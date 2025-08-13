Haaretz: Izraelské letectvo zabilo při náletu v Gaze sedm členů jedné rodiny, včetně pěti dětí

13. 8. 2025

Média informují, že všech sedm členů rodiny Abu Hanidek bylo zabito při bombardování stanů pro vysídlené osoby v Gaze. Média také uvedla, že čtyři lidé byli zabiti izraelskou palbou v centru Gazy, když čekali na nákladní vozy s humanitární pomocí

 

Podle lékařských zdrojů v Gaze a arabských médií bylo ve středu ráno při izraelských vojenských útocích v pásmu Gazy zabito nejméně 29 obyvatel Gazy, včetně pěti dětí a dvou dospělých z jedné rodiny.

Zprávy agentur Al Araby, Al Jazeera, Al Mayadeen a Safa uvádějí, že všech sedm členů rodiny Abu Hanidek bylo zabito při bombardování stanů pro vysídlené osoby v Gaze.

Při samostatném útoku na budovu ve čtvrti Zeitoun bylo zabito 12 obyvatel.

Média také informovala, že v Deir al-Balah v centrální Gaze byli čtyři lidé zabiti palbou obrněných vozidel IDF, když čekali na nákladní vozy s pomocí poblíž přechodu Kissufim v jižní Gaze.


Podle zpráv bylo ve středu ráno zabito nejméně dalších šest Palestinců čekajících na pomoc.

Izraelská armáda také zasáhla několik oblastí v Khan Yunis, kde byly zaznamenány opakované bombardování, útoky na budovy poblíž věznice Al-Sada'a a těžká dělostřelecká palba na severu a jihu města.

Ve čtvrti Sheikh Radwan v severní Gaze byli zabiti tři obyvatelé a několik dalších bylo zraněno.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve středu uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 123 Palestinců a dalších 437 bylo zraněno.

Z těch, kteří byli zabiti za poslední den, bylo 21 zabito při čekání na humanitární pomoc, čímž se počet obětí mezi lidmi hledajícími pomoc zvýšil na 1 859 Palestinců, podle ministerstva zdravotnictví.

