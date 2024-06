Euroskeptici zvítězili v českých volbách do Evropského parlamentu

10. 6. 2024 / Albín Sybera

Tentokrát Česko překvapilo i moje skeptické já - ta společnost je opravdu ztracená, sevřená oligarchy v médiích a jejich tématy na sociálních sítích…, píše Albín Sybera...





ANO Andreje Babiše bude mít sedm mandátů, SPOLU šest



Česko posílá do Evropského parlamentu jako své zástupce převážně euroskeptiky, nebo dokonce příznivce Czexitu, což je pro vládnoucí středopravicovou vládu katastrofální výsledek.



Populistická euroskeptická strana ANO miliardáře Andreje Babiše se umístila na prvním místě s 26,14 % před vládní koaliční listinou SPOLU s 22,27 %. ANO bude mít sedm křesel, SPOLU šest, z toho tři euroskeptické členy vládní pravicové ODS.



Volební účast byla 36,45 %, informoval Český statistický úřad.

Společná listina Motoristů a krajně pravicové Přisahy vysílá do EP dva poslance včetně svého lídra Filipa Turka, bývalého prodejce pochybných domácích výrobků proti covidu 19, jehož kampaň proti Zelené dohodě poznamenaly zprávy o jeho domácích sbírkách neonacistických a fašistických předmětů.



Společná kandidátní listina KSČM a tvrdých nacionalistických stran Stačilo! vyšle také dva poslance, včetně úřadující veteránky Kateřiny Konečné a právníka Ondřeje Dostála, který vedl kampaň za zachování české měny a proti migračnímu paktu EU.



Krajně pravicová a protiunijní SPD Tomia Okamury, která vytvořila společnou kandidátní listinu s nacionalistickou krajně pravicovou Trikolórou, bude mít pouze jednoho zástupce, bývalého sociálního demokrata Ivana Davida.



Jediné dvě plně proevropské kandidátní listiny - Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí (STAN) - budou mít dohromady pouhé tři europoslance, což je bolestivé zejména pro sociálně liberální Pirátskou stranu, počet jejíchž europoslanců poklesl ze tří na jedinou europoslankyni Markétu Gregorovou.



Lídryně STAN a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová bude muset po neuspokojivých výsledcích strany na post komisařky EK možná zapomenout.



Výsledek je varováním pro středopravou koalici pěti stran premiéra Petra Fialy, jehož vláda patří k nejméně populárním v historii Česka.



ANO v celostátních průzkumech překonává SPOLU více než dvojnásobně a jeho popularita se pravidelně pohybuje nad 30 %. Celostátní volby jsou naplánovány na podzim příštího roku.



Kandidátní listinu ANO vedla bývalá ministryně Klára Dostálová, která nahradila odcházející proevropskou europoslankyni Ditu Charanzovou, což znamená jasný obrat ANO do euroskeptických vod v kampani proti Zelené dohodě a protiimigračnímu paktu EU.



Z proevropského proudu ANO zůstal pouze Ondřej Kovařík, asistent Charanzové, zatímco většina z ostatních šesti europoslanců ANO vedla kampaň za zachování české měny, kterou země při vstupu do EU v roce 2004 souhlasila nahradit eurem. Jednou ze sedmi europoslanců ANO bude také bývalá manažerka konglomerátu Agrofert Jana Nagyová, známá ze soudního procesu s Andrejem Babišem, v němž byli oba zproštěni obžaloby ze zpronevěry evropských fondů.



Vládní listina SPOLU, kterou tvoří neoliberální ODS, liberálně-konzervativní TOP 09 a křesťanskodemokratická KDU-ČSL, vyšle šest europoslanců, ale pouze dva - Luděk Niedermayer z TOP 09 a Ondřej Kolář - jsou jasně proevropští politici.





K lídrovi SPOLU, euroskeptikovi a zarytému odpůrci Green Dealu Alexandru Vondrovi, jeho expartnerce a europoslankyni Veronice Vrecionové a jeho asistentovi Ondřeji Krutilovi se připojí i křesťanskodemokratický europoslanec Tomáš Zdechovský, známý svým skandálem s neohlášenými návštěvami Bahrajnu.







Zdroj v angličtině ZDE

