Rusové vybírají hotovost z bank: odliv v důsledku odstávek internetu přesáhl 500 miliard rublů
15. 8. 2025
Za poslední týden "uniklo" z bank prostřednictvím hotovostního kanálu dalších 121 miliard rublů, uvádí agentura Reuters s odvoláním na analytiky Alfa-Bank. Podle jejich odhadů růst v používání hotovosti předbíhá tempo sezónního odlivu: od začátku června již systém opustilo více než 500 miliard rublů.
Centrální banka spojuje trend s poruchami mobilního internetu. "Poptávka (po hotovosti - TMT) je mírně vyšší než hodnoty z předchozích let. Odchýlení může být způsobeno mimo jiné snahou obyvatel a podniků vytvořit si rezervu hotovosti pro vypořádání na pozadí zpráv o novinkách v legislativě týkající se sledování plateb a také o dočasném odstavení internetu v některých regionech," upozornil regulátor v poslední revizi měnových podmínek.
Podle analytiků se nerovnoměrné rozložení likvidity v bankovním systému zvyšuje a řada bank, které se potýkají s výrazným odlivem hotovosti, si začala od centrální banky více půjčovat.
Posledních několik týdenních repo aukcí centrální banky se konalo s výrazným převisem poptávky a za sazby mnohem vyšší, než byly klíčové, ale banky, které v minulém týdnu nezískaly likviditu, pokryly tuto potřebu dražšími úvěry od centrální banky zajištěnými neobchodovatelnými aktivy. Na konci období ostatní banky zvýšily objem vkladů uložených u Ruské centrální banky.
Úředníci sami doporučují občanům vybírat více hotovosti z důvodu přerušení činnosti mobilního internetu, které je spojeno s bezpečností kvůli hrozbě útoků bezpilotních letadel (UAV). Úřady Primorského kraje tedy na pozadí vypnutí mobilního internetu doporučily, aby obyvatelé měli u sebe hotovost, aby s ní mohli platit v dopravě a obchodech.
"Drazí obyvatelé Sevastopolu! Všichni jsme si již dlouho zvykli na to, že při náletech a hrozbách útoků ze strany Ozbrojených sil Ukrajiny jsou z bezpečnostních důvodů ve městě omezen mobilní internet a další typy komunikace... Časová období omezení mobilního internetu se mohou prodloužit... Mějte s sebou zásobu hotovosti, dostatečnou na základní výdaje, protože bankovní terminály, bankomaty i bankovní aplikace na chytrých telefonech nemusí fungovat," informoval na sociálních sítích gubernátor Sevastopolu Michail Razvozžajev.
Odstávky mobilního internetu zintenzivnily odliv hotovosti z bank, ke kterému tradičně dochází v srpnu kvůli období dovolených a cest Rusů do zahraničí, kde ruské karty ne vždy fungují. V důsledku toho se za poslední týden přebytek likvidity bankovního systému podle Alfa-Bank snížil, ale zůstává v rozmezí 1,3-1,4 bilionu rublů.
Centrální banka odhadla přebytek likvidity bankovního sektoru k 13. srpnu na 1,3 bilionu rublů.
Regulátor stále očekává, že se banky v průběhu roku posunou ze strukturálního přebytku likvidity do deficitu a minulý týden snížil svůj odhad schodku na konec roku 2025 na 1,1-1,9 bilionu rublů.
Co bude dál?
Poté co banky prošly obdobím průměrování, tento týden snížily poptávku po repo operacích ze strany centrální banky a postupně začaly splácet dluhy z úvěrů proti neobchodovatelným aktivům. Další růst poptávky po hotovosti ze strany domácností a podniků však může urychlit přechod bank do deficitu likvidity, připouštějí odborníci.
Centrální banka také ovlivňuje úroveň likvidity rublu. Vzhledem ke každodennímu prodeji cizí měny v rámci zrcadlení investičních operací NWF zůstává regulátor čistým prodejcem cizí měny na devizovém trhu a stahuje rubly.
"Tato situace bude pravděpodobně pokračovat až do konce roku," píší analytici Veles Capital.
Úředníci již přemýšlejí o tom, jak obnovit přístup Rusů k bezhotovostním penězům během nucených omezení mobilní komunikace.
Úřady v republice Komi z důvodu přerušení provozu mobilního internetu zvažují možnost zřízení veřejných přístupových bodů Wi-Fi.
Ministerstvo digitálního rozvoje se již dohodlo s telekomunikačními operátory na technické možnosti, aby uživatelé mobilního internetu měli během omezení přístup k potřebným službám.
"Když dojde k zablokování, pomocí captcha (test, který určí, že uživatel je osoba, nikoli robot) budou mít uživatelé přístup k bílé listině základních služeb stejnou rychlostí," řekl ministr digitálního rozvoje, komunikací a hromadných sdělovacích prostředků Maksut Šadajev, kterého citovala agentura Interfax.
Podle něj bude "bílá listina" zahrnovat "všechny zdroje nezbytné pro život", včetně bankovních aplikací, tržišť, doručovacích služeb a taxíků.
"Samostatně jsme se dohodli, že vše, co souvisí s M2M sítěmi (internet věcí), budeme v tomto případě také samostatně registrovat a alokovat, aby neselhaly bankomaty, samoobslužná zařízení a podobně," uvedl šéf Ministerstva digitálního rozvoje.
Ruské úřady také plánují zavést "lhůty na rozmyšlenou" pro zahraniční SIM karty, které spadají do ruského roamingu, což eliminuje možnost využití mobilních internetových služeb v ruských komunikačních sítích k ovládání zahraničních dronů.
"Zahraniční SIM karty vstupující na území Ruska budou ve výchozím nastavení omezeny na 5 hodin v přístupu k mobilnímu internetu. Uživatelé však budou mít také přístup k nejdůležitějším službám pomocí captcha," řekl Šadajev.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse