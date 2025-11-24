Daniel Veselý je jedním z mála českých novinářů, kterých si vážím

Určitě,
jak pan Poláček v diskuzi pod jeho článkem "Malý a velký ďábel" tvrdí:
existují tzv. "antiimperialističtí levičáci, kteří se přiklánějí na
stranu Ruska, jakožto tradičního geopolitického soupeře a protivníka
Spojených států." O tom vůbec nepochybuji. Ale nejsem toho názoru, jak
pan Poláček, že tuhle část "fundamentalistické levice" novinář Daniel
Veselý články apod. nějak zastupuje.
Daniel Veselý je
především profesionální novinář a publicista, který se nebojí psát
pravdu, která se politickému a mediálnímu mainstreamu nehodí. Rovněž
sleduji jeho příspěvky a komentáře na FB, které často sdílím.
Můžeme
přece kritizovat americkou zahraniční politiku a NATO, aniž bychom
naletěli ruské propagandě. Jistě, Daniel Vesely je mimo jiné levicově
antiimperialisticky smýšlející člověk, ale v geopolitice žádnému impériu
jako novinář i běžný občan určitě nestraní. Kdyby pan Poláček pozorně
četl texty novináře Veselého, nemohl by něco tak neobjektivního a
zjednodušeného napsat. Není jedna antiimperialistická levice! Nemůže
existovat žádné „morální“ impérium ať už je americké, evropské nebo ruské či čínské.
Ideologická hráz vybudovaná
kolem Hitlera – která zaslepila naše chápání fašismu a dehistorizovala
holocaust, zatímco západní imperialismus očistila od srovnatelných
zločinů, které mu předcházely i následovaly – se láme. Ve skutečnosti
existuje jasná nit, která se vine kolonizací Ameriky, zotročováním
afrického lidu, americkou i evropskou vizí „zjevného osudu“ a jejím
rasovým kastovním systémem, norimberskými zákony a německým projektem
„lebensraum“ a sionistickou vizí „Velkého Izraele“ dnes.
To vše je
součástí stejné krví nasáklé euroatlantické koloniální tradice. Nad tím
by se měli kritici (zejména ti "humanisticky" založení) novináře a publicisty Daniela Veselého vážně zamyslet.
Porota u soudu v Bristolu osvobodila čtyři aktivisty, kteří strhli sochu otrokáře Edwarda Colstona.Třiatřicetiletý
Jake Skuse, třicetiletá Rhian Grahamová, šestadvacetiletý Milo Ponsford
a dvaadvacetiletý Sage Willoughby u soud...
Pozn. JČ: Seriál "Impérium" historika Davida Olusogy, v televizi BBC pokračuje, navzdory všemu, a Olusoga v něm i nadále odhaluje otřesná zvěrstva, která napáchali běloši svým "britským impériem" v třetím světě.
Uprostřed ultrapravicových útoků na společnost BBC vysílala v
pondělí večer, jako by se nic nedělo, televize BBC další díl
vynikajícího dokumentárního filmu historika Davida Olusogy Empire:
ukazoval v něm, jak vzniklo od sedmnáct...
