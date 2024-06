Na případu pana Kodyma nám vláda ukazuje, co pro ni znamenají veřejné peníze a právní stát

6. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Fialově vládě jde opravdu, ale opravdu hodně o zdravé hospodaření s veřejnými penězi. K tomu patří průhlednost a důvěryhodnost. A zejména zákonnost. Úředník Pavel Kodym měl být loni v únoru znovu jménem šéfem jednoho z úřadů na ministerstvu dopravy.

Sám ministr Kupka (ODS) to navrhl vládě. Jenže pak se pan ministr dozvěděl, že Kodym napsal dopis do Bruselu, v němž upozornil na možné nezákonné jednání ministerstva ve věci miliardových dotací pro České dráhy.

Možná pan Kodym udělal něco, za co si právem zaslouží vyhazov. Pak měl ministr Kupka veřejně a jasně vysvětlit, co se stalo, a Kodyma vyhodit. Jenže ministr se rozhodl zrušit celý úřad a tvrdil, že jde o dlouho plánovanou akci. Kodym to dal k soudu a dosáhl pravomocného rozhodnutí: ministr se podle soudu úředníkovi mstil a úředník má právo na ochranu podle zákona o whistleblowerech. V tomto okamžiku měl ministr Kupka rezignovat. Nicméně rozhodl se široké veřejnosti demonstrovat, že takových jako on je ve vládě více, ba že je to většina vlády. Jde o to, že soud Kupkovi nařídil, aby znovu předložil vládě návrh na jmenování Kodyma šéfem onoho úřadu. Ministr to udělal a vláda většinou hlasů návrh zamítla. Jenže se neobtěžovala své rozhodnutí nijak zdůvodnit. Skutečný důvod je jasný, ale ten je zjevně nezákonný. Proč by se ostatně ministři a vláda měli obtěžovat dodržováním zákonů, že? Kodym se tedy znovu obrátil na soud a opět vyhrál. Soud musel konstatovat, že vláda nijak neobjasnila důvody pro své rozhodnutí, čímž krátila úředníka na jeho právech. Zdá se tedy, pokud bychom žili ve slušné zemi, že demisi by měla podat nyní už celá vláda (a na prvním místě ti, kdo hlasovali v souladu se zákonem, protože přece nebudou sedět v orgánu, kde je zákonem pohrdající většina přehlasuje). Jenže to se jistě nestane. Mělo by se ale stát aspoň to, že vláda bude muset vymyslet nějaké lživé zdůvodnění, se kterým asi opět narazí u soudu. Pan Foltýn, čili pan Strategická Komunikace, chce lidi krmit tím, jak je skvělé, že máme v Ústavě dělbu moci. Možná by jim ale měl vysvětlit, proč se vláda odmítá řídit platnými zákony a kryje obscénní lži ministra Kupky. A vládě by možná měl vysvětlit, že dávno měla podat demisi. To se ale nestane. Demokracie je přece idylka ve stylu „drž hubu a krok“ a řeči o úctě k Ústavě a zákonnosti jsou jen žvásty.



