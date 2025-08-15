Humanitární organizace upozorňují, že nové izraelské registrační předpisy „zneužívají humanitární pomoc jako zbraň“
15. 8. 2025
Humanitární organizace tvrdí, že nejasné předpisy týkající se protizraelských aktivit brání dodávkám životně důležitých potřeb pro hladovějící obyvatele Gazy
Více než 100 humanitárních organizací působících v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu obvinilo Izrael z nebezpečného „zneužívání humanitární pomoci jako zbraně“ v souvislosti s uplatňováním nových předpisů pro registraci organizací zapojených do poskytování humanitární pomoci.
Dopis představuje nejnovější útok mezinárodní humanitární komunity proti Izraeli poté, co EU, Velká Británie a Japonsko v úterý vyzvaly k urgentním opatřením k zastavení šíření hladu v pásmu Gazy.
Dopis byl zveřejněn v době, kdy zdravotnické úřady v Gaze informovaly o pokračujících úmrtích na podvýživu v obléhaném palestinském území a kdy Izrael vyhrožuje převzetím plné vojenské kontroly nad pobřežním pásmem. Hebrejská média navíc informují, že země možná plánuje mobilizovat až 100 000 záložníků pro novou ofenzivu.
Dopis, podepsaný organizacemi včetně Oxfam, Lékaři bez hranic a Care, byl napsán v reakci na registrační pravidla oznámená Izraelem v březnu, která vyžadují, aby organizace předaly seznamy svých dárců a palestinských zaměstnanců k prověření.
Tyto skupiny tvrdí, že by to mohlo ohrozit jejich zaměstnance a dát Izraeli široké oprávnění blokovat pomoc, pokud budou skupiny považovány za „delegitimizující“ zemi nebo podporující bojkot či odprodej.
Registrační opatření byla „navržena s cílem kontrolovat nezávislé organizace, umlčet obhajobu a cenzurovat humanitární zprávy“, uvedly.
V dopise se dále uvádí: „Tato překážka způsobila, že potraviny, léky, voda a přístřeší v hodnotě milionů dolarů uvízly ve skladech v Jordánsku a Egyptě.“
V úterý izraelské ministerstvo pro diasporu a boj proti antisemitismu oznámilo, že zrušilo pracovní povolení deseti nevládním organizacím, které o ně požádaly.
Podle nových pravidel, která jsou vágní a široce pojatá, může tým vedený ministerstvem pro diasporu odmítnout registraci humanitárním organizacím, pokud ony nebo jejich členové v posledních sedmi letech zveřejnili výzvy k bojkotu Izraele, pokud existuje „rozumný důvod se domnívat“, že odmítají existenci Izraele jako židovského a demokratického státu, nebo pokud „aktivně podporují aktivity směřující k delegitimizaci státu Izrael“.
V dopise humanitárních organizací se uvádí, že tato pravidla porušují evropské předpisy o ochraně osobních údajů, a poukazuje se na to, že v některých případech měly humanitární organizace na splnění požadavků pouze sedm dní.
„Místo aby izraelské úřady vyřídily rostoucí počet nevyřízených žádostí o dovoz zboží, zamítly žádosti desítek nevládních organizací o dovoz životně důležitého zboží s odůvodněním, že tyto organizace „nejsou oprávněny poskytovat pomoc“,“ uvádí se v dopise, který dále uvádí, že v červenci bylo s tímto odůvodněním zamítnuto 60 žádostí od 29 organizací.
Cogat, izraelský vojenský orgán odpovědný za humanitární pomoc Gaze, tvrzení v dopise popřel a bez důkazů dodal, že humanitární organizace jsou využívány Hamásem jako zástěrka k „využívání pomoci k posílení svých vojenských kapacit a upevnění své kontroly“, a to navzdory skutečnosti, že Izrael již tvrdí, že kontroluje 75 % Gazy.
Humanitární organizace ve čtvrtek zdůraznily, že většina z nich nebyla schopna doručit „ani jeden kamion“ s životně důležitou pomocí od té doby, co Izrael v březnu zavedl blokádu.
Většina pomoci se nedostává k civilistům v Gaze, kde byly zabity desítky tisíc lidí, většina obyvatelstva byla vysídlena a začíná hladomor. Agentury OSN a malý počet humanitárních organizací obnovily dodávky pomoci, ale tvrdí, že počet kamionů, které jsou vpuštěny, je stále nedostatečný.
Dopis byl zveřejněn v době, kdy izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich podpořil plány na rozsáhlou výstavbu osad mimo Jeruzalém, která podle něj bude „posledním hřebíkem do rakve“ palestinských ambicí na vlastní stát.
Plán osídlení E1, který počítá s více než 3 000 bytovými jednotkami a který podle kritiků, včetně velké části mezinárodního společenství, rozdělí Západní břeh od okupovaného východního Jeruzaléma, bude s vysokou pravděpodobností schválen plánovacím orgánem příští týden. Stále však není jisté, zda se tento plán, který je již více než pět let zmrazen, bude realizovat, vzhledem k pravděpodobným mezinárodním dopadům.
Smotrich oznámil svou podporu plánu na čtvrteční tiskové konferenci, ale zůstává nejisté, jakou podporu má u izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jak se k němu postaví Bílý dům Donalda Trumpa.
Smotrich se vyjádřil poté, co mnoho zemí oznámilo, že v září uzná palestinský stát.
Diskuse