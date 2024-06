Spojené království ohledně britského impéria je jako poslední člověk, co zbyl na večírku, říká historik David Olusoga

Foto: Historik David Olusoga, známý především z britské televize



Snad všechny národy na světě zápolí s přehnaným a falešným sebehodnocením, s mytologickými konstrukcemi minulosti, podle nichž byl každý národ "veliký a slavný" a je dodnes neuvěřitelně populární. Totéž si o sobě myslí Češi, jsou na světě údajně všude nesmírně slavní a populární, ale na druhé straně "nesmíme dovolit cizákům, aby ovlivňovali náš vnitřní svět!" Británie má úplně stejný problém: především Angličané žijí v absolutně neexistující minulosti. Argumentace historika Davida Olusogy absolutně platí i pro Čechy (JČ):





Historik argumentoval na literárním festivalu Hay, že Británie se musí „osvobodit a mít den nezávislosti na své vlastní historii“





Historik David Olusoga prohlásil, že Spojené království je jedinou zemí, která zůstavá v britském impériu, a přirovnal ji k poslední zapomnětlivé osobě na večírku.



Na otázku, zda britské impérium skončilo, odpověděl v neděli na festivalu Hay: „V britském impériu zbyla jediná země, která se musí osvobodit a mít svůj den nezávislosti na své vlastní historii, a to je Británie.“





Dodal: „Je to, jako bychom bývali uspořádali večírek a všichni ostatní už odešli a my si toho nevšimli. Infikuje to náš pohled na sebe sama; komplikuje a mate to náš pohled na svět; brání nám to plně pochopit, jak se k nám svět vztahuje.“



Podle Olusogy tento postoj „infikuje“ britské instituce a je jedním z důvodů, proč se vedou debaty třeba o systému státních vyznamenání. „Je prostě hloupé mít národní vyznamenání pojmenované po říši, která neexistuje. Je to jako mít je pojmenované po pohádkové zemi Narnie,“ řekl.



Na otázku, zda on sám má vyznamenání OBE, Řád britského impéria, Olusoga odpověděl: „Mám, ano, a je to naprosto hloupé.“



Británie se nevypořádala se svou historií a není k ní „otevřená a upřímná“, což vede k takovýmto „směšným rozporům“, řekl.





Na stejné akci Sathnam Sanghera, autor knih Empireland a Empireworld, řekl, že pro něj britské impérium „skutečně skončilo s Hongkongem [v] roce 1997“.





Sanghera uvedl, že jedním z „běžných motivů“ v pravicovém tisku je , že americký rasismus je horší než britský, který je považován za „roztomilý“, přestože Británie „hrála ve vývoji rasismu obrovskou roli“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Zdůraznil, že Tony Blair ve svých pamětech hovořil o předání Hongkongu zpět Číně, ale historii znal jen matně. „Můžete se vsadit, že každý Číňan, který tam byl, si byl velmi dobře vědom opiových válek,“ řekl Sanghera. „Je typické, že náš premiér přijel do Hongkongu, aby vrátil kolonii, a o její historii nevěděl nic. Není to hluboce ostudné? A pokračuje to dál.“Británie nikdy nezažila „temnou noc duše“, řekl Sanghera, „kdy bychom museli přemýšlet o tom, co jsme udělali“.Olusoga poznamenal, že Británie nemá muzeum impéria, a Sanghera řekl, že londýnské Victoria and Albert Museum by bylo „skvělým základem“ pro takové muzeum, protože má historické vazby na Východoindickou společnost.V roce 1879 bylo asi 19 000 předmětů darovaných, zakoupených nebo uloupených Východoindickou společností pro Indické muzeum v Londýně převezeno do South Kensington Museum, předchůdce V&A.Sanghera uvedl, že urážky na internetu namířené proti historikům „nejsou fér. My jen píšeme historické knihy“.Olusoga dodal, že je snazší obvinit historiky z „nenávisti k Británii“ než zkoumat historii. „Jsem obviňován z nenávisti k bělochům, což je špatná zpráva pro mou matku a mou ženu,“ řekl.