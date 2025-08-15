Generální tajemník OSN: Ruská armáda je podezřelá ze systematického sexualizovaného násilí vůči Ukrajincům
15. 8. 2025
Podle "důvěryhodných informací" zpráva uvádí, že dochází k masivnímu porušování práv "ze strany ruských ozbrojených a bezpečnostních sil a přidružených ozbrojených skupin", především vůči ukrajinským válečným zajatcům drženým v 50 oficiálních a 22 neoficiálních vězeňských zařízeních na Ukrajině a v Rusku. "Tyto případy zahrnovaly značný počet zdokumentovaných případů genitálního násilí, včetně elektrických šoků, bití a popálenin genitálií, stejně jako nuceného svlékání a dlouhodobé nahoty, používaných k ponižování a získávání přiznání nebo informací," napsal Guterres.
Uvedl také, že je "vážně znepokojen" příchozími zprávami o násilí ruských vojáků proti Ukrajincům, a zdůraznil, že takové akce Rusku "odhalil". Guterres varoval, že příští rok by Ruská federace mohla být zařazena na seznam stran "důvodně podezřelých ze spáchání znásilnění nebo jiných forem sexuálního násilí nebo za ně odpovědných". Podobné varování vydal Izraeli.
Ruská mise při OSN v New Yorku neodpověděla na žádost o komentář ke Guterresově zprávě. Sám generální tajemník OSN řekl, že ruské úřady v těchto otázkách s jeho zvláštním vyslancem nekomunikovaly.
Ve zprávě z roku 2024 OSN uvedla, že 95 % propuštěných ukrajinských válečných zajatců v ruském zajetí bylo pravidelně mučeno. Mezi metodami mučení vojáci jmenovali bití, elektrické šoky, škrcení, sexuální násilí, dlouhodobé držení v bolestivých pozicích, simulované popravy, topení, odpírání spánku a další mučení.
V červenci více než 40 členských států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) vyzvalo k nezávislému vyšetřování špatného zacházení Ruska s ukrajinskými válečnými zajatci, uvedl nizozemský ministr zahraničí Kaspar Veldkamp.
V dubnu The Guardian a řada významných západních médií odhalily existenci nejméně 29 speciálních věznic vytvořených Moskvou: 18 jich bylo otevřeno na území Ruské federace, zbytek byl na okupovaných ukrajinských územích. V těchto institucích jsou ukrajinští váleční zajatci a unesení civilisté systematicky mučeni, včetně vynucení falešných přiznání. Vyšetřování uvedlo, že tento systém byl vytvořen a funguje za účasti vysokých představitelů ruských úřadů.
