Kolik dětí má v ČR dlouhý covid? Válek to neřeší

12. 6. 2024

čas čtení 2 minuty

Deník Guardian publikoval rozsáhlý portrét dětí, kteří stále trpí vážným dlouhým covidem. Kolik lidí a dětí v ČR trpí dlouhým covidem?







Více než 110 000 dětí v Anglii a Skotsku stále trpí dlouhým covidem. Pro dvanáctiletého Tobyho to znamená bolest, zdrcující únavu a smutek - a také měsíce mimo školu.

Toby dostal Covid v lednu 2022 a od té doby mu nebylo dobře. Mezi jeho příznaky patří bolesti, drtivá únava, dysautonomie (bušení srdce, když se postaví), často neschopnost ujít více než 50 metrů nebo dlouho stát (nyní mají invalidní vozík). A nejhorší ze všeho je poúnavová malátnost (PEM), takže jakákoli aktivita, kterou zvládne - fyzická nebo duševní - se mu později vrátí a vyřadí ho na několik dní i déle.





Když se Tobyho stav nezlepšoval, byl odeslán na kliniku pro dlouhý covid. Tam mu řekli, že se to zlepší, i když to může trvat několik měsíců. Jeho starší sestra Isabel byla tam poslána také, i když její příznaky byly jiné - šlo spíše o bolesti na hrudi a nevolnost. Ze začátku na tom byla hůř než její bratr. "Byly chvíle, kdy jsme si říkali: 'Ani jedno z dětí už měsíc nechodí do školy,'“ říká matka Sarah. Otec Simon vzpomíná na jeden dobrý den: „Poslala jsem ti tu esemesku: 'Oba jsou ve škole!“.

V posledním průzkumu Národního statistického úřadu, který byl zveřejněn v dubnu, se odhaduje, že během čtyřtýdenního období končícího 7. března trpělo v Anglii a Skotsku dlouhým Covidem 111 816 dětí (ve věku od tří do 17 let). Více než 20 000 z těchto dětí zjistilo, že jejich schopnost vykonávat každodenní činnosti byla „hodně omezena“.