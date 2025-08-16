Nebylo to jako Mnichov 1938, bylo to horší
16. 8. 2025 / Boris Cvek
Takže ke schůzce Trump-Putin na Aljašce skutečně došlo. Do poslední chvíle jsem tomu nevěřil, ale Putin to zjevně chtěl, tak to Trump musel udělat. Servilnost Trumpova bila do očí od prvního podání rukou. Celé to bylo v Putinově režii. Četl jsem, že je velkou úlevou, že nedošlo k opakování Mnichova 1938.
Ano nedošlo: Chamberlain a Daladier si byli vědomi vážnosti situace, skutečně jim šlo o mír, Hitlerovi netleskali a nebyli z něj úplně v rauši. Dohoda v Mnichově byla uzavřena, aniž by Hitler během jednání vojensky útočil na Československo.
Ale zpět Aljašce. Radost, kterou měli zástupci Ruska, Putinova spokojenost na společné tiskové konferenci s Trumpem, na níž ho Trump oslovoval „Vladimíre“, to vše je jasný signál, že Rusko dostalo to, co chtělo. Trump se na Putina naštval za to vraždění na Ukrajině, které je nutné, jak mnohokrát říkal, okamžitě zastavit, a dal mu vše, co chtěl. Už nezní ani to prosebné: Vladimíre, skonči s tím!
Putin vystoupil před světem jako ten, koho americký prezident zjevně považuje za férového a příjemného chlapíka, se kterým je dobré se kamarádit. Mnohem více než se Zelenským.
Setkání bylo podle Trumpa extrémně produktivní. Putin upozornil, že kdyby byl Trump v roce 2022 prezidentem, k žádné válce by nedošlo. To je asi pro Trumpa ten extrémní produkt.
A varoval Evropu a Ukrajinu, že se nemají snažit zmařit mírový proces, který bude pokračovat na Putinovo výslovné veřejné pozvání (pronesené v angličtině) v Moskvě. Představte si Hitlera, jak zve familiárně a jako dobrák od kosti Chamberlaina a Daladiera do Berlína na pokračování mírových rozhovorů uprostřed bombardování Československa.
Diskuse