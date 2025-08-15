Několik Palestinců bylo zraněno při nočním útoku izraelských osadníků na Západním břehu
15. 8. 2025
Osadníci zaútočili na Palestince ve vesnici Susya jižně od Hebronu, zatímco podle jiných zpráv osadníci zaútočili na vesnici Atara a zapálili vozidla
Osadníci podle zpráv zaútočili na palestinské vesnice v době, kdy se schvaluje rozsáhlá expanze osad na Západním břehu
Podle deníku Times of Israel bylo při nočním útoku izraelských osadníků v vesnici Susya na jihu Západního břehu Jordánu, jižně od Hebronu, zraněno několik Palestinců. Při útoku byli údajně zraněni muž a jeho žena, kteří byli převezeni do nemocnice na ošetření.
Samostatně bylo hlášeno, že izraelští osadníci zaútočili na vesnici Atara, rovněž na okupovaném Západním břehu, a zapálili několik vozidel patřících Palestincům. O obětech nebo zatčeních zatím nejsou žádné zprávy.
Útoky přicházejí uprostřed vlny násilí na Západním břehu, kde bylo od 7. října 2023 podle zpráv zabito více než 1 000 Palestinců izraelskými osadníky a vojáky.
K odpovědnosti za násilné činy proti Palestincům jsou osadníci voláni jen velmi zřídka, zejména za současné pravicové vlády Izraele.
Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich ve čtvrtek oznámil, že v klíčových oblastech okupovaných Izraelem bude postaveno asi 3 400 nových bytových jednotek, čímž bude fakticky pohřbena „myšlenka palestinského státu“.
Takzvaný plán E1 by rozšířil stávající židovskou osadu Ma'ale Adumim směrem k Jeruzalému, čímž by ještě více oddělil okupovaný východní Jeruzalém od Západního břehu a dále rozdělil sever a jih území. Plán ještě musí být formálně schválen, ale očekává se, že i přes obrovský mezinárodní odpor projde poslední procedurální překážkou.
Oznámení přichází poté, co někteří klíčoví západní spojenci Izraele, jako Austrálie, Británie, Kanada a Francie, slíbili, že brzy uznají palestinskou státnost za určitých podmínek kvůli humanitární krizi, kterou Izrael způsobil v Gaze.
„Tento plán pohřbívá myšlenku palestinského státu,“ řekl Smotrich novinářům ve čtvrtek.
Kdokoli na světě se dnes pokusí uznat palestinský stát, dostane od nás odpověď přímo na místě. Ne v dokumentech, ne v rozhodnutích nebo prohlášeních – ale ve skutečnosti.
Plán okamžitě odsoudila mimo jiné EU. „EU odmítá jakékoli územní změny, které nejsou součástí politické dohody mezi zúčastněnými stranami. Annexe území je tedy podle mezinárodního práva nelegální,“ uvedla mluvčí Evropské komise Anitta Hipper.
Izrael od března na 11 týdnů uvalil úplnou blokádu humanitární pomoci (údajně s cílem vyvinout tlak na Hamás, aby propustil rukojmí), a jen nepatrné množství potravin, paliva a zdravotnického materiálu, které bylo od května povoleno do země, nedokázalo zmírnit extrémní hlad.
Humanitární organizace uvedly, že blokáda humanitární pomoci do pásma Gazy ze strany Izraele je hlavní příčinou hladomoru, který se v tomto území šíří.
Když Izrael povolil obnovení pomoci, učinil tak převážně v rámci sporného nového systému dodávek pomoci, který provozuje logistická skupina Gaza Humanitarian Foundation podporovaná Izraelem. Izrael tvrdí, že nový distribuční systém zabraňuje tomu, aby se pomoc dostala k Hamásu.
Nákladní vozy s humanitární pomocí jsou často napadány zoufalými civilisty, což vede k chaotickým scénám, ale analýza USAID zveřejněná minulý měsíc nezjistila žádné důkazy o rozsáhlém odklánění pomoci Hamásem.
Podle OSN bylo od 27. května 2025 při hledání pomoci zabito nejméně 1 400 lidí, z nichž většina zahynula v blízkosti zařízení GHF, zatímco další Palestinci byli zabiti podél tras konvojů s humanitární pomocí.
V reakci na celosvětové pobouření vyvolané záběry rozsáhlého hladomoru a podvýživy v Gaze a pravidelným zabíjením lidí hledajících pomoc izraelskými silami izraelská armáda na konci minulého měsíce zvýšila objem pomoci, kterou povolila do pásma.
Podle humanitárních a lidskoprávních organizací je však množství pomoci, které Izrael povolil, stále zcela nedostatečné pro humanitární potřeby dvou milionů obyvatel Gazy, kteří nyní trpí katastrofálním hladomorem.
