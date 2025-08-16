Trump a Putin: Rozhovor, který se nestal
16. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
(Scéna: Zadní místnost v Anchorage. Na stole láhev vodky a nedopitá Diet Coke. Ve vzduchu visí vůně nedůvěry a starého oparu. Trump sedí rozkročený jako majitel cirkusu, Putin s kamennou tváří jako socha "Muž, který ví příliš mnoho". Překladatel se potí, protože tuší, že dnes večer zmizí.)
TRUMP: (tleskne do dlaní) Tak, Vladi, tady jsme! Alaska! Krása, co? Já mám Aljašku rád. Led, sníh, medvědi... skoro jako Rusko, akorát tady funguje topení.
PUTIN: (suchý jako ruský humor) Da. A vzpomínáš, kdo ti Aljašku prodal? My. Za babku. (pohlédne na mapu) A teď ji máte plnou ropy... zajímavé, ne?
TRUMP: (mžourá) Hele, jestli chceš zpátky, můžeme se domluvit. Já mám lidi, co uměj přepisovat dějiny. Uděláme z toho "pronájem".
PUTIN: (tichý smích) Ty jsi vtipný člověk, Donalde. Ale teď vážně – Ukrajina.
TRUMP: (vzdychnutí) Pořád Ukrajina! Já mám Zelenského na speed dialu. Pořád jen "Pomoc! Tanks!" (napodobuje ukrajinský přízvuk) Já mu říkám: "Voloďo, musíš být víc jako já. Když ti někdo něco sebere, řekneš, že jsi to nikdy neměl!"
PUTIN: (koutkem úsměv) To by... mohlo fungovat.
TRUMP: (tajnůstkářsky) A co kdybychom řekli, že Krym je taková... speciální ekonomická zóna? Nikdo neví, co to znamená, ale zní to dobře.
PUTIN: (přikývne) Můžeme tam dát kasina.
TRUMP: (nadšeně) To miluju! Já mám kontakty na ty nejlepší kasinové magnáty. Vlastně jeden jsem byl...
(Chvíle ticha. Putin si nalévá vodku do Trumpovy Diet Coke, když nikdo nevidí.)
PUTIN: (nenápadně) Takže... příště v Moskvě? Mám tam jeden palác... (pauza) ...ale prý tam straší.
TRUMP: (oči se rozšíří) Straší? Jako duchové?
PUTIN: (tajuplně) Da. Hodně nespokojených novinářů.
TRUMP: (špitá) To musíme natočit. Reality show! Duchové Kremlu – to by porazilo i Kardashianský!
PUTIN: (pije na zdraví) Za velká alternative facts.
(Zazvoní telefon. Zelensky volá. Trump hodí telefon do mísy s vodkou.)
OBÁLKA: Venku se tisk ptá, co se dohodlo. Náhle se ozve Trumpův hlas: "TOTÁLNĚ ÚŽASNÁ VĚC! AŽ TO USLYŠÍTE, BUDETE ŠOKOVÁNI!"
(Kamera přejede k Putinovi. Jen mrkne. Konec.)
MORÁLNÍ PONAUČENÍ: Když se sejdou dva lháři, třetí musí překládat. A ten má smůlu.
