Putin od Trumpa dostává přesně to, co chtěl – ruská média to už ukazují
16. 8. 2025
Pro Putina byl summit na Aljašce úspěšný jednoduše proto, že ho mohl využít pro svou propagandu – a také proto, že Trumpova prohlášení dobře zapadala do narativu Kremlu. To je již patrné v ruských médiích, píše německý časopis Focus.
Ruský vůdce Vladimir Putin dosáhl na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem toho, co chtěl. Většina pozorovatelů se na tomto hodnocení aljašského summitu shoduje. Co si myslí: Rusko dokázalo optimálně využít historické setkání pro své propagandistické účely.
Prohlášení kolem summitu a reakce ruských médií odhalují narativy, které Kreml šíří.
Zpráva 1: Putin je zpět na světové scéně
Už jen samotná skutečnost, že se po letech objevují fotografie Putina spolu s americkým prezidentem, je pravděpodobně velkým úspěchem Kremlu. To by mělo všem ukázat, že ruský prezident není mezinárodně izolovaný, ale stále může tahat za nitky.
Snímky kolující v Rusku jsou zarážející. Ministerstvo zahraničí sdílelo na X fotografii, na které jsou Putin a Trump krátce před jejich prvním podáním ruky na červeném koberci. Ruský prezident má na rtech lehký úsměv, jeho americký protějšek mu natahuje ruku.
Záběry z pompézního prvního setkání byly nepřetržitě vysílány ve státní televizi. Ruské tiskové agentury také primárně vysílaly záběry určené k demonstraci dobré nálady na summitu.
Toto zdůraznili i ruští představitelé: mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil: „Rozhovor byl skutečně velmi pozitivní a oba prezidenti to také řekli. Právě tento rozhovor nám umožní sebevědomě pokračovat v cestě společného hledání řešení.“ Ruský ministr financí Andrej Bělousov uvedl, že je „ve výborné náladě“. Skutečnost, že se jedná o něco vážného – o možné ukončení brutální války proti Ukrajině – má být v těchto prohlášeních a záběrech zapomenuta.
Záběry z Bílého domu ukazují výjimku
USA se snaží čelit ruské propagandě. Bílý dům zveřejnil černobílou fotografii, na které je zachmuřený Trump, jak ukazuje pravým ukazováčkem na Putina a téměř se ho dotýká na hrudi. Má tím říct: Trump je tady na prvním místě.
Ale zachycený okamžik byl pravděpodobně neobvyklý; četné další snímky dokazují, že Trump měl skutečně většinou dobrou náladu – a mnohem lepší než během svého památného setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v únoru.
Zpráva 2: Putin dosáhl pro Rusko úspěchu – zejména ekonomického
Rusko se rádo prezentuje jako silné, ale ve skutečnosti se země potýká s obtížnou ekonomickou situací. Pokud Putin bude ve válce pokračovat i pokud ji ukončí, mohlo by to vyvinout další tlak na společnost a státní rozpočet. V tomto ohledu by například americké sankce proti čínskému obchodu s ropou s Ruskem byly pro Putina katastrofální.
K těmto věcem prozatím nedojde. „No, vzhledem k tomu, co se dnes stalo, si myslím, že o tom nemusím myslet,“ řekl Trump po summitu televizi Fox News. Pro Putina je to velká úleva – což ruská média klasifikují jako prezidentův úspěch.
Kremelská média oslavují zabránění sankcím
Ruská státní tisková agentura Tass s odvoláním na neidentifikované zdroje uvedla, že Putin byl odhodlán na summitu řešit „otázku sankcí a jejich destruktivního dopadu“. Kreml-přidružené médium poté informovalo o úspěchu dohody, která spočívala v tom, že nebudou uvaleny žádné další sankce. Tisková agentura citovala Putina, který prohlásil, že si s Trumpem na schůzce „vybudovali velmi dobré obchodní a důvěryhodné vztahy“.
Ruská tisková agentura Interfax nabídla podobné hodnocení. Zdůrazňuje však, že Putin nesouhlasil se summitem na Aljašce kvůli možným sankcím jako prostředku nátlaku. Jako klíčového svědka uvádějí zrovna Trumpa, který o Putinovi řekl: „Je velmi inteligentní. Nepřišel na jednání proto, že na něj někdo vyvíjel tlak.“
Zpráva 3: Putin chce vrazit klín mezi Trumpa a Evropany
Putinovým prvořadým strategickým cílem zůstává vrazit klín mezi USA na jedné straně a Evropany a Ukrajinu na straně druhé. Pokud Zelenskyj přestane dostávat podporu od Spojených států – například v podobě zpravodajských informací – jeho země by se již nemohla ubránit Rusku. Odcizení mezi USA a EU by navíc oslabilo bezpečnost Evropy jako celku.
Díky tomu je také pochopitelné, proč se Rusko po summitu obrátilo přímo na Ukrajinu a Evropany. Ruské ministerstvo zahraničí na svém profilu s červeným vykřičníkem napsalo: „Očekáváme, že ani Kyjev, ani Evropa nebudou mírovému procesu bránit.“
Putin se již podobně vyjádřil na tiskové konferenci v Anchorage. Jeho „dohoda“ s Trumpem by neměla být torpédována. Zůstává však zcela nejasné, jaká dohoda by mohla být podkopána. Žádné konkrétní výsledky summitu dosud nebyly oznámeny. Nakonec to ale ruské propagandě nevadí.
Trumpova prohlášení hrají Putinovi do karet
I zde Trumpova prohlášení hrají do karet kremelské propagandě. V rozhovoru pro Fox News americký prezident uvedl, že míč je nyní na straně Zelenského a Evropanů, „kteří nyní musí trochu přispět“. Pokud by se Trump v budoucnu opět nezúčastnil mírových jednání, hralo by to Putinovi do karet.
Ruská tisková agentura Interfax se toho s vděčností chopila a uvedla: „Americký prezident Donald Trump nevylučuje možnost, že Kyjev neuzavře s Moskvou dohodu o vyřešení ukrajinského konfliktu.“ Sdělení: Není to chyba Ruska; Ukrajina mír vůbec nechce.
Zdroj ZDE
České shrnutí připravil Milan Lelek.
