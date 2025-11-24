Daniel Veselý je jedním z mála českých novinářů, kterých si vážím

24. 11. 2025

čas čtení 2 minuty
 
Proč se pan Poláček mýlípíše Petr Huďa.

Určitě, jak pan Poláček v diskuzi pod jeho článkem "Malý a velký ďábel" tvrdí: existují tzv. "antiimperialističtí levičáci, kteří se přiklánějí na stranu Ruska, jakožto tradičního geopolitického soupeře a protivníka Spojených států." O tom vůbec nepochybuji. Ale nejsem toho názoru, jak pan Poláček, že tuhle část "fundamentalistické levice" novinář Daniel Veselý články apod. nějak zastupuje.
Daniel Veselý je především profesionální novinář a publicista, který se nebojí psát pravdu, která se politickému a mediálnímu mainstreamu nehodí. Rovněž sleduji jeho příspěvky a komentáře na FB, které často sdílím.                                                                         


 

Můžeme přece kritizovat americkou zahraniční politiku a NATO, aniž bychom naletěli ruské propagandě. Jistě, Daniel Vesely je mimo jiné levicově antiimperialisticky smýšlející člověk, ale v geopolitice žádnému impériu jako novinář i běžný občan určitě nestraní. Kdyby pan Poláček pozorně četl texty novináře Veselého, nemohl by něco tak neobjektivního a zjednodušeného napsat. Není jedna antiimperialistická levice!  Nemůže existovat  žádné „morální“ impérium ať už je americké, evropské nebo  ruské či čínské.  

Ideologická hráz vybudovaná kolem Hitlera – která zaslepila naše chápání fašismu a dehistorizovala holocaust, zatímco západní imperialismus očistila od srovnatelných zločinů, které mu předcházely i následovaly – se láme. Ve skutečnosti existuje jasná nit, která se vine kolonizací Ameriky, zotročováním afrického lidu, americkou i evropskou vizí „zjevného osudu“ a jejím rasovým kastovním systémem, norimberskými zákony a německým projektem „lebensraum“ a sionistickou vizí „Velkého Izraele“ dnes.

To vše je součástí stejné krví nasáklé euroatlantické koloniální tradice. Nad tím by se měli kritici (zejména ti "humanisticky" založení) novináře a publicisty Daniela Veselého vážně zamyslet.

Pozn. JČ: Musím v této souvislosti znovu připomenout dokumentární seriál historika Davida Olusogy Impérium, který právě (kupodivu stále ještě!) běží v televizi BBC a v němž Olusoga přináší důkazy o tom, jak vražedné bylo britské impérium a že podobně jako nacisté způsobilo smrt milionů lidí.

-1
Vytisknout
421

Diskuse

Obsah vydání | 24. 11. 2025