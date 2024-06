BBC: Svědci vyprávějí o „nepředstavitelném“ náletu na školu v Gaze

7. 6. 2024

Izraelské rakety při nočním útoku zasáhly učebny v horních patrech školní budovy



Ve třídě, která se změnila v ložnici ve škole OSN v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy, se palestinské děti prodírají sutinami a zakrvácenými matracemi.



Jen o několik hodin dříve bylo na tomto místě při izraelském vojenském úderu brzy ráno zabito nejméně 35 lidí a mnoho dalších bylo zraněno, uvedl šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa.



Izraelská armáda tvrdí, že provedla „přesný úder založený na zpravodajských informacích“, jehož cílem bylo 20 až 30 bojovníků Hamásu a Islámského džihádu, kteří školu prý využívali jako základnu pro plánování a provádění útoků.



Mezi zabitými je však 14 dětí a devět žen, uvádí vládní mediální kancelář Hamásu. Již dříve sdělili zdravotníci podobný počet místnímu novináři spolupracujícímu s BBC.



Izrael během války opakovaně obvinil Hamás z toho, že ukrývá své operativce ve školách, nemocnicích a dalších budovách a využívá civilisty jako lidské štíty - tato obvinění ozbrojená skupina popírá.





„Všechny červené linie byly překročeny,“ řekl al-Dadah a naznačil, že pobyt v instituci OSN neposkytl jeho rodině žádnou ochranu.





Izrael čelí rostoucí diplomatické izolaci kvůli svému vedení války, kdy jsou proti němu vedeny žaloby u dvou mezinárodních soudů, ale trvá na tom, že jednal v rámci zákonů ozbrojeného konfliktu, protože se snaží čelit tomu, co považuje za existenční hrozbu ze strany Hamásu.





V telefonátu s novináři mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Peter Lerner uvedl, že někteří z palestinských ozbrojenců sídlících ve škole Nuseirat se podíleli na útocích ze 7. října, které zabily asi 1 200 lidí v jižním Izraeli a vyvolaly válku v Gaze. Žádné důkazy pro svá tvrzení neuvedl.



„Byla to velmi krutá noc,“ říká Ibrahim Lulu, teenager, který uvedl, že byl zabit jeho bratranec Mohammed."Moji bratři, kamarádi a já jsme seděli pohromadě, když najednou došlo k výbuchu. Matrace mě chránila, protože jsem seděl u zdi. Všechna těla byla rozčtvrcená a roztrhaná."





Obyvatelé uvedli, že část školy, která byla terčem útoku, sloužila jako úkryt pro muže a chlapce, přičemž ženy a dívky spaly v oddělené části. Část školy byla již dříve terčem izraelského útoku v polovině května a IDF tehdy uvedla, že byla využívána jako „válečná místnost Hamásu“.





Přes noc byli zranění z Nuseiratu převezeni do nemocnice mučedníků al-Aksá v nedalekém Deir al-Balah.Ta se v posledních dnech potýká s ošetřením stovek zraněných po intenzivním izraelském bombardování a ostřelování obklíčené oblasti.

Zdravotníci z organizace Lékaři bez hranic (MSF), která nemocnici podporuje, ve středu popsali chaotické scény v nemocnici. Uvedla, že za předchozích 24 hodin bylo přivezeno nejméně 70 mrtvých a více než 300 zraněných, většinou žen a dětí.









Dodal: „Svět s námi zachází podle dvojích měřítek. Izrael porušil všechny mezinárodní zákony."Plukovník Lerner naznačil, že operativci Hamásu a Islámského džihádu by se v budově „cítili relativně bezpečně“, protože patřila OSN. IDF zveřejnila fotografii školy s vyznačenými třídami v prvním a druhém patře, aby ukázala místa, která byla podle ní cílem útoku válečných letadel.Noční útok byl nejnovějším případem hromadných obětí mezi Palestinci, kteří se snaží najít bezpečí v době, kdy Izrael rozšiřuje svou ofenzívu v pásmu Gazy.Někteří z ubytovaných ve škole OSN uvedli, že pocházejí ze severní části Gazy - v počátečních fázích války však uposlechli rozkazů izraelské armády k evakuaci a vydali se na jih -, aby byli v uplynulém měsíci vysídleni z Rafáhu na egyptské hranici.Tento týden IDF oznámily nový pozemní a letecký útok v centrální části Gazy, jehož cílem jsou podle nich bojovníci Hamásu, kteří se zde přeskupili.Její jednotky se opakovaně vrátily do částí palestinského území, ze kterých se předtím stáhly.Na nádvoří školy OSN bylo v pytlích na mrtvoly a přikrývkách seřazeno více než 20 mrtvol. Novinář spolupracující s BBC natočil několik žen, jak svírají hlavy a ruce svých mrtvých synů.Nemocnice již dříve oznámila poruchu elektrického generátoru s tím, že to ztíží ošetřování pacientů.