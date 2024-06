Zelenskyj: Trump riskuje, že se stane „poraženým prezidentem“, pokud Ukrajině vnutí prohru ve válce s Ruskem

3. 6. 2024

Volodymyr Zelenskyj varuje, že špatná mírová dohoda v případě Trumpova vítězství by znamenala konec USA jako globálního „hráče“

Donald Trump riskuje, že bude „poraženým prezidentem“, pokud vyhraje listopadové volby a vnutí Ukrajině špatnou mírovou dohodu, prohlásil Volodymyr Zelenskyj, podle něhož by to znamenalo konec USA jako globálního „hráče“.



V rozhovoru pro britský deník Guardian Zelenskyj uvedl, že „zatím nemá žádnou strategii“, co dělat, pokud se Trump vrátí do Bílého domu, a že se na něj jeho jménem obrátil bývalý britský premiér Boris Johnson.



Trumpovi asistenti již dříve nastínili možný plán, který by zahrnoval předání východních oblastí Ukrajiny Rusku, stejně jako Krymu. Zelenskyj však dal jasně najevo, že „Ukrajinci by se s tím nesmířili“. Nepřijali by ani ruské „ultimátum“, které by Ukrajinu nutilo vzdát se integrace s Evropou a budoucího členství v NATO, řekl.



Zelenskyj připustil, že znovuzvolený Trump by mohl, pokud by opravdu chtěl, uvalit na Ukrajinu drtivou vojenskou porážku. Mohl by přerušit „podporu, zbraně a peníze“, a dokonce „uzavřít dohody“ s kyjevskými partnery, aby zastavili dodávky životně důležitých zbraní.



„Ukrajina s holýma rukama, beze zbraní, nebude schopna bojovat s mnohamilionovou [ruskou] armádou,“ řekl Zelenskyj.



Uvedl ale, že tento scénář považuje za nepravděpodobný. Pokud by k němu však došlo, mělo by to podle něj vážné důsledky pro postavení USA ve světě - a také pro Trumpa osobně. „Chce se stát poraženým prezidentem? Chápe, co se může stát?“ řekl Zelenskyj.



Předpověděl, že Vladimir Putin poruší jakoukoli dohodu uzavřenou Trumpem. „Příměří je past,“ řekl. Po pauze by Putin „šel dál“, čímž by Trumpa ponížil a v očích světa by Trump pak vypadal „velmi slabě“, dodal.



Zelenskyj pokračoval: „Nejde o něj (Trumpa) jako o osobu, ale o instituci Spojených států. Ty se stanou velmi slabými. USA už nebudou světovým lídrem. Ano, budou silné, především v domácí ekonomice, protože mají bezpochyby silnou ekonomiku. Ale pokud jde o mezinárodní vliv, bude se rovnat nule.“



Když si uvědomí, že Washington již není „hráčem“, „vstoupí do arény“ další, většinou autoritářské země a vůdci, kteří budou napodobovat Putinův agresivní „přístup“, naznačil Zelenskyj.



A to by nakonec skončilo globální katastrofou: „Začátek toho, o čem se všichni tak bojí mluvit. Taková je realita. A to je skutečná třetí světová válka.“



Na otázku, zda Boris Johnson mluvil s Trumpem jménem Ukrajiny, Zelenskij odpověděl: „Myslím, že se o to pokusil, a myslím, že s ním mluvil. Myslím, že ano, pokud vím.“



Iniciativa přišla v době, kdy Kyjev lobboval u protrumpovských republikánů v Kongresu a snažil se je přesvědčit, aby upustili od svého odporu vůči pomoci Ukrajině. Balík vojenské pomoci ve výši 61 miliard dolarů byl v dubnu schválen s půlročním zpožděním.



V roce 2019 Trump jako prezident zavolal Zelenskému a požádal ho, aby vyšetřil jeho volebního soupeře Bidena a Bidenova syna Huntera. Pokud Zelenskyj nenajde špínu na Huntera Bidena, bude americká bezpečnostní pomoc Ukrajině zadržena, vyhrožoval Trump podle úniku záznamu hovoru. Skandál vedl k prvnímu Trumpovu impeachmentu.



Zelenskyj uvedl, že pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny. „Chci s ním otevřeně hovořit. Chci, aby přijel a viděl válku na vlastní oči. A pak si s ním promluvit. Myslím, že by to potřeboval, aby lépe pochopil situaci,“ řekl.



Zelenskyj uvedl, že na základě „prohlášení“ samotného bývalého prezidenta rozumí, že Trump Putina „zná“. Dvojice se setkala na diplomatických summitech. Trump již dříve označil ruského vůdce za „génia“ a jeho plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v roce 2022 označil za „důvtipnou“.





Komunikovat s Putinem není totéž jako ho znát, řekl Zelenskyj a dodal, že aby ho Trump lépe pochopil, měl by „vidět výsledky toho, co přinesl Ukrajině“ - narážka na ničení měst, na vraždy civilistů a každodenní bombardování ruskými raketami.









Zdroj v angličtině ZDE

