Haaretz: Izraelské letectvo zabilo při náletu v Gaze sedm členů jedné rodiny, včetně pěti dětí
13. 8. 2025
Média informují, že všech sedm členů rodiny Abu Hanidek bylo zabito při bombardování stanů pro vysídlené osoby v Gaze. Média také uvedla, že čtyři lidé byli zabiti izraelskou palbou v centru Gazy, když čekali na nákladní vozy s humanitární pomocí
Podle lékařských zdrojů v Gaze a arabských médií bylo ve středu ráno při izraelských vojenských útocích v pásmu Gazy zabito nejméně 29 obyvatel Gazy, včetně pěti dětí a dvou dospělých z jedné rodiny.
Zprávy agentur Al Araby, Al Jazeera, Al Mayadeen a Safa uvádějí, že všech sedm členů rodiny Abu Hanidek bylo zabito při bombardování stanů pro vysídlené osoby v Gaze.
Při samostatném útoku na budovu ve čtvrti Zeitoun bylo zabito 12 obyvatel.
Média také informovala, že v Deir al-Balah v centrální Gaze byli čtyři lidé zabiti palbou obrněných vozidel IDF, když čekali na nákladní vozy s pomocí poblíž přechodu Kissufim v jižní Gaze.
Podle zpráv bylo ve středu ráno zabito nejméně dalších šest Palestinců čekajících na pomoc.
Izraelská armáda také zasáhla několik oblastí v Khan Yunis, kde byly zaznamenány opakované bombardování, útoky na budovy poblíž věznice Al-Sada'a a těžká dělostřelecká palba na severu a jihu města.
Ve čtvrti Sheikh Radwan v severní Gaze byli zabiti tři obyvatelé a několik dalších bylo zraněno.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve středu uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 123 Palestinců a dalších 437 bylo zraněno.