Více než 100 humanitárních organizací působících v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu obvinilo Izrael z nebezpečného „zneužívání pomoci“ při uplatňování nových pravidel pro registraci skupin zapojených do poskytování humanitární pomoci ...
Dopis podepsaný organizacemi včetně Oxfam, Lékaři bez hranic a Care byl napsán v reakci na registrační pravidla oznámená Izraelem v březnu, která vyžadují, aby organizace předaly seznamy svých dárců a palestinských zaměstnanců k prověření.
Skupiny tvrdí, že by to mohlo ohrozit jejich zaměstnance a dát Izraeli široký prostor k blokování pomoci, pokud budou skupiny považovány za „delegitimizující“ zemi nebo podporující bojkot či odprodej.
Registrační opatření byla „navržena s cílem kontrolovat nezávislé organizace, umlčet obhajobu a cenzurovat humanitární zprávy“, uvedly organizace.
V dopise se dále uvádí: „Toto maření způsobilo, že potraviny, léky, voda a přístřeší v hodnotě milionů dolarů uvízly ve skladech v Jordánsku a Egyptě.“
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zahájily útok v oblasti Khan Younis v jižní části pásma Gazy a zabily Nassera Musu, který byl podle nich šéfem vojenského kontrolního oddělení Hamásu v brigádě Rafah.
„Musa byl zodpovědný za operační připravenost a útoky brigády Rafah během války a byl blízkým spolupracovníkem velitele brigády Mohammada Sabaneha, který byl eliminován v květnu 2025,“ napsaly IDF v aktualizaci na X.
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že zahájily útok v oblasti Khan Younis v jižní části pásma Gazy a zabily Nassera Musu, který byl podle nich šéfem vojenského kontrolního oddělení Hamásu v brigádě Rafah.
„Musa byl zodpovědný za operační připravenost a útoky brigády Rafah během války a byl blízkým spolupracovníkem velitele brigády Mohammada Sabaneha, který byl eliminován v květnu 2025,“ napsaly IDF v aktualizaci na X.
Mezinárodní soudní dvůr loni vydal odsuzující poradní stanovisko, v němž uvedl, že přítomnost Izraele na okupovaných palestinských územích je nezákonná, a vyzval jej, aby ji ukončil.
Soudci poukázali na dlouhý seznam opatření, včetně výstavby a rozšiřování izraelských osad na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, využívání přírodních zdrojů v této oblasti, anexi a uvalení trvalé kontroly nad územím a diskriminační politiky vůči palestinskému obyvatelstvu, která podle nich porušují mezinárodní právo.
Soud uvedl, že Izrael nemá právo na svrchovanost nad těmito územími, porušuje mezinárodní právo zakazující získávání území silou a brání Palestincům v právu na sebeurčení. Izrael musí podle soudu okamžitě zastavit výstavbu osad a stávající osady musí být odstraněny.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který stojí v čele koalice zahrnující krajně pravicové strany a ministry podporující osadníky, tento nezávazný názor nepřekvapivě odsoudil a prohlásil, že tato území jsou součástí historické vlasti židovského národa.
Izrael obsadil Západní břeh, východní Jeruzalém a pásmo Gazy během šestidenní války v roce 1967. Vstoupil do východního Jeruzaléma, což mezinárodní společenství neuznává, a Západní břeh považuje za sporné území.
Zde je několik dalších podrobností o kontroverzním plánu výrazného rozšíření osady poblíž okupovaného východního Jeruzaléma:
Očekává se, že rozhodnutí Nejvyšší plánovací rady, která zasedá příští týden, tento plán podpoří poté, co zamítla námitky izraelských nevládních organizací.
Očekávané kladné rozhodnutí přijde poté, co izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, který podporuje jak plán, tak prosazení izraelské svrchovanosti nad okupovaným Západním břehem, s potěšením prohlásil, že věří, že výstavba na území E1 „pohřbí myšlenku palestinského státu“.
Smotrich je nižší ministr, který zastává také funkci v izraelském ministerstvu obrany a dohlíží na plánování v okupovaných palestinských územích. V červnu byl spolu s dalším krajně pravicovým ministrem Itamarem Ben-Gvirem sankcionován Velkou Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem za „opakované podněcování násilí proti palestinským komunitám“.
Smotrich, který je sám osadníkem, ve čtvrtek na místě plánované osady v Ma'ale Adumim prohlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a americký prezident Donald Trump se dohodli na obnovení výstavby E1, ačkoli ani jeden z nich to zatím nepotvrdil.
Schválení plánu by sice bylo významným krokem, ve čtvrtek však nebylo jasné, do jaké míry má Smotrich podporu Netanjahua a Trumpovy administrativy.
Netanjahu se k Smotrichovým vyjádřením nevyjádřil, zatímco americké ministerstvo zahraničí se při dotazech na otázku E1 zdálo vyhýbat.
