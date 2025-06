Haaretz: Násilí izraelských osadníků na Západním břehu: Uvnitř paralelního vesmíru beztrestnosti

30. 6. 2025

Nejnovější epizoda násilí osadníků na Západním břehu, kde dav několik hodin napadal vojáky, odhaluje etnické národnostní pravidla Izraele: židé jsou zatýkáni bez zranění za zločiny, za které by Palestinci byli zabiti



Máloco odhaluje groteskní etnicky nacionalistickou segregaci na Západním břehu jasněji než beztrestnost, kterou izraelští osadníci požívají po spáchání násilí – jak proti Palestincům, tak proti izraelským vojákům.



Mezi pátkem a sobotou, zatímco mnoho izraelských osadníků na Západním břehu dodržovalo šabat doma, asi 70 osadníků – podle premiéra Benjamina Netanjahua „malá menšina, která neodráží drtivou většinu osadníků“ – asi pět hodin napadalo izraelské vojáky.



Útok odsoudil ministr obrany Izrael Katz a premiér Netanjahu, který prohlásil, že osadníci „nemohou brát zákon do svých rukou“. Jedná se o téhož Netanjahua, který zablokoval vyšetřování Shin Bet osob podezřelých z židovských nacionalistických zločinů, a téhož Katze, který zrušil vazbu bez soudu pro osadníky, zatímco ji pro Palestince zachoval.



Mezitím vůdci centristické opoziční strany Jair Lapid a Jair Golan označili osadníky, kteří napadli vojáky, za „židovské teroristy“.



Popisovat násilí osadníků jako „teror“ však v izraelském mainstreamovém diskurzu zůstává tabu. Zatímco Palestinci jsou za mnohem méně označováni za teroristy, osadníci, kteří páchají násilí, jsou místo toho popisováni jednoduše jako „židé“, „výtržníci“, „domobrana“ nebo „radikálové“.



Tato selektivní pobouřenost byla pozoruhodná i tím, co opomíjela: Jen 48 hodin předtím ti samí osadníci přepadli a zapálili Kafr Malik, což vedlo ke smrti tří Palestinců při střelbě IDF.



Usvědčující přiznání přišlo od velitele IDF, který byl během pátečního večerního útoku napaden a potvrdil, že stejní osadníci napadli Palestince o dva dny dříve. Odhalil současné priority IDF na Západním břehu: „Devadesát procent našeho času trávíme snahou zabránit mladým osadníkům v zapalování Západního břehu“, zřejmě jak doslova, tak obrazně.



To vyvolává nevyhnutelnou otázku: Jak mohou osadníci přistupovat k vojákům IDF a fyzicky je napadat, aniž by byli zraněni, zatímco Palestinec by byl téměř jistě zastřelen, než by se vůbec přiblížil?



Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, sám osadník, na to jasně odpověděl, když bránil osadníky před vojáky a varoval, že použití ostré střelby proti židovským Izraelcům „překračuje nebezpečnou červenou linii“ a musí být „zakázáno“.



Jeho slova odhalila brutální pravdu o etnických pravidlech Izraele na Západním břehu. Podle těchto pravidel jsou Palestinci zodpovědní svým životem za činy, které židovští osadníci běžně páchají beztrestně, často s podporou vlády.



Západní břeh – stejně jako pásmo Gazy – funguje jako potlačovaný, extrateritoriální zadní dvorek Izraele. V nedávném odhalení deníku Haaretz, které vyvolalo mezinárodní pobouření, popsali vojáci IDF, jak dostali rozkaz střílet na hladové, neozbrojené obyvatele Gazy, kteří se blížili k nákladním vozům s humanitární pomocí. Jeden voják to shrnul slovy: Gaza, ačkoli hraničí s Izraelem, „je paralelní vesmír“ a „stala se místem s vlastními pravidly. Ztráta lidského života nic neznamená“.





Západní břeh má také vlastní pravidla, která mají udržet nadvládu jednoho národa nad druhým žijícím na stejném území a jsou prosazována selektivním násilím a selektivní spravedlností.





