tak budou hledat a hledat. Tedy asi, možná, třeba. V případě nezbytí, k tomu se moderátorovi podařilo Havlíčka dotlačit, by Havlíček dal přednost zvýšení zadlužení než zastavení dopravních staveb. Ale co opravdu bude, není jasné, protože není jasné, kde kolik peněz chybí. Budou se asi hledat.
